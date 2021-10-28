Google представила Android 12L. Что ты такое?

Стоп, что? Android 12 вышел на прошлой неделе, и это знают почти все, кто хоть сколь-нибудь глубоко погружён в тематику обновлений. Однако сегодня ночью Google совершенно неожиданно решилась на ещё один релиз под названием Android 12L. По названию ясно, что это та же самая операционная система, но с каким-то дополнением или изменением по сравнению с оригиналом. Потому что обычно индексы к исходному бренду добавляют не просто так. Тем более это уже не первый подобный случай. Несколько лет назад Google уже выпускала Android Go — урезанную версию Android. Правда, к Android 12L это не имеет никакого отношения.

Как установить дизайн Android 12 на свой смартфон

Android 12L — это специальная модификация исходной операционки Google для больших устройств. В основной список войдут как минимум три типа гаджетов: складные смартфоны, планшеты и хромбуки. То есть квалифицирующим фактором является не размер устройства как таковой, а его дисплей. Google не публикует чётких требований по диагонали, скорее всего, потому что на обычный смартфон независимо от размера экрана Android 12L не установить. Однако такие требования явно будут, поскольку складная конструкция ещё ничего не значит.

Android 12L — отличия

Несмотря на то что в основе Android 12L лежит тот же самый Android, по оформлению интерфейса обе версии ОС отличаются друг от друга довольно сильно. Если оригинальный Android ориентирован на аппараты с вытянутыми экранами, то L-модификация явно направлена на устройства с более-менее квадратными дисплеями, например, с соотношением 4:3. Несмотря на это, согласно содержанию кода тестовой сборки ОС для разработчиков, Android 12L совместима так же и с обычными смартфонами. Во всяком случае, с Google Pixel — так уж точно.

Ориентация на большие экраны заметна во всём. Прежде всего это размеры интерфейсных элементов. Они стали заметно крупнее, чем в обычном Android. Обратите внимание на пункт управления. Здесь больше не осталось мелких кнопок, так что нажимать на них будет намного удобнее, чем раньше. Кстати говоря, на iPadOS, которой я пользуюсь с момента выхода, всё устроено совсем не так. Пункт управления для iPad как будто слизан с iOS, причём в исходных габаритах. Из-за этого размеры кнопок активации Wi-Fi, Bluetooth и т.д. выглядят несоразмерно большому экрану планшета. А вот нижний док у Android 12L точно такой же, как в iPadOS.

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В Android 12L изменились не только визуальные элементы, но и компоновка интерфейса. Теперь экран делится надвое, и на каждой части размещается по одному блоку информации. Например, если вы откроете пункт управления, то слева будут располагаться функциональные кнопки и настройки, а справа — уведомления, с которыми можно взаимодействовать, не покидая этого экрана. Это очень удобно, потому что пространство на дисплее расходуется более рационально. Впрочем, разделение происходит не всегда, а ситуативно. Например, в меню приложений иконки занимают весь экран целиком.

Многозадачность на Android

Особенно разделение экрана выручает в режиме многозадачности. Android 12L позволяет запускать в формате Split Screen любые приложения, независимо от того, поддерживают они его или нет. Если поддерживают, их интерфейс адаптируется под размер выделенной для них части экрана, а, если не поддерживают, то просто ужимаются размерно. Несмотря на кажущуюся спорность такого решения, по факту выглядит всё это вполне себе неплохо. Видимо, сказывается крупный дисплей, специально под который и была разработана эта операционка.

Android 12L — по сути, сдвоенная операционка. Она включает в себя как элементы традиционной ОС, так и планшетной. Это сделано специально для складных смартфонов, у которых есть внешний дисплей, чтобы их можно было использовать в сложенном состоянии. Android 12L автоматически распознаёт, в каком формате используется аппарат и подстраивает интерфейс под него. В результате создаётся эффект совершенно бесшовного переключения с очень грамотно подстроенным визуальным сопровождением.

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Релиз Android 12L состоится в начале следующего года. Именно так заявила Google, не уточнив ни дату, ни даже месяц. Так что теоретически мы можем прождать операционку вплоть до весны, а то и немного дольше. Скорее всего, такая неопределённость связана с тем, что у Google нет своих собственных устройств, на которые можно было накатить обновление. Поэтому ей предстоит провести масштабную работу по адаптации Android 12L для устройств сторонних производителей, оказав им содействие в правильном применении ОС.