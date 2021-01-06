Месяц с Huawei FreeBuds Studio: Стоит ли их покупать

  2. Темы
  3. Аксессуары
Артем Сутягин 0

Музыка стала для современного человека чем-то большим, чем просто звуки. Я имею в виду музыку в широком понимании этого слова — в процессе, который сопровождается подбором плейлиста, включением записи и надеванием наушников. Они скрывают нас от мира через, который иногда хочется просто проскочить от дома до офиса или другого места. Иногда, наоборот, музыка в наушниках придает нам лирического, романтического, приподнятого или любого другого настроения. Именно поэтому она всегда со мной. Не являясь матерым аудиофилом, я могу сказать, что перепробовал много разных наушников и не могу пройти мимо новинки конца прошлого года — Huawei FreeBuds Studio. За месяц я сформулировал свое мнение и мне есть, что рассказать.

Huawei FreeBuds Studio

Коробка выдержана в фирменном стиле Huawei.

Обзор наушников Huawei FreeBuds Studio

Как и любой другой подобный аксессуар, наушники продаются в большой коробке. Она выполнена в фирменном стиле Huawei последних лет и выглядит очень представительно. Наушники на ней нарисованы боком, как будто подчеркивая, что именно внешняя сторона чашек является очень важным элементом конструкции, но об этом с расскажу чуть позже.

Защитный кейс наушников Huawei

Внутри нас встречает кейс, который меня, если честно, сильно удивил. Кроме модного сейчас тисненого материала, у него есть большая глянцевая вставка с логотипом бренда на верхней стенке. Для меня это странно, так как коробка от моих Bose QC35II выглядит так, что можно только порадоваться отсутствию на ней блестящих вставок. В конце концов, кейс нужен не для красоты, а для транспортировки, и если вы часто путешествуете, шанс того, что кейс покроется царапинами, близок к стопроцентному.

наушники

Место для появления царапин.

Удивила немного и форма кейса, который так и хочется взять узкой стороной к себе, но в итоге оказывается, что он вверх ногами, молния находится с другой стороны и приходится его переворачивать. Зато внутри все очень логично и лаконично. Наушники лежат так, что складывать их не надо (они и не складываются), а кабель зарядки размещен в специальном отсеке, который закрывается крышкой на магнитах. Это не только ощущается премиально в сочетании с мягким бархатом внутренней отделки, но и просто удобно. Многие другие наушники комплектуются кейсом с карманом, из которого все время все вываливается.

Huawei FreeBuds Studio

Huawei FreeBuds Studio лежат в кейсе хорошо.

Как выглядят Huawei FreeBuds Studio

Любые накладные наушники более-менее приличного уровня принято сравнивать с аналогами от Sony. Они строгие, гармоничные и похожи на тренд, заданный в индустрии. В данном случае сходств не так уж и много, но они есть.

Huawei рассказала, как Harmony OS изменится до релиза

Прежде всего, обращает на себя минималистичный дизайн. Оголовье тонкое (но мягкое), чашки с амбушюрами строгие, а их держатели элегантные. Я бы отнес FreeBuds Studio больше к городскому строгому стилю, чем к спортивному. Мне кажется, что это тот редкий случай, когда полноразмерные наушники больше подойдут взрослому человеку в костюме, чем молодому в джинсах.

Huawei FreeBuds Studio

Строгий корпус наушников наталкивает на их целевую аудиторию.

Как складываются наушники Huawei

Оголовье FreeBuds Studio не складывается. Даже когда я возил их в рюкзаке без кейса, большой проблемой это не было. Я просто сворачивал чашки и клал их в плоский карман.

Я не могу сказать, что мне однозначно нравится, когда размер оголовья регулируется без щелчков, но в этом определенно что-то есть. Правда, именно по щелчкам проще ориентироваться, чтобы понять, насколько выдвинута каждая чашка. Без такого понимания я иногда ловил себя на навязчивой мысли, что оголовье не симметрично.

