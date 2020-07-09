Новый процессор Qualcomm уже мощнее 3 ГГц. Какие телефоны получат Snapdragon 865 Plus

У вас нет ощущения, что современные мобильные процессоры уже и так слишком мощные? Ладно, вопрос риторический, но все же…. Есть у современных процессоров одна проблема — надо постоянно как-то увеличивать их производительность, но делать это все сложнее. Тем не менее, Qualcomm представил процессор, который первым перешагнул психологический рубеж в 3 ГГц, что очень много для мобильной техники. Несмотря на то, что процессор только показали, уже есть как минимум два смартфона, которые его точно получат. Есть еще один, шансы которого на новинку чуть ниже, но они есть. Так чем же примечателен этот процессор и какие смартфоны его получат?

Новый процессор Snapdragon 865 Plus

Snapdragon, несомненно, является самым востребованным, самым массовым и самым крутым с точки зрения общей производительности процессором для Android-смартфонов. Это даже не зависит от конкретной модели. Почти в каждой нише именно чипсеты от Qualcomm вызывают больше уважения, чем остальные. Некоторые другие производители могут предложить что-то, что будет лучше в одном из режимов работы, но в целом именно процессоры Snapdragon обеспечивают всестороннюю работу устройств под их управлением и это очень хорошо.

Благодаря универсальности, встроенному (в некоторые модели) модему 5G и широким возможностям мультимедиа, Snapdragon вызывают немало интереса с выходом каждой новой модели. Как обычно во второй половине года компания предлагает улучшение своего флагманского процессора и выпускает плюсовую версию.

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Так получилось и в этот раз, когда Qualcomm анонсировала Snapdragon 865 Plus. При этом в прошлом году выход Snapdragon 855 Plus после Snapdragon 855 был лишь незначительным улучшением, за что многие критиковали компанию. В этом году все иначе и новый процессор не просто очень производительный, но он еще и первым перешел психологический рубеж производительности, к которому другие только подходят.

Характеристики Snapdragon 865 Plus

Snapdragon 865 Plus обеспечивает улучшенные скорости для основного процессора и графического процессора Adreno 650. Частота работы основного ядра теперь увеличилась с 2,84 ГГц до 3,1 ГГц. Это и есть тот самый психологический рубеж, который надо было преодолеть. Примечательно, что сделали это в промежуточной версии процессора, а не в основной. То есть компания не стала ждать Snapdragon 875.

Стоит отметить, что изменения коснулись только основного ядра и не затронули остальные. Они как работали, так и продолжат работать. То есть производительность сильно улучшилась в одноядерном режиме. В многоядерном улучшение будет чуть менее значительным, чем могло бы показаться изначально.

Между тем, Qualcomm сообщает, что графический процессор Adreno 650 теперь способен на 10% быстрее отображать графику по сравнению с обычным графическим процессором Snapdragon 865. Однако производитель чипов не раскрыл фактическую тактовую частоту графического процессора Snapdragon 865 Plus.

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Даже такое повышение работоспособности графического чипа позволит повысить плавность работы в сложных графических вычислениях и при работе со смартфоном в целом. Особенно актуально это из-за того, что все больше брендов и разработчиков используют высокие частоты обновления.

Чем Snapdragon 865 Plus отличается от Snapdragon 865

Это не единственные изменения, внесенные в Qualcomm Snapdragon 865 Plus, поскольку процессор также поддерживает модернизированное беспроводное соединение через пакет FastConnect 6900. Это обновление означает, что вы получаете Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 вместо Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Все, за что пользователи и производители смартфонов полюбили Snapdragon 865, останется и в плюсовой версии. Среди этого будет частота обновления 144 Гц, возможность записи видео 8K, поддержка камер с разрешением до 200 Мп, всесторонняя поддержка 5G (mmWave и sub-6GHz) и Quick Charge 4 Plus.

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Какие смартфоны получат Snapdragon 865 Plus

Уже сейчас можно назвать как минимум два смартфона, которые получат новый чипсет. Так как наиболее актуален он для игр, то эти модели напрашиваются сами собой. Ими станут ASUS ROG Phone 3 и Lenovo Legion Gaming Phone. То есть два игровых смартфона, которые нет смысла выпускать, если они не получат самое топовое железо. Без него они будут обычными флагманами без привычного ореола передовых технологий. Неудивительно, что их выпуск подстраивается именно под выход нового процессора.

Пока только эти два смартфона точно получат новый процессор. Со временем к ним, скорее всего, присоединятся еще пара смартфонов, но ожижать широкого применения не стоит. Тем более, что стоит он очень дорого, а это приведет к повышению цены смартфона, чего сейчас (особенно сейчас) никто не хочет.

Когда станет известно о новых смартфонах на Snapdragon 865 Plus, мы обязательно расскажем о них в нашем новостном Telegram-канале.

Среди этих ”пары смартфонов” наверняка будет OnePlus, который традиционно выпускает T-версию своих устройств. А еще ходили слухи, что Samsung Galaxy Note 8 Ultra получит этот чипсет, но пока есть некоторые сомнения в этом. Впрочем, такой вариант развития событий совершенно не исключен.