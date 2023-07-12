Два топовых вертикальных пылесоса продают с большой скидкой. Выясняем, который из них лучше

Регулярные распродажи не дают нам остановиться, заставляя постоянно задаваться вопросом, какой вертикальный пылесос лучше. Сегодня мы попробуем ответить на него, сравнив две модели: Redkey W12 и Redkey W12 Pro. Это моющие пылесосы, но один из них способен предложить нечто большее, чем просто влажную уборку пола. Давайте разбираться, что умеют модели 2023 года и какая из них подойдет именно вам.

Redkey W12 — моющий вертикальный пылесос

Пылесос Redkey W12 нередко становился героем наших публикаций. Это вертикальная модель, которая решает сразу 3 задачи, выступая как:

пылесос;

швабра;

устройство для автоматической очистки.

Первый сценарий довольно прост. В процессе использования вертикального пылесоса для дома вы можете просто убирать сухой мусор. Для решения этой задачи достаточно нажать кнопку включения, расположенную на рукоятке. Там же есть клавиша подачи воды, которая превращает Redkey W12 в моющий пылесос или швабру. В этом режиме можно одним движением убрать разлившуюся жидкость и другие отходы.

Дополняет картину отсутствие необходимости вручную чистить швабру, ведь Redkey W12 — пылесос с самоочисткой. После завершения уборки его достаточно поставить на базу, нажав затем кнопку «Self Clean». Через несколько секунд валик будет как новый.

Купить Redkey W12

Сейчас можно купить Redkey W12 с солидной скидкой. На Ozon его продают всего за 21 468 ₽, а обладателям Ozon Карты моющий пылесос предлагается вовсе за 20 907 ₽. Цена хороша, но совсем недавно в продаже появилась улучшенная версия Redkey W12 с приставкой «Pro».

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Redkey W12 Pro — моющий пылесос для очистки стекол и мебели

Redkey W12 Pro — еще один вертикальный пылесос с влажной уборкой, имеющий на борту функцию самоочистки. Однако ею возможности устройства не ограничиваются. Можно сказать, что пылесос Redkey W12 Pro представляет собой прибор, способный убрать весь дом, а не только пол.

Его киллер-фича — мытье стекол и зеркал. Чтобы перейти в этот режим, необходимо отсоединить основной блок Redkey W12 Pro, а затем установить прибор на складное основание с колесами, попутно подключив шланг, который идет в комплекте, и специальную насадку. Теперь остается распылить стеклоочиститель и сделать пару движений моющим пылесосом.

Еще один режим, очень редко встречающийся в моющих пылесосах, — очистка тканей. Для его использования нужно установить комплектную насадку для мебели и распылить немного жидкости. Далее все как учили: несколько движений пылесосом, и поверхность чиста.

Купить Redkey W12 Pro

Кроме того, в комплекте присутствует щелевая насадка, помогающая убирать труднодоступные места. Как и младшая модель, Redkey W12 Pro продается сейчас со скидкой: 27 789 ₽ для обычных пользователей и 27 019 ₽ для обладателей Ozon Карты.

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Сравнение Redkey W12 и W12 Pro

С функциональной точки зрения преимущества «прошки» очевидны: этот пылесос убирает не только пол, но и другие поверхности, включая стекла, ткани и труднодоступные места. А как обстоят дела с начинкой приборов? Для ответа на вопрос посмотрим на характеристики Redkey W12 и W12 Pro.

Характеристики Redkey W12 Redkey W12 Pro Сила всасывания 11 000 Па 11 000 Па Емкость пылесборника 460 мл 500 мл Вместимость бака для воды 520 мл 380 мл Время работы 45 минут 40 минут Время зарядки 3 часа 4 часа Вес 3,8 кг 4,8 кг

Принципиальных отличий между Redkey W12 и Redkey W12 Pro мало. Беспроводные пылесосы предлагают одинаковую силу всасывания, имея при этом сопоставимый емкости резервуаров и времени работы. В то же время. Redkey W12 — более легкий, но менее функциональный прибор.

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Что лучше: Redkey W12 или Redkey W12 Pro

В режиме сухой и влажной уборки вертикальные пылесосы демонстрируют примерно одинаковые результаты. Поэтому при выборе нужно отталкиваться исключительно из функциональных потребностей. Хотите, чтобы устройство убирало не только пол, но и все остальные поверхности в доме? Тогда купите Redkey W12 Pro.

Купить Redkey W12

Купить Redkey W12 Pro

Привыкли чистить мебель и стекла руками? Тогда нет смысла переплачивать за «прошку». Пылесос Redkey W12 обеспечит сопоставимое качество уборки, являясь одновременно с этим более легким и удобным в обращении прибором.