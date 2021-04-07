Новые бюджетные TWS-наушники Huawei Freebuds 4i. Обзор и мнение

Huawei в последнее время выпускает наушники буквально одни за одними. Почему так происходит, в целом понятно. Сейчас подобные продукты должны если не составить основу бизнеса компании, то как минимум сильно ей помочь. Я такой подход поддерживаю и не очень понимаю, почему она раньше не уделяла так много внимания аксессуарам. Тем более, что они всегда были у нее довольно неплохими. Конечно, они все равно вызывали у меня вопросы — работа такая — но в целом они всегда вызывали интерес и желание протестировать их. Бывало, что ожидания не оправдывались, и этого я никогда не скрывал. Сейчас компания выпустила Huawei Freebuds 4i, и для меня они расположились между ”нравится” и ”не нравится”, поэтому давайте я расскажу как о плюсах, так и о минусах.

Обзор Huawei Freebuds 4i

Чтобы понимать, о каких наушниках идет речь, надо немного разобраться в истории разных поколений Huawei Freebuds. Сначала наушники выпускались только в виде одной модели. Я рассказывал о ней в отдельной статье. Дальше начали выходить новые поколения и к ним постепенно присоединилась версия ”i”, которую можно считать облегченной. А в прошлом году компания выпустила ультимативные Huawei Freebuds Pro, которые могли похвастаться всем, что только должно быть у беспроводных наушников — отличный звук, удобная форма, беспроводная зарядка и очень эффективная система шумоподавления. В новых Huawei Freebuds 4i тоже есть некоторые фишки от старшей модели, но работают они не так эффективно. Впрочем, к этому мы еще вернемся.

Наш видеообзор первых наушников Huawei Freebuds:

Как выглядят Huawei Freebuds 4i

Huawei Freebuds 4i продаются в обычной для этого типа наушников коробке. Она компактная, минималистичная и в ”по-хуавеевски” стильная. Внутри вы найдете только сами наушники, кабель для зарядки USB Type-С и два комплекта сменных амбушюр (насадок).

Кейс немного изменил форму относительно третьего поколения и похож на кусок мыла или яйцо. Интересно, что задняя стенка сделана плоской. Наверное, для того, чтобы они лучше лежали на столе.

Правильное хранение TWS наушников

Внутри кейса наушники располагаются правильно — так я говорю, когда они лежат в соответствии с расположением ушей. То есть левый — слева, а правый — справа. Правда, Huawei так и не научилась укладывать наушники так, чтобы их можно было легко достать. Они сидят слишком глубоко и выскальзывают из рук, если просто потянуть их наверх. Для извлечения надо надавить на наушник в сторону, и когда он выскочит, потянуть на себя. Это скорее ухищрение, чем норма и удобство.

Одни из самых дешевых TWS-наушников. Стоит ли их покупать?

Со временем привыкаешь, но я все равно не могу понять, почему нельзя было сделать так, чтобы после извлечения наушника, его не надо было разворачивать в руке. Мне кажется, что правильнее было бы размещать их амбушюрами в сторону друг друга. Тогда, достав их, можно было бы сразу вставлять в уши, но увы…

Наушники с зарядкой через USB Type-C

Самое приятное, что кейс, как и любой другой современный аксессуар, заряжается от USB Type-C. Заряда самих наушников может хватить на 10 часов непрерывного прослушивания музыки, а если периодически класть их в зарядный кейс, то такая связка может обеспечить до 22 часов автономного воспроизведения. При этом всего за 10 минут зарядки можно получить 4 часа прослушивания. Это хорошие показатели.

Естественно, автономность сильно зависит от громкости воспроизведения и использования системы активного шумоподавления. Правда, я не могу назвать ее очень сильной. Снижение уровня шума действительно есть, но в некоторых моделях оно существенно более сильное. Так же не самая большая разница будет и если включить режим прозрачности (она тоже есть).

Наушники с сенсорным управлением

Переключение осуществляется через сенсорную панель на корпусе — продолжительное касание последовательно переключает режимы работы наушников.

Двойное касание любого из наушников останавливает/запускает воспроизведение или принимает/сбрасывает вызов. Функции перемотки песен или регулировки звука нет. Если к невозможности менять громкость мы привыкли, то невозможность включить следующий или предыдущий трек доставляет определенные неудобства.

Удобно ли пользоваться Huawei Freebuds 4i

Сидят наушники в ушах удобно, но мне показалось, что немного более жестко, чем более дорогие модели. Качество звука тоже на уровне сегмента. Бас есть, пусть и не такой выраженный, как во Freebuds Pro, а вот детализации хотелось бы побольше. Впрочем, это нормально для такой цены.

А еще у Huawei есть крутые Freebuds Studio, обзор которых можно найти тут, а купить недорого можно тут.

Huawei Freebuds 4i выпускаются в трех цветах — черном, белом и красном, а их стоимость составляет 7 990 рублей на официальном сайте. На момент подготовки обзора действовала скидка и наушники отдавали за 6 490 рублей. Искать их на Aliexpress, но пока действует скидка, нет большого смысла. Зато из Китая можно заказать интересные чехлы для этих наушников. Например, такие или такие.

Назвать большое количество минусов, из-за которых надо отказаться от покупки, я не могу. Пусть я и придираюсь к удобству извлечения наушников из кейса, но это все исключительно в сравнении с первым поколением, которое имело другую конструкцию и с в разы более дорогими моделями.

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Минусы Huawei Freebuds 4i

Еще один баг, который я нашел, заключается в том, что наушники не останавливают воспроизведение при извлечении из уха. Более того, даже при помещении в кейс наушники какое-то время продолжают работать и только через несколько секунд после закрытия корпуса воспроизведение останавливается. Зато, они очень быстро подключаются к смартфонам. К новым Huawei и некоторым Honor они подключаются автоматически, а для соединения с другими устройствами надо просто нажать кнопку на боковой части корпуса.

Фактически, мы получили еще одни хорошие TWS-наушники. Более дешевые модели существуют, но говорить об их качестве не приходится. Я уже рассказывал про одни такие. Если вы не хотите тратить на наушники указанную выше сумму, лучше купить качественный проводной аксессуар или взять что-то не из категории TWS. Пусть они лучше будут соединены проводом, но так вы получите существенно более высокое качество звука. Это проверено и доказано уже не раз.