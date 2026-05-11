Обновление One UI 8.5 добавляет на телефоны Samsung Galaxy совместимость с Apple AirDrop. Впервые передача файлов между Android и iPhone работает напрямую, без мессенджеров и облака. Функция встроена в штатный инструмент Quick Share и уже доступна на свежих флагманах, а в ближайшие недели появится и на старших моделях. Для российских пользователей, живущих в смешанных экосистемах, это одно из самых практичных нововведений за последнее время, но лишь одно из кучи других полезных функций One UI 8.5.

Передача файлов между Samsung и iPhone через AirDrop

Функция Quick Share — встроенный в Samsung Galaxy инструмент для быстрой беспроводной передачи файлов. Раньше он работал только между Android-устройствами и ПК с Windows. Теперь, после обновления до One UI 8.5, Quick Share научился «видеть» устройства Apple и обмениваться с ними файлами через протокол AirDrop.

Передача идёт напрямую между устройствами через Bluetooth и Wi-Fi. Файлы не проходят через внешние серверы, а значит, скорость сопоставима с обычным AirDrop между двумя iPhone. Для отправки фото, видео или документов на iPhone никаких дополнительных приложений устанавливать не нужно — ни на Galaxy, ни на iPhone. Чтобы обмен заработал, на iPhone нужно открыть настройки AirDrop и выбрать режим «Для всех на 10 минут».

После этого Galaxy увидит iPhone в списке доступных устройств в Quick Share. В обратном направлении всё тоже работает: Samsung Galaxy отображается в меню AirDrop на iPhone, iPad и Mac, и владелец техники Apple может отправить файл привычным способом.

Какие Samsung Galaxy получат поддержку AirDrop в One UI 8.5

Первыми совместимость с AirDrop через Quick Share получили смартфоны серии Galaxy S26 — там функция работает с момента выхода устройств. Теперь, с выходом стабильной One UI 8.5, она начала приходить на более ранние модели.

Samsung подтвердила поддержку обновления для следующих устройств:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

Galaxy Tab S11 и Tab S10

Samsung пока не подтвердила, появится ли AirDrop-совместимость на устройствах серий Galaxy A, Galaxy M и Galaxy F. Эти смартфоны тоже получат One UI 8.5, но с урезанным набором функций под названием Awesome Intelligence. Обновление для линейки Galaxy A ожидается в июне 2026 года.

На устройствах серии Galaxy S23 функция в бета-версии работала нестабильно, и Samsung пока не включила её в стабильную сборку для этих моделей. Если у вас смартфон Galaxy S23 и ниже, стоит следить за обновлениями, но рассчитывать на AirDrop прямо сейчас не стоит. В случае появления функции расскажем об этом в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Что ещё нового в One UI 8.5 помимо AirDrop

Совместимость с AirDrop — главная, но далеко не единственная новинка обновления. One UI 8.5 основана на Android 16 и переносит на старшие модели ряд функций, ранее доступных только на Galaxy S26.

Наиболее заметные изменения:

Скрининг звонков (Call Screening) — при входящем вызове с незнакомого номера Bixby может ответить за вас, уточнить имя звонящего и цель вызова, а затем показать расшифровку на экране. Вы решаете, подключаться к разговору или нет. Включается в настройках приложения «Телефон»

— при входящем вызове с незнакомого номера Bixby может ответить за вас, уточнить имя звонящего и цель вызова, а затем показать расшифровку на экране. Вы решаете, подключаться к разговору или нет. Включается в настройках приложения «Телефон» Улучшенный фоторедактор (Photo Assist) — теперь принимает текстовые команды: можно описать словами, что хотите изменить на фото, и нейросеть попробует это сделать

— теперь принимает текстовые команды: можно описать словами, что хотите изменить на фото, и нейросеть попробует это сделать Расширенное шумоподавление (Advanced Audio Eraser) — работает в реальном времени и во всей системе, в том числе при просмотре видео в YouTube или Instagram

— работает в реальном времени и во всей системе, в том числе при просмотре видео в YouTube или Instagram Bluetooth Auracast — трансляция звука на несколько пар наушников одновременно. Настройки собраны в одном месте в параметрах Bluetooth

— трансляция звука на несколько пар наушников одновременно. Настройки собраны в одном месте в параметрах Bluetooth Обновлённая панель быстрого доступа (Quick Panel) — полная настройка расположения переключателей и элементов управления

— полная настройка расположения переключателей и элементов управления Динамический экран блокировки — оформление автоматически подстраивается под цвета и композицию обоев

При этом не все функции Galaxy S26 доберутся до более ранних моделей. По данным нескольких источников, Now Nudge (подсказки по контексту в клавиатуре) и приоритизация уведомлений с помощью нейросети пока отсутствуют в стабильной сборке для Galaxy S25.

Когда выйдет One UI 8.5 в России

Стабильная версия One UI 8.5 начала выходить 6 мая 2026 года в Южной Корее. С 11 мая раскатка расширяется на Европу, Индию, Северную и Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, Гонконг и Тайвань.

Россия в официальном списке регионов не упоминается отдельно, но Samsung продолжает поддерживать глобальную инфраструктуру обновлений для устройств, продающихся в стране. Владельцы Galaxy S25 и S24 получат уведомление о загрузке «по воздуху» в зависимости от регионального кода прошивки. По опыту прошлых обновлений, задержка для устройств с кодами из Казахстана, ОАЭ или Кавказа составляет не более одной-двух недель от глобального старта.

Проверить наличие обновления можно в разделе «Настройки» — «Обновление ПО»

Чтобы проверить доступность обновления, откройте «Настройки», перейдите в «Обновление программного обеспечения» и нажмите «Загрузить и установить». Если обновления пока нет — оно ещё не дошло до вашего устройства. Размер загрузки составляет около 4,4 ГБ, поэтому лучше обновляться через Wi-Fi и предварительно сделать резервную копию данных.

Недостатки функции AirDrop на Android

Есть несколько ограничений, о которых стоит знать. Во-первых, Google реализовала совместимость с AirDrop без участия Apple — это результат собственной инженерной работы, по сути, обратная разработка протокола. Apple пока официально не комментирует ситуацию, а значит, теоретически может заблокировать совместимость в будущих обновлениях iOS.

Во-вторых, для передачи файлов на iPhone нужно каждый раз включать режим AirDrop «Для всех на 10 минут». Режим «Только контактам» пока не поддерживается. Это значит, что в людном месте — кафе, аэропорту, торговом центре — ваш iPhone будет ненадолго виден всем вокруг. В целях безопасности стоит использовать эту функцию только тогда, когда вы знаете, от кого ждёте файл, и после передачи дать окну видимости закрыться.

В-третьих, безопасность самого канала передачи проверена: Google привлекала независимых аудиторов из компании NetSPI, и те подтвердили надёжность реализации. Файлы идут напрямую между устройствами и не проходят через серверы — включая зарубежные, что актуально для российских пользователей.

Стоит ли обновлять Samsung Galaxy до One UI 8.5

Если у вас Samsung Galaxy из списка поддерживаемых устройств и вы хотя бы иногда пересылаете фотографии или документы владельцам iPhone, One UI 8.5 — обновление, которое стоит ставить без раздумий. Передача файлов между экосистемами без сжатия качества и сторонних приложений — реальное удобство на каждый день.

Даже если AirDrop-совместимость вам не нужна, в обновлении достаточно и других полезных вещей: скрининг звонков от спамеров, системное шумоподавление и улучшенный фоторедактор с текстовыми командами. Единственная причина подождать — если вы привыкли не ставить крупные обновления в первые дни, давая Samsung время исправить возможные ошибки ранних сборок.