Чего мне не хватает в Яндекс.Станции

На этой неделе Яндекс выпустил обновленную Яндекс.Станцию Мини с улучшенным качеством звука, LED-дисплеем, а также Яндекс.Модуль — ТВ-приставку, которая делает любой телевизор умным. Стало нормой, что компания обновляет линейку своих продуктов, улучшая характеристики. К сожалению, технологичные продукты Яндекса не лишены изъянов, им не хватает каких-то функций. О них я и хотел бы вам рассказать. Замечания к устройствам есть — будем надеяться, что инженеры компании когда-нибудь их исправят.

Беспроводная Яндекс.Станция

Перед тем, как вышла Яндекс.Станция Лайт, ходили слухи о том, что фирменная колонка с Алисой станет беспроводной — честно говоря, меня это очень обрадовало. Не подумайте, что я фанат портативной акустики — по улицам с колонкой я не хожу. Но мне удобно переносить колонку из одной комнаты в другую, чтобы не останавливать воспроизведение музыки. Или брать ее с собой на дачу к друзьями, чтобы время от времени командовать голосовым помощником на свежем воздухе.

К слову, Алиса живет и в сторонних продуктах — например, в JBL Link Portable. «Вы не понимаете! Это другое», — отвечу я вам. Несмотря на отличное звучание Bluetooth-колонок JBL, хочется, чтобы портативный вариант был в фирменной линейке Яндекса, пусть и не с самым лучшим звуком. Будем ждать, когда компания запустит собственный продукт в переносном формате.

Алиса, включи мой плейлист

В какой-то момент я начал активно сортировать музыку по плейлистам, чтобы не смешивать жанры. К сожалению, Алиса в Яндекс.Станции до сих пор не умеет добавлять треки ваши музыкальные списки. Можете сказать умной колонке, что вам нравится текущая песня, а она добавит ее в список понравившихся.

Если попросите включить ваш плейлист, «девчонка в коробчонке» скажет, что пока не умеет так делать — от этого становится безумно грустно. Кажется, стоит заключить пари с Яндексом: например, побриться налысо, когда Алису научат включать ваш плейлист. Это очень нужная функция, ради которой не жалко даже собственных волос.

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Яндекс.Станция не подключается к Wi-Fi

За два года с Яндекс.Станциями я привык к тому, что в доме должен быть постоянно включен Wi-Fi, чтобы Алиса была в режиме боеготовности ответить на мои, порой, весьма странные вопросы. Случается и такое, что умная колонка теряет подключение к Wi-Fi из виду в самый неподходящий момент, отвечая, что отсутствует подключение.

Окей, отругать провайдера я всегда рад. Однако не в нем тут дело: подключение на ноутбуке и телефоне в порядке. Значит, все дело в капризной Яндекс.Станции. Похожая ситуация бывает, когда долго слушаешь Яндекс.Музыку: воспроизведение внезапно обрывается из-за ошибки, а женский голос снова сетует на подключение к Wi-Fi. Подобное случается редко, но все равно подбешивает.

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Радио в Яндекс.Станции

Поддержка FM-тюнера — это очень неожиданное, но крутое решение в умной колонке. Бывает, что музыка из собственной медиатеки надоедает, а на FM-частотах проскакивает что-то интересное вперемешку с голосами радиоведущих. Сама Яндекс.Музыка впечатляет возможностями, но расстраивает, что по-прежнему нет возможности включить интернет-радио на Яндекс.Станции.

Я фанат зарубежного интернет-радио и был бы безумно счастлив, если бы Алиса научилась включать его с помощью запроса. Она умеет зачитывать результаты с веб-сайта, но не может транслировать условное французское FG Radio. Вряд ли фича станет популярной, но это удобнее, чем подключать смартфон по Bluetooth для воспроизведения интернет-волны.

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Яндекс для смартфона

Приложение Яндекса для смартфона усложняется не по дням, а по часам. Усложняется — не похвала. После очередного обновления я заблудился на главной странице, пока искал, где находится пункт с устройствами. Чудно, что все смогли собрать в одном месте — это позволяет не скачивать программы по отдельности, а пользоваться всем в одном месте. Оно неплохо работает, но в нем запросто потеряться из-за большого количества функций. Кажется, что все в нем расставлено по своим местам, но неопытному пользователю вполне реально в нем заблудиться.

Яндекс.Станция не включает музыку

И еще одно небольшое замечание: Алиса не всегда понимает, чего я от нее хочу. Если я прошу ее включить ремикс на трек, она включает мне оригинальную версию, несмотря на мои попытки правильно назвать трек и исполнителей. На этом я уже собаку съел и знаю, как найти к ней подход. Понятно, что всему умную колонку не научишь, но прогресс есть: еще год назад Алиса не могла включить KuJi Podcast, а теперь воспроизводит по первому требованию.

А каких функций в умных колонках не хватает вам? Давайте обсудим в нашем Telegram-чате.