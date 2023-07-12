Два топовых вертикальных пылесоса продают с большой скидкой. Выясняем, который из них лучше

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Регулярные распродажи не дают нам остановиться, заставляя постоянно задаваться вопросом, какой вертикальный пылесос лучше. Сегодня мы попробуем ответить на него, сравнив две модели: Redkey W12 и Redkey W12 Pro. Это моющие пылесосы, но один из них способен предложить нечто большее, чем просто влажную уборку пола. Давайте разбираться, что умеют модели 2023 года и какая из них подойдет именно вам.

Два топовых вертикальных пылесоса продают с большой скидкой. Выясняем, который из них лучше. Два крутых пылесоса для решения разных задач. Фото.

Два крутых пылесоса для решения разных задач

Redkey W12 — моющий вертикальный пылесос

Пылесос Redkey W12 нередко становился героем наших публикаций. Это вертикальная модель, которая решает сразу 3 задачи, выступая как:

  • пылесос;
  • швабра;
  • устройство для автоматической очистки.

Первый сценарий довольно прост. В процессе использования вертикального пылесоса для дома вы можете просто убирать сухой мусор. Для решения этой задачи достаточно нажать кнопку включения, расположенную на рукоятке. Там же есть клавиша подачи воды, которая превращает Redkey W12 в моющий пылесос или швабру. В этом режиме можно одним движением убрать разлившуюся жидкость и другие отходы.

Redkey W12 — моющий вертикальный пылесос. С пищевыми отходами Redkey W12 справляется без труда. Фото.

С пищевыми отходами Redkey W12 справляется без труда

Redkey W12 — моющий вертикальный пылесос. Достаточно одного движения, чтобы пол стал чистым. Фото.

Достаточно одного движения, чтобы пол стал чистым

Дополняет картину отсутствие необходимости вручную чистить швабру, ведь Redkey W12 — пылесос с самоочисткой. После завершения уборки его достаточно поставить на базу, нажав затем кнопку «Self Clean». Через несколько секунд валик будет как новый.

Купить Redkey W12

Сейчас можно купить Redkey W12 с солидной скидкой. На Ozon его продают всего за 21 468 ₽, а обладателям Ozon Карты моющий пылесос предлагается вовсе за 20 907 ₽. Цена хороша, но совсем недавно в продаже появилась улучшенная версия Redkey W12 с приставкой «Pro».

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Redkey W12 Pro — моющий пылесос для очистки стекол и мебели

Redkey W12 Pro — еще один вертикальный пылесос с влажной уборкой, имеющий на борту функцию самоочистки. Однако ею возможности устройства не ограничиваются. Можно сказать, что пылесос Redkey W12 Pro представляет собой прибор, способный убрать весь дом, а не только пол.

Redkey W12 Pro — моющий пылесос для очистки стекол и мебели. Redkey W12 из вертикального легко трансформируется в обычный пылесос с насадкой для чистки стекол. Фото.

Redkey W12 из вертикального легко трансформируется в обычный пылесос с насадкой для чистки стекол

Его киллер-фича — мытье стекол и зеркал. Чтобы перейти в этот режим, необходимо отсоединить основной блок Redkey W12 Pro, а затем установить прибор на складное основание с колесами, попутно подключив шланг, который идет в комплекте, и специальную насадку. Теперь остается распылить стеклоочиститель и сделать пару движений моющим пылесосом.

Redkey W12 Pro — моющий пылесос для очистки стекол и мебели. Насадка поможет одним движением вымыть окно, зеркало и любую другую стеклянную поверхность. Фото.

Насадка поможет одним движением вымыть окно, зеркало и любую другую стеклянную поверхность

Еще один режим, очень редко встречающийся в моющих пылесосах, — очистка тканей. Для его использования нужно установить комплектную насадку для мебели и распылить немного жидкости. Далее все как учили: несколько движений пылесосом, и поверхность чиста.

Redkey W12 Pro — моющий пылесос для очистки стекол и мебели. Даже мебель в режиме влажной уборки этот пылесос очистит. Фото.

