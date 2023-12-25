5 недорогих и хороших смарт-приставок для телевизора на Андроид ТВ

Представить современный телевизор без Смарт ТВ практически невозможно. Согласитесь, что очень удобно просто скачать какое-то приложение и получить доступ к фильмам, музыке и даже играм. Однако многие до сих пор пользуются хорошими ТВ без умных функций. Но не спешите бежать в магазин и выбирать новую модель. Можно прилично сэкономить, ограничившись приобретением смарт-приставки для телевизора, которая работает на Андроид ТВ. Благодаря такому решению вы получите доступ к огромному количеству приложений, стриминговых сервисов и сможете прилично прокачать свой старый телевизор.

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Кстати, ТВ приставки на Андроиде можно использовать не только со старыми, но и современными устройствами. Таким образом, я оживил свой Самсунг, который уже оснащен Smart TV из коробки, но из-за недостатка оперативной памяти стал прилично тормозить.

ТВ-стик для телевизора

Не устану рассказывать всем историю о том, как оживил свой телевизор Самсунг с помощью ТВ стика от Xiaomi. Приобретал я его изначально больше ради эксперимента, ни на что особенно не рассчитывая, но эффект получился отличный. Подключил стик к HDMI, дал ему питание от розетки и больше в меню самого телевизора не выхожу вообще. Все взаимодействие с ним осуществляю с пульта Xiaomi Mi TV Stick, а основной от Самсунга просто лежит в сторонке на всякий случай. Так как используется он в комнате у ребенка, то там регулярно идут мультики через не самое легкое приложение для подобного устройства — MovieLab и при этом к быстродействию у меня нет никаких претензий.

Реакция на нажатие кнопок и общая скорость работы находится на идеальном уровне. Но что меня больше всего радует, так это отсутствие каких-либо коробочек на полке под телевизором. С учетом того, что используется он в детской, то это отличный вариант. Нет желания пошерудить шаловливыми ручками. Обязательно выбирайте Xiaomi Mi TV Stick 4K, даже если телевизор не поддерживает 4K разрешение. В таком случае вы получите 2 ГБ ОЗУ, что является необходимым минимумом для подобных устройств в 2023 году.

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Недорогая ТВ-приставка

Если вы не знаете, есть ли у вас потребность в ТВ приставке, но попробовать подобное устройство очень хочется, то у нас есть вариант подешевле. Смарт-приставка X96Q работает под управлением Android 10, оснащена неплохим 4 ядерных процессором Allwinner H313 и поддерживает вывод видео с разрешением 4K. Какого-то крутого дизайна от этой приставки ждать не стоит. Это классический черный квадрат, которому надо будет найти место на полке или зафиксировать на стене. На пульте, в отличие от того же Xiaomi, есть цифровые клавиши, что явно добавляет удобства.

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X96Q получила версию с 1 ГБ ОЗУ, но приобретать ее я вам не рекомендую. Приложения стали требовать намного больше ресурсов. Поэтому лучше доплатите 200 рублей и возьмите вариант с 2 ГБ ОЗУ. В таком случае вероятность столкнуться с тормозами будет намного ниже. Все-таки оперативной памяти много не бывает. Отличный вариант для тех, кто хочет попробовать Андроид ТВ на себе.

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Андроид-приставка для телевизора

Для тех, кто не хочет экономить на своем комфорте и планирует получить от приставки на Андроид ТВ максимум положительных эмоций, стоит присмотреться к вариантам немного подороже. Например, на VONTAR X2. Здесь уже используется более свежий Андроид 11 и четырехъядерный процессор Amlogic S905W2. Порадует вас еще и внешний вид самой приставки. Она круглая, с прикольным принтом на верхней части.

Отдельно выделю и количество оперативной памяти. VONTAR X2 можно приобрести в вариантах 4+32 ГБ и 4+64 ГБ. Последний вариант подойдет тем, кто планирует хранить на приставке большое количество приложений и фильмов с музыкой. Для себя я бы взял версию на 4+32 ГБ. Здесь оптимальное количество ОЗУ. А с учетом того, что я пользуюсь исключительно стриминговыми сервисами, то большой накопитель мне не требуется.

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Приставка Смарт ТВ на Андроиде

Есть у нас в арсенале еще одна смарт-приставка для телевизора с приятным дизайном — это VONTAR H1. Как и в предыдущей версии, она имеет круглый корпус и приятный принт на верхней части. Здесь уже используется Андроид 12 и четырехъядерный процессор Allwinner H618. В этой модели производитель не стал экономить и установил в нее Wi-Fi 6, Bluetooth 5. Поддерживается даже воспроизведение 8K видео. Все, что надо для комфортного использования на борту.

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С оперативной памятью здесь такая же история, как у VONTAR X2. Выбирайте любую версию с 4 ГБ ОЗУ. Определитесь, какого объема накопитель вам требуется — на 32 или 64 ГБ и заказывайте. Однозначно проходите мимо 2 ГБ ОЗУ. Иначе можете легко словить тормоза. Да и скорость переключения между приложениями будет точно не такой бодрой.

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Какая ТВ приставка лучше для телевизора

Если вы собираетесь хранить на ТВ приставке большое количество фильмов для оффлайн просмотра, то мы подготовили вариант с большим объемом встроенной памяти. Все комбинации смарт-приставки VONTAR X4 получили 4 ГБ ОЗУ, а максимальная конфигурация — еще и накопитель на 128 ГБ. Конечно, вся медиатека сюда может и не поместиться, но большое количество фильмов точно получится закачать.

За производительность в VONTAR X4 отвечает четырехъядерный процессор Amlogic S905X4, а работает приставка на Андроид 11. Отдельно выделю и стандартный комплектный пульт с цифровыми клавишами. Иногда так значительно удобнее вводить информацию или какие-то пароли.

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