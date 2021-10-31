7 весомых причин купить Android-смартфон, пока все берут iPhone

Есть ощущение, что через несколько лет мир мобильных устройств превратится в монополию iOS: iPhone настолько улетел в космос по производительности и популярности, что Android-смартфонам никогда не догнать устройства от Apple. Тем не менее, пока этого не произошло, стоит хотя бы раз в жизни приобрести смартфон не на iOS, чтобы получить новый опыт и посмотреть на мобильные устройства с другой стороны. То же самое я делал, когда существовали смартфоны Windows Phone. У них была маленькая, но верная база пользователей, которые получали удовольствие от использования и мирились со всеми минусами. Не знаю, кто окажется сильнее в битве Android и iOS, но есть несколько причин, почему стоит выбрать Android.

Android против iOS

Как я сказал выше, в один момент, скорее всего, из двух ОС останется лишь одна. Другая отправится в вечный отпуск к Symbian. Противостояние не может продолжаться вечно. Кто победит, а кто проиграет — невозможно предугадать. Поэтому, если пользуетесь iOS, с которой и так все понятно, стоит попробовать Android-устройство: другой дизайн, другой подход к использованию, функции.

Почему с iOS все понятно: система практически не меняется внешне, в iOS 15 не появилось огромного количества важных функций, не изменился и дизайн. Она по-своему удобна и понятна в использовании, зато вы можете узнать что-то новое о смартфонах, когда купите, например, новый OnePlus.

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Какой смартфон на Андроиде выбрать

iOS установлена только на iPhone — это огромный минус операционной системы. То ли дело Android-смартфоны: их столько, что все не перечислить. Все разные: цвета корпуса, шустрые чипы, необычные фишки. С Android постоянно что-то происходит, появляются новости, обновления, устройств становится больше не по дням, а по часам. Oppo, One Plus, Samsung, Xiaomi, Vivo — лишь малое из того, что происходит на ум. Несмотря на то, что они все кажутся одинаковыми, производители постоянно стараются привлечь покупателей новыми идеями — этого точно нет у iPhone.

Недорогие смартфоны на Android

Сколько бюджетных смартфонов от Apple вы знаете? Пожалуй, один-два. Сколько их на Android — посчитать, наверное, невозможно. Они выглядят по-разному: если раньше казалось, что это убогие звонилки, которые начинают тормозить уже после распаковки, то теперь все совершенно иначе. В них устанавливают добротные чипы, которых хватит на один-два года использования в привычных приложениях. Бюджетник от Android можно выбрать в качестве запасного смартфона. Кстати, пару слов об этом!

Запасной мобильный телефон

Смартфон на Android — прекрасный запасной вариант. Допустим, вы поехали в путешествие и случайно разбили свой iPhone. Зато ваш недорогой смартфон в рюкзаке всегда вас выручит, не оставит без связи и соцсетей. Опять же, бюджетники отличаются по цене: можно найти что-то достойное даже в пределах 10 тысяч рублей. Кстати, выбрать себе недорогой смартфон вы можете с помощью наших рекомендаций в Яндекс.Дзен!

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Приложения для Андроида

Пользователи Android больше всех знают об экономии: пока владельцы iPhone тратят деньги в App Store, обладатели Android-устройств знают, где достать бесплатную версию, сэкономить на подписке или трансляции спортивного мероприятия. Мы часто пишем о разных приложениях, которые позволяют бесплатно слушать музыку или смотреть фильмы: то же касается и игр для смартфонов. Android и экономия — слова-синонимы, не иначе.

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Почему все покупают Айфон

Не любите быть как все? Надоело, что на дружеских посиделках у всех одинаковые iPhone и попросту ничего не меняется и не происходит? Кажется, покупка Android-смартфона — это отличная попытка выделиться и вырваться из круговорота iPhone в природе. Почему нет? Во-первых, флагманы на Android по-прежнему уступают в производительности смартфонам от Apple, но это не значит, что они будут хуже работать.

Чипы Apple имеют космическую мощность, но ее некуда девать в данный момент. Во-вторых, например, у смартфонов Xiaomi отличные камеры — моя подруга делала превосходные снимки на свой Xiaomi Mi 9. Да и внешний вид радует: приятный каплевидный вырез для фронтальной камеры намного приятнее, чем челка с Face ID.

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Аксессуары для Андроид

Многие владельцы iPhone переживают за экосистему, построенную вокруг iOS: это наушники, умные колонки, приставка Apple TV и прочие примочки, помогающие в повседневной жизни. Если у вас Android-смартфон, то вы не будете переживать по этому поводу: у вас всегда огромный выбор аксессуаров. Тех же наушников великое множество. Не нужно переживать за то, как оно сочитаются по цвету, обновлять AirPods, когда выходят новые. Вы можете просто купить классные наушники Motorola и получать удовольствие. Кстати, я почти ни разу не видел владельцев iPhone со сторонними аксессуарами. А вы?

А за что вы выбираете Android, а не iOS? Расскажите в нашем Telegram-чате, нам интересно ваше мнение!