Какой телефон на Android купить вместо iPhone 14

Пару недель назад Apple начала продавать долгожданные смартфоны серии iPhone 14. В линейку входят: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max. Новинки изобилуют впечатляющими функциями, которые могут вызвать у вас желание купить их. Но если вы не хотите переходить на iOS или хотите отказаться от нее, выбор может оказаться довольно сложным. Но мы постараемся вам в этом помочь. Мы составили список из лучших альтернатив серии iPhone 14, которые вы можете купить вместо новинки от Apple. Давайте смотреть, что мы для вас подготовили. Хотя сложно сказать, что список изобилует неизвестными моделями.

Что купить вместо нового iPhone

Samsung Galaxy S22 — лучший телефон на Android

Серия Galaxy S22 — один из самых заметных конкурентов на Android для линейки iPhone. Samsung предлагает флагманы в разных ценовых категориях. Более того, линейка Galaxy S22 до сих пор доступна для покупки в России. А еще эти смартфоны будут получать обновления в течение четырех лет. Это тоже рекорд для платформы.

Все три модели серии Galaxy S22 оснащены топовыми чипсетами, вне зависимости от их стоимости и положения в линейке. Это может быть как Snapdragon 8 Gen 1, так и Exynos 2200 в зависимости от того, откуда его привезли по параллельному импорту. Так же все смартфоны поддерживают беспроводную зарядку и имеют рейтинг IP68.

Телефоны оснащены 3-кратным телеобъективом и 12 Мп сверхширокоугольной камерой. Модель Galaxy S22 Ultra самого высокого класса оснащена большой батареей и имеет поддержку S Pen. Так же версия Ultra получила 10-кратную перископическую камеру. Для сравнения, Apple предлагает в своих iPhone только 3-кратный модуль.

К основным преимуществам можно отнести высокую производительность, самые долгие обновления среди Android, отличный экран и премиальное качество материалов/сборки.

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Google Pixel 6 — настоящий телефон на Android

Если пока оставить за скобками новые модели серии Pixel 7, нельзя не сказать о серии Pixel 6. Это до сих пор отличные телефоны, которые еще и стоят относительно недорого (даже в России).

Итак, серия Pixel 6 — одна из лучших альтернатив серии iPhone 14, доступных на рынке. Pixel 6 и Pixel 6 Pro оснащены фирменным чипсетом Tensor. Хотя он и сильно отстает от недавно представленного кремния Apple, он обеспечивает достаточно хорошую производительность в сочетании с хорошей оптимизацией самого смартфона.

Кроме того, эти устройства оснащены 50 Мп основной камерой и 12 Мп сверхширокоугольным объективом с функциями смарт-камеры. Серия Pixel 6 имеет рейтинг IP68 и поддерживает беспроводную зарядку. Google будет обеспечивать три года обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности для линейки Pixel 6.

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В целом, Pixel 6 и Pixel 6 Pro — это смартфоны, которые отлично сочетаются с Android. Даже базовый Pixel 6 получил приличную батарею емкостью 4500 мАч. Кроме того, модель Pro оснащена 48 Мп телеобъективом с 4-кратным увеличением и исключительными возможностями масштабирования. Пусть в серии Pixel 6 было много ошибок и проблем на первых этапах продаж, но сейчас жалоб на него почти нет. Пусть он и прошлогодний, но отлично справляется со своими задачами. А новый Pixel 7 мы еще отдельно сравним с iPhone 14.

Пока к преимуществам ”старичка” отнесем IP68, отличную камеру на 50 Мп и три года обновлений Android. То есть у вас останется еще два, что не так мало на фоне других производителей (кроме Samsung).

Galaxy Z Flip 4 — складной телефон

И снова Samsung! Galaxy Z Flip 4 — для тех, кто с нетерпением ждал выхода iPhone 14 Mini. Во-первых, устройство имеет компактный форм-фактор раскладушки и не занимает места в кармане. Во-вторых, у него есть дополнительный экран, на котором отображаются уведомления, а основной имеет диагональ 6,7 дюйма в разложенном виде. То есть из-за маленького размера корпуса не приходится идти на компромисс по размеру экрана. А в-третьих, под капотом у него Snapdragon 8 Plus Gen 1.

