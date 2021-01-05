Лучшие TWS-наушники 2020 года

Продолжаем подводить итоги ушедшего года и приводить примеры самого интересного (или наоборот) из того, что он нам оставил. Сейчас предлагаю поговорить о TWS-наушниках. В 2020 году они пережили просто взрывной рост и по прогнозам аналитиков в 2021 году именно такие наушники станут самыми популярными. Все просто! Они стремительно дешевеют, становятся все более качественными, а главное, выбор становится только больше. Уже сейчас можно купить несколько отличных моделей такого типа наушников и все они начали активно продаваться в прошлом году. Давайте вспомним их. Возможно, вы как раз выбираете себе что-то подобное, а выбрать как раз есть из чего.

Galaxy Buds Plus — наушники Samsung

Если вы ищете лучшие TWS-наушники без активного шумоподавления, но с хорошей связью, отличным качеством звука, удобной посадкой и красивым дизайном, то Samsung Galaxy Buds Plus ответят всем этим требованиям. Эти наушники созданы вместе с AKG и оснащены новой системой с двумя драйверами для четкого воспроизведения звука. А еще в них есть два микрофона, способных сделать их хорошей гарнитурой.

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Но самым большим преимуществом Buds Plus является долгое время автономной работы. Вы получаете более 11 часов воспроизведения музыки, что намного выше среднего для этой категории устройств. Кодек aptX не поддерживается, но есть поддержка фирменного кодека Scalable от Samsung.

При цене меньше 10 000 рублей наушники отлично подойдут тем, кто называется ”широким пользователем”. То есть их можно смело покупать и не переживать, что соотношение цена/качество окажется недостаточно хорошим.

Huawei Freebuds Pro — TWS с шумоподавлением

Если вам нужны наушники с активным шумоподавлением, то Huawei Freebuds Pro не просто дадут вам его, но и ”отсыпят” отличное качество звука. Наушники выделяются из толпы, заполненной двойниками AirPods Pro. Внешний вид наушников не похож ни на что, но делает их очень стильными.

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Freebuds Pro поставляется с 11-миллиметровыми драйверами. Я сам ими пользовался и очень сильно удивился, когда в первый раз включил их. Не знаю почему, но я ожидал более слабого результата. Мне кажется, что с точки зрения звука это лучший вариант из тех, что можно сейчас найти в продаже. Особенно, если говорить об этом конкретном сегменте.

Время автономной работы с включенным шумоподавлением составляет примерно 4 часа, а без него — около 7 часов. Это не так много, но в целом пользоваться можно. Кейс дает еще 15 часов прослушивания музыки.

Купить наушники можно в розничных магазинах, а можно заказать на Aliexpress на пару тысяч дешевле. При цене около 12 000 рублей такая экономия будет довольно приятным бонусом. Вряд ли вы найдете что-то более достойное с ANC за эти деньги. Особенно учитывая, что у них есть беспроводная зарядка и сенсорное управление. Свайпами по корпусу можно даже менять громкость.

Galaxy Buds Live — наушники фасолины

Большинство наушников 2020 года имеют всего две разновидности дизайна. Это либо компактный формат, похожий на Galaxy Buds, либо дизайн, похожий на Apple Airpods Pro, с ножкой, как у обычных наушников. Но что делать тем, кто хочет чего-то уникального? Для них есть наушники, которые на них вовсе и не похожи.

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Buds Live выпускается в ​​нескольких необычных цветах, таких, как синий, красный и бронзовый. Это наушники TWS с дизайном, который многим не понравится своей футуристичностью или тем, что они похожи на слуховой аппарат, но и любителей на них будет предостаточно.

Проблема в том, что такой формат не обеспечит очень хорошей звукоизоляции, а значит, вы будете слышать все, что происходит вокруг вас. Вряд ли Buds Live станут хитом, но если хочется выделиться и купить что-то необычное, то найти вариант лучше едва ли получится.

Добавлю только, что Buds Live обеспечивают до шести часов автономной работы, имеют возможность беспроводной зарядки и укомплектованы микрофонами для голосовых вызовов.

Sennheiser Momentum TWS 2 — лучшие наушники TWS

Sennheiser Momentum TWS 2 многими признаются лучшими наушниками TWS на рынке на данный момент. Производитель взял лучшее, что было у первого поколения и дополнил его плюсами второго. Новые наушники поставляются с необычным тканевым чехлом, лучшим в своем классе качеством звука и отличным ANC. Именно поэтому их и можно считать лучшими наушникам прошлого года.

Momentum TWS 2 имеют очень удобную посадку, поставляется с поддержкой aptX и рейтингом защиты от воды IPX4. Правда, за все это придется доплатить относительно предыдущих моделей, но в западных магазинах на них часто бывают скидки и купить их с доставкой иногда бывает очень выгодно.

Bose Quietcomfort TWS — наушники от известного бренда

Первые TWS-наушники Bose с шумоподавлением заслуживает более чем почетного упоминания. Bose QuietComfort TWS часто называют лучшими наушниками с системой активного шумоподавления на рынке.

Их размер существенно больше, чем у некоторых других моделей, но это не мешает (а может быть и помогает) наушникам отлично звучать. Есть только два довольно существенных минуса: малое время автономной работы и небольшой запас заряда в кейсе.

OPPO Enco W11 — Лучшие бюджетные TWS

Бюджетные наушники TWS сложно продать в основном потому, что их качество звука проигрывает проводным моделям за те же деньги. Однако, если вам нужны удобство и комфорт наушников TWS по чрезвычайно бюджетной цене, то вы, вероятно, ищете OPPO Enco W11. При цене около 2 500 рублей они будут довольно неплохим выбором, хотя назвать их супер-наушниками нельзя.

Тем не менее OPPO Enco W11 по солидарному мнению многих пользователей и экспертов превосходят аналоги Realme и Redmi в бюджетной категории TWS, предлагая хорошие средние тона, достаточные басы и удобную посадку.

Apple AirPods Pro — TWS-наушники для iPhone

Опять не получается не сказать про наушники Apple. AirPods по сути являются если не основателем, то как минимум популяризатором класса TWS-наушников. Долгое время никто не мог повторить то, что они предлагали рынку, но когда научились, мир беспроводного аудио изменился навсегда.

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AirPods Pro стоят больше 20 000 рублей, но тот уровень совместимости с iPhone, качества звука, внимания к деталям, уровня шумоподавления и тому подобного сложно найти в других наушниках. Вот только в этом и есть главная проблема AirPods — они малопригодны для использования с Android.

Во-первых, их не так просто подключить, как к iPhone. Во-вторых, качество будет ниже, а в-третьих, они стоят дороже, чем приличные аналоги. Поэтому покупать их для Android-смартфона не стоит, но для iPhone, если вы готовы заплатить чуть больше, это будет отличным выбором. Именно поэтому они и заслужили упоминания в этой статье.