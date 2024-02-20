Наушники Samsung оснастили искусственным интеллектом Galaxy AI. Теперь они умнее смартфонов Xiaomi

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Герман Вологжанин

Месяц назад вышла серия флагманских смартфонов Galaxy S24, которая стала невероятно популярной во многих странах мира, включая Россию. И это при том, что модели 2024 года не получили значимых улучшений в области технических характеристик. Их главное достоинство — искусственный интеллект Galaxy AI, превращающий смартфон в по-настоящему умное устройство. Именно он привлек внимание покупателей, а компания Samsung решила не останавливаться на достигнутом. Отныне ИИ доступен даже в наушниках Galaxy Buds, и сегодня мы разберемся, для чего он нужен.

Наушники Samsung оснастили искусственным интеллектом Galaxy AI. Теперь они умнее смартфонов Xiaomi. Искусственный интеллект в наушниках? Легко! Фото.

Искусственный интеллект в наушниках? Легко!

Что умеет Galaxy AI в наушниках Samsung

Galaxy AI — это целый комплекс фишек искусственного интеллекта, которому был посвящен отдельный материал на нашем сайте. С помощью ИИ корейские смартфоны умеют переводить речь в текст, менять тональность сообщений и даже искать информацию о предметах через Google Объектив, просто обведя картинку на экране.

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Пожалуй, самой интересной функцией Galaxy AI является перевод звонков. Это очень полезная фишка для тех, кто разговаривает с иностранцами по телефону, и после обновления Galaxy Buds опция будет доступна на наушниках Samsung. То есть теперь, чтобы речь собеседника переводилась в режиме реального времени, не обязательно доставать смартфон из кармана.

Наушники Samsung оснастили искусственным интеллектом Galaxy AI. Теперь они умнее смартфонов Xiaomi. Что умеет Galaxy AI в наушниках Samsung. Фото.

К сожалению, для работы перевода звонков наушники Galaxy Buds должны быть подключены к смартфону. Причем не любому, а к представителю серии Galaxy S24. Во всяком случае эти ограничения существуют на данный момент. Возможно, в будущем они будут сняты, а функция начнет распространяться на связку наушников Samsung с другими смартфонами.

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При подключении к основному устройству вы будете не только слышать перевод в Galaxy Buds, но и видеть его визуализацию на экране смартфона. Увы, функция до сих пор не поддерживает русский язык, а потому барьеры будут стерты только для носителей английского, испанского, китайского и еще 10 других языков.

Что умеет Galaxy AI в наушниках Samsung. Наушники Samsung получат 2 функции искусственного интеллекта. Фото.

Наушники Samsung получат 2 функции искусственного интеллекта

Еще одна фишка искусственного интеллекта в Galaxy Buds — перевод речи в текст. Но, как и в случае со звонками, наушники просто выступают в качестве альтернативного микрофона, и все-таки не могут считаться самостоятельным смарт-устройством. Зато перевод речи в текст работает на русском языке. Хотя бы за это спасибо.

Какие наушники Samsung поддерживают Galaxy AI

Очередной нюанс Galaxy AI заключается в том, что функции искусственного интеллекта доступны только на трех моделях наушников:

Скорее всего, фишки появится и на других моделях, но пока можно пользоваться переводом звонков только на этих наушниках в связке со смартфонами Galaxy S24. Вот такой он — корейский маркетинг.

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Как обновить Galaxy Buds

Чтобы начать пользоваться искусственным интеллектом в наушниках, нужно обновить свои Galaxy Buds, поставив на них свежую версию прошивки. Для этого понадобится:

  1. Запустить приложение Galaxy Wearable.
  2. Перейти в раздел «Настройки наушников», а затем — «Обновление ПО наушников».
  3. Дождаться завершения поиска апдейта и его установки.
Как обновить Galaxy Buds. Наушники обновляются через приложение. Фото.

Наушники обновляются через приложение

Отметим, что функции Galaxy AI продолжат оставаться бесплатными до конца 2025 года, после чего компания Samsung планирует начать распространение ИИ только по подписке, чья стоимость остается неизвестной. Кроме того, для работы большинства фишек требуется подключение к интернету. Имейте это в виду.

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