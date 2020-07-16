Доступный планшет Samsung раскрыл свои характеристики в GeekBench

В мире очень много производителей смартфонов. Только крупных можно с ходу вспомнить не меньше десятка. А вот планшеты производит куда меньше компаний. Из крупных и вовсе от силы можно вспомнить три — Apple, Huawei и Samsung. С Apple все понятно, Huawei пока в затруднительном положении, а вот Samsung всегда была интересна многим пользователям. Кроме дорогих устройств, они выпускают и относительно дешевые. Сейчас в GeekBench были обнаружены следы нового недорого планшета Samsung. ”Спалили” его процессор, операционку, память и кое-что еще. На фоне остальных планшетов этот выглядит очень интересным.

Новый планшет Самсунг

Вы, наверное, уже слышали или просто знаете, что в настоящее время Samsung готовится к следующей итерации флагманских планшетов, которые получат название Samsung Galaxy Tab S7. Пока можно с большой долей вероятности сказать, что новинка выйдет в двух версиях, а именно, Galaxy Tab S7 и Tab S7 Plus. Но последняя находка дает право надеяться на то, что только этими двумя флагманами дело не ограничится, и мы получим еще одно устройство за вменяемые деньги. Именно над этим планшетом сейчас работает часть специалистов Samsung. Иначе, что они там так активно тестируют в GeekBench?

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Новый планшет Samsung раскрыл некоторые свои особенности, данные о которых обязательно собираются при проведении тестирования. Это устройство имеет номер модели SM-T5050. Согласно полученным характеристикам, планшет будет поставляться с чипсетом Qualcomm, базовая частота которого составит 1,8 ГГц, что не так много, и говорит о бюджетности готовящейся новинки. К сожалению, пока нет никакой информации о конкретной модели процессора. Хотя упоминается его кодовое название — «Benga».

Исходный код ядра раскрывает некоторую информацию. Например, то, что чипсет имеет восьмиъядерный процессор Kryo 260 (4 + 4 кластера) и графический процессор Adreno 610. Учитывая эту информацию, можно сделать вывод, что чипсет похож на Snapdragon 662. Скорее всего, именно с ним планшет и поступит в продажу.

Характеристики нового Samsung

Для тех, кто не знает, Snapdragon 662 изготавливается на 11-нм техпроцессе. Этот чипсет может поддерживать камеры с разрешением до 192 Мп, хотя едва ли в бюджетнике будет что-то подобное. Так же он поддерживает память LPDDR4X, Bluetooth 5.1, Type-C, Quick Charge 3.0 и работает в паре с модемом X11 LTE. Так же известно, что новый планшет будет работать на Android 10 и будет иметь 3 ГБ оперативной памяти. В целом все это выглядит достаточно бюджетно, но в то же время обнадеживает тем, что мы получим устройство от серьезного бренда за относительно небольшие деньги.

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Что касается результатов тестов, которые и дали нам повод поговорить о новом планшете Samsung, то их результаты составляют 317 балов в одноядерном режиме и 1358 баллов в многоядерном.

Пока больше сказать нельзя и надо дождаться появления планшета в продаже, но уже понятно, что что-то производитель точно готовит. Проверка в тестах делается не в тот день, когда еще только думают готовить или нет новый продукт. Такие проверки проводятся, когда гаджет уже почти готов. Как правило, на этом этапе остается только определиться с дизайном, что-то по мелочи доработать и можно выпускать готовый продукт.

Samsung Galaxy Tab A7 (2020)

Есть вероятность, что бюджетник выйдет одновременно c линейкой Galaxy Tab S7. Хотя, мне кажется, что его запуск могут немного отложить, чтобы он не повлиял на продажи флагманов. Как он точно будет называться пока непонятно, но можно предположить, что это будет что-то типа Galaxy Tab A7 (2020)

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Пару месяцев назад Samsung выпустила Galaxy Tab A8.2 (2020) в США по цене 279 долларов. Оригинальная модель Galaxy Tab A 7.0 была выпущена еще в 2018 году, поэтому бренд может подумать о выпуске версии 2020 года. Мы можем только догадываться, будет ли все действительно так, но пока все идет именно к названию, о котором мы подумали, и относительно не высокой цене, которая будет на уровне модели двухлетней давности.

Что покажут на презентации Samsung Galaxy Unpacked

В этом году Samsung нас очень сильно балует (или мы просто от нее много ждем). Я имею в виду планирующийся выпуск целого вороха телефонов 5 августа этого года. Среди них точно будет несколько моделей линейки Galaxy Note 20. Мало кто сомневается, что среди новинок будет Samsung Galaxy Fold 2, а возможно, даже и Samsung Galaxy Fold Lite (или другая ”бюджетная” версия). Также мы ждем Samsung Galaxy Z Fold 5G, планшет Galaxy Tab S7, часы Galaxy Watch 3 и наушники Galaxy Buds Live.

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Все это может появится в рамках мероприятия Galaxy Unpacked, намеченного на 5 августа, или с небольшим смещением во времени, чтобы не сваливать все в одну корзину и не заставлять пользователя выбирать, что купить. Куда проще показать это в разное время, когда покупатель смирится с 1000 долларов, потраченной на Samsung Galaxy Note 20, и будет готов купить планшет.

Что из этого получится, мы еще посмотрим, но Samsung определенно радует в этом году. Что скажете?