Даже мебель в режиме влажной уборки этот пылесос очистит

Купить Redkey W12 Pro

Кроме того, в комплекте присутствует щелевая насадка, помогающая убирать труднодоступные места. Как и младшая модель, Redkey W12 Pro продается сейчас со скидкой: 27 789 ₽ для обычных пользователей и 27 019 ₽ для обладателей Ozon Карты.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Сравнение Redkey W12 и W12 Pro

С функциональной точки зрения преимущества «прошки» очевидны: этот пылесос убирает не только пол, но и другие поверхности, включая стекла, ткани и труднодоступные места. А как обстоят дела с начинкой приборов? Для ответа на вопрос посмотрим на характеристики Redkey W12 и W12 Pro.

ХарактеристикиRedkey W12Redkey W12 Pro
Сила всасывания11 000 Па11 000 Па
Емкость пылесборника460 мл500 мл
Вместимость бака для воды520 мл380 мл
Время работы45 минут40 минут
Время зарядки3 часа4 часа
Вес3,8 кг4,8 кг

Принципиальных отличий между Redkey W12 и Redkey W12 Pro мало. Беспроводные пылесосы предлагают одинаковую силу всасывания, имея при этом сопоставимый емкости резервуаров и времени работы. В то же время. Redkey W12 — более легкий, но менее функциональный прибор.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что лучше: Redkey W12 или Redkey W12 Pro

Что лучше: Redkey W12 или Redkey W12 Pro. Redkey W12 Pro — более продвинутый пылесос, но кому-то больше подойдет W12. Фото.

Redkey W12 Pro — более продвинутый пылесос, но кому-то больше подойдет W12

В режиме сухой и влажной уборки вертикальные пылесосы демонстрируют примерно одинаковые результаты. Поэтому при выборе нужно отталкиваться исключительно из функциональных потребностей. Хотите, чтобы устройство убирало не только пол, но и все остальные поверхности в доме? Тогда купите Redkey W12 Pro.

Купить Redkey W12

Купить Redkey W12 Pro

Привыкли чистить мебель и стекла руками? Тогда нет смысла переплачивать за «прошку». Пылесос Redkey W12 обеспечит сопоставимое качество уборки, являясь одновременно с этим более легким и удобным в обращении прибором.

Теги
Лонгриды для вас
ТОП-10 подарков с АлиЭкспресс на все случаи жизни, для которых не нужен повод

Февраль - месяц праздников, поэтому принято заранее запасаться подарками. Впрочем, хорошему человеку можно сделать сюрприз и без повода! Для этого даже не надо ломать голову и тратить несколько тысяч на бесполезную вещицу - достаточно заглянуть в нашу подборку! В нашем новом материале мы отобрали 10 полезных товаров с АлиЭкспресс, которые можно подарить без причины и не ошибиться: найдете здесь хорошие наушники, аксессуары для спорта, смартфона и просто небольшие, но очень полезные товары для себя любимого. Дерзайте!

Читать далее
Еще один недорогой ноутбук для работы на смену ушедшим — обзор IRBIS SmartBook

Я уже много лет пытаюсь найти что-то интересное в мире универсальных и производительных ноутбуков по доступной цене. Сам я по работе вынужден пользоваться MacBook Pro из-за того, что много работаю с видео 4K 10 bit и большими сложными фотографиями. Но моего челленджа это не отменяет, и хотя 5-6 лет назад найти что-то стоящее было проблемой, теперь все намного проще. Производители научились делать неплохие, хотя и часто типовые модели за относительно небольшие деньги. Если пару лет назад купить что-то действительно хорошее за 60 000 рублей было сложно, то теперь выбор стал намного более широким. Сейчас расскажу про еще один ноутбук на пути моих поисков. Сразу скажу, что у него есть некоторые особенности, которые заставят вас удивиться. А еще, отмечу, что в этот раз свои поиски я проводил скорее в корпоративном сегменте ноутбуков, то есть искал среди тех линеек, которые часто закупаются для офисной работы большими компаниями.

Читать далее
Xiaomi выпустила беспроводные наушники для фанатов Гарри Поттера. Их можно купить на AliExpress

В конце марта состоялась презентация Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition — первого в мире смартфона в стиле вселенной Гарри Поттера. Однако это не единственная новинка, которую компания Xiaomi приготовила фанатам франшизы Wizarding World. Вместе со смартфоном были представлены беспроводные наушники в стиле книг о Гарри Поттере — Redmi Buds 4 Harry Potter Edition. Более того, их даже можно купить на AliExpress по вполне демократичной цене.

Читать далее