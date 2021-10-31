7 весомых причин купить Android-смартфон, пока все берут iPhone

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Иван Герасимов 0

Есть ощущение, что через несколько лет мир мобильных устройств превратится в монополию iOS: iPhone настолько улетел в космос по производительности и популярности, что Android-смартфонам никогда не догнать устройства от Apple. Тем не менее, пока этого не произошло, стоит хотя бы раз в жизни приобрести смартфон не на iOS, чтобы получить новый опыт и посмотреть на мобильные устройства с другой стороны. То же самое я делал, когда существовали смартфоны Windows Phone. У них была маленькая, но верная база пользователей, которые получали удовольствие от использования и мирились со всеми минусами. Не знаю, кто окажется сильнее в битве Android и iOS, но есть несколько причин, почему стоит выбрать Android.

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Android против iOS

Как я сказал выше, в один момент, скорее всего, из двух ОС останется лишь одна. Другая отправится в вечный отпуск к Symbian. Противостояние не может продолжаться вечно. Кто победит, а кто проиграет — невозможно предугадать. Поэтому, если пользуетесь iOS, с которой и так все понятно, стоит попробовать Android-устройство: другой дизайн, другой подход к использованию, функции.

iOS против Android — кто победит?

Почему с iOS все понятно: система практически не меняется внешне, в iOS 15 не появилось огромного количества важных функций, не изменился и дизайн. Она по-своему удобна и понятна в использовании, зато вы можете узнать что-то новое о смартфонах, когда купите, например, новый OnePlus.

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Какой смартфон на Андроиде выбрать

Android-смартфонов невероятно много: выбрать сложно, но в этом и суть!

iOS установлена только на iPhone — это огромный минус операционной системы. То ли дело Android-смартфоны: их столько, что все не перечислить. Все разные: цвета корпуса, шустрые чипы, необычные фишки. С Android постоянно что-то происходит, появляются новости, обновления, устройств становится больше не по дням, а по часам. Oppo, One Plus, Samsung, Xiaomi, Vivo — лишь малое из того, что происходит на ум. Несмотря на то, что они все кажутся одинаковыми, производители постоянно стараются привлечь покупателей новыми идеями — этого точно нет у iPhone.

Недорогие смартфоны на Android

Nokia уже не та, но за их недорогие устройства не стыдно

Сколько бюджетных смартфонов от Apple вы знаете? Пожалуй, один-два. Сколько их на Android — посчитать, наверное, невозможно. Они выглядят по-разному: если раньше казалось, что это убогие звонилки, которые начинают тормозить уже после распаковки, то теперь все совершенно иначе. В них устанавливают добротные чипы, которых хватит на один-два года использования в привычных приложениях. Бюджетник от Android можно выбрать в качестве запасного смартфона. Кстати, пару слов об этом!

Запасной мобильный телефон

Один смартфон — хорошо. А два — еще лучше!

Смартфон на Android — прекрасный запасной вариант. Допустим, вы поехали в путешествие и случайно разбили свой iPhone. Зато ваш недорогой смартфон в рюкзаке всегда вас выручит, не оставит без связи и соцсетей. Опять же, бюджетники отличаются по цене: можно найти что-то достойное даже в пределах 10 тысяч рублей. Кстати, выбрать себе недорогой смартфон вы можете с помощью наших рекомендаций в Яндекс.Дзен!

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Приложения для Андроида

Постоянно слышу от друзей с Android, что они скачивают приложения и игры бесплатно. Обидно

Пользователи Android больше всех знают об экономии: пока владельцы iPhone тратят деньги в App Store, обладатели Android-устройств знают, где достать бесплатную версию, сэкономить на подписке или трансляции спортивного мероприятия. Мы часто пишем о разных приложениях, которые позволяют бесплатно слушать музыку или смотреть фильмы: то же касается и игр для смартфонов. Android и экономия — слова-синонимы, не иначе.

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Почему все покупают Айфон

Не любите быть как все? Надоело, что на дружеских посиделках у всех одинаковые iPhone и попросту ничего не меняется и не происходит? Кажется, покупка Android-смартфона — это отличная попытка выделиться и вырваться из круговорота iPhone в природе. Почему нет? Во-первых, флагманы на Android по-прежнему уступают в производительности смартфонам от Apple, но это не значит, что они будут хуже работать.

Xiaomi Mi 11 Ultra поражает своей мощностью

Чипы Apple имеют космическую мощность, но ее некуда девать в данный момент. Во-вторых, например, у смартфонов Xiaomi отличные камеры — моя подруга делала превосходные снимки на свой Xiaomi Mi 9. Да и внешний вид радует: приятный каплевидный вырез для фронтальной камеры намного приятнее, чем челка с Face ID.

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Для Android-смартфонов существует множество крутых аксессуаров, которые вряд ли станешь использовать с iPhone

Многие владельцы iPhone переживают за экосистему, построенную вокруг iOS: это наушники, умные колонки, приставка Apple TV и прочие примочки, помогающие в повседневной жизни. Если у вас Android-смартфон, то вы не будете переживать по этому поводу: у вас всегда огромный выбор аксессуаров. Тех же наушников великое множество. Не нужно переживать за то, как оно сочитаются по цвету, обновлять AirPods, когда выходят новые. Вы можете просто купить классные наушники Motorola и получать удовольствие. Кстати, я почти ни разу не видел владельцев iPhone со сторонними аксессуарами. А вы?

А за что вы выбираете Android, а не iOS? Расскажите в нашем Telegram-чате, нам интересно ваше мнение!

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iPhone 13 разочаровал, но я куплю его ради функции, которой нет у Android

Вчера прошла одна из самых важных презентаций в этом году. Как бы мы не относились к компании Apple, она все равно часто задает тренд на рынке и ее мероприятия вызывают неподдельный интерес. Даже те, у кого при одном упоминании iPhone начинает нервно дергаться глаз, все равно хоть мельком, но заглянут в новостные ленты на следующий день после анонса. Как минимум для того, чтобы сказать, что в этот раз снова не было ничего интересного. Обычно я поддерживаю всех производителей и понимаю, что даже небольшие нововведения даются в наше время очень тяжело. Но в этот раз я соглашусь, что действительно не было представлено ничего по-настоящему интересного. Кроме, пожалуй, одной функции, которая, скорее всего, заставит меня купить новый iPhone 13. При том в версии Pro.

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В медицине есть такое понятие, как реликтовые вирусы. Они находятся в коде ДНК живых организмов и по сути никак ему не мешают - просто когда-то давно стали частью популяции. Есть что-то подобное и на Android. Например, вирус ”Джокер”, который существует с 2017 года и с ним все уже как бы смирились. Борьба с ним идет, но он на первый взгляд не так опасен, чтобы сильно из-за него переживать. Время от времени он проявляется заново, но потом снова пропадает. За последние несколько месяцев это происходило уже два раза. Предлагаю познакомиться с ним поближе, чтобы понимать, о чем идет речь и стоит ли его бояться.

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Зачем нужен безопасный режим на Android

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