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Кроме этого, складные устройства Samsung 4-го поколения имеют рейтинг водонепроницаемости IPX8 и у них есть режим Flex Mode, который использует возможности форм-фактора. Правда, разрешение камеры всего 12 Мп, а емкость аккумулятора лишь 3700 мАч. Но у Apple пока нет складного телефона, а значит этот является отличной альтернативой iPhone 14.

Samsung Galaxy Z Fold 4 — смартфон или планшет

Galaxy Z Fold 4 — это складное устройство с экраном в стиле iPad Mini. Гаджет имеет форм-фактор смартфона в сложенном виде. В развернутом виде он трансформируется в экран планшета. Кроме того, он оснащен большой батареей и впечатляющей камерой. Поэтому отбросим за скобки цену и скажем, что Galaxy Z Fold 4 — идеальная альтернатива iPhone Pro. По крайней мере, он достоин места в нашем списке. И да, оба указанных складных телефона будут обновляться по 4 года.

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Sony Xperia 1 IV — телефон с хорошей камерой

Xperia 1 IV — флагманское предложение Sony 2022 года. Это достойная альтернатива iPhone 14 для тех, кто рассматривает модели Pro. Xperia 1 IV может похвастаться впечатляющим набором функций, включая OLED-экран с разрешением 4K/120 Гц. Другие примечательные особенности включают защиту от воды и пыли IP68, аккумулятор емкостью 5000 мАч, порт 3,5 мм и беспроводную зарядку.

Кроме того, этот телефон сделан с упором на фото и видео. Но не на цифры и мегапиксели, а на качество. Переменный телеобъектив с разрешением 12 Мп может снимать от ~ 3,5x до 5,2x. Аналогичным образом телефон оснащен сверхширокой камерой на 12 Мп и основной камерой на 12 Мп. Все они имеют большой размер пикселя, что положительно сказывается на качестве фотографий. Все три камеры поддерживают функцию замедленной съемки 4K/120fps.

Итак, Xperia 1 IV — отличный выбор для любителей фотографии и хорошая альтернатива iPhone 14. Однако Xperia 1 IV получит только два обновления ОС, несмотря на цену в 1600 долларов. То есть он стоит дороже, чем базовые модели iPhone и множество других конкурирующих устройств Android. Но для сони-боев альтернатив нет, правда?

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OnePlus 10 Pro — Ванплас вместо Айфона

OnePlus 10 Pro — заметная альтернатива серии iPhone 14 для тех, кто жаждет получить максимум мощности. Он может похвастаться характеристиками премиум-класса, включая процессор Snapdragon 8 Gen 1. Кроме того, в телефоне используется батарея емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 80 Вт. А еще он оснащен OLED-экраном QHD+ с частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, OnePlus 10 Pro имеет тройную систему камер Hasselblad, включающую основной модуль на 48 Мп, сверхширик на 50 Мп и телевик на 8 Мп с 3,3-кратным увеличением. OnePlus будет предоставлять три обновления ОС, а также четыре года исправлений безопасности для этой модели, что тоже выглядит не так плохо на фоне конкурентов и самого iPhone 14.

Другие альтернативы iPhone 14

Вы также можете подумать о покупке Pixel 6a и Asus Zenfone 9. Pixel 6a — это телефон среднего класса с мощным чипсетом. Он поставляется с эксклюзивными программными функциями Pixel, тремя годами обновлений ОС и пятью годами исправлений безопасности.

Zenfone 9 — это добротное предложение от Asus с приятным корпусом. Телефон оснащен 5,9-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, он работает на максимальном Snapdragon 8 Plus Gen 1. Хотя аккумулятор у него всего 4300 мАч, но это не так плохо. Кроме того, Zenfone 9 имеет рейтинг IP68 и порт 3,5 мм.

В нашем Telegram-чате вы можете рассказать, какие телефоны вы считаете лучшей альтернативой iPhone 14.