Huawei FreeBuds Studio

К такой регулировке надо привыкнуть.

Наушники с сенсорным управлением

Управление FreeBuds Studio комбинированное. На корпусе чашек есть только три физические кнопки: питание, Bluetooth и шумоподавление. Все остальное управление производится жестами.

Huawei FreeBuds Studio

Жесты управления Huawei FreeBuds Studio.

Приятно, что активная область довольно большая и промахнутся пальцем мимо нее сложно. Иногда что-то не срабатывало, но происходило это крайне редко. В целом управление можно назвать удобным и даже интуитивным. Жесты обоснованы здравым смыслом и нет необходимости запоминать расположение кнопок.

Huawei представила HiCar — необычный гаджет для автомобиля

Как работает шумоподавление Huawei FreeBuds Studio

Для того, чтобы изолировать пользователя от посторонних шумов, на корпусе есть сразу 8 микрофонов, часть из которых работает в режиме разговора для передачи голоса. В целом претензий к связи нет. Я несколько раз разговаривал по этим наушникам и никто не жаловался. Правда, такой разговор мне кажется куда менее удобным, чем общение через обычные TWS или даже проводные гарнитуры. В таких наушниках ты слишком уж сильно погружен в себя и почти не слышишь свой голос со стороны — это очень непривычно.

Huawei FreeBuds Studio

Шумоподавление (и смена его режимов) включается одной из трех кнопок на корпусе.

К самому шумоподавлению вопросов нет. Оно довольно сильное, но принципиально ничем не отличается от других систем. Низкий гул, вроде шума поезда, самолета или метро глушится очень хорошо, но если рядом кто-то что-то крикнет, то вы это услышите.

Обзор Huawei FreeBuds Pro — кто придумал называть TWS наушники «Pro»?

Во FreeBuds Studio предусмотрена система TAT, которая должна компенсировать давление во время работы шумодава. Я не ощутил большой разницы от того, что она есть, но, возможно, дело в том, что я постоянно пользуюсь наушниками с шуподавлением и у меня его работа и так не вызывает вопросов. Для ”новичков” это может стать преимуществом.

Как звучат Huawei FreeBuds Studio

В отличии от ”одноклассников” этих наушников, я заметил, что именно у FreeBuds Studio есть некоторый уклон в сторону низких частот. Чем-то это напоминает фирменный звук JBL, но только существенно более ”вылизанный” и богатый. Ценовой диапазон обязывает.

Huawei, как тебе не стыдно? Бета Harmony OS оказалась переделанным Android

Высококачественный аудиокодек с форматом декодирования L2HC работает со скоростью 960 кбит/с. Это позволяет свести к минимуму потери качества при передаче звука. Поэтому на некоторой музыке получается очень хорошо прочувствовать все нюансы инструментов.

Я в основном слушаю рок, металл и другие довольно сложные и насыщенные разными частотами жанры. Для меня наушники подошли хорошо, но чуть хуже, чем некоторые другие модели. Зато мне понравилось, как в них звучит классическая инструментальная музыка.

Huawei FreeBuds Studio

Претензий к качеству звука нет. Есть только особенности, которые надо учитывать.

FreeBuds Studio намного лучше подойдет тем, кто любит современную музыку с большим количеством низких частот и ритмов. Тут они раскроются намного лучше. Во многом за счет того самого уклона в сторону низов.

Время работы и зарядка FreeBuds Studio

Емкость аккумулятора наушников составляет 410 мАч. Этого достаточно для того, чтобы слушать музыку в течение 20 часов с включенным активным шумоподавлением. Это не самый большой показатель, но все равно довольно неплохой.

Знали о нашем крутом канале в Telegram? Там мы рассказываем о лучших недорогих гаджетах с Aliexpress. Например, о таких:

Для зарядки используется USB-C, а ее время составляет всего 60 минут до 100% и 10 минут для 5 часов прослушивания музыки. Быстрая зарядка плотно входит в нашу жизнь и уже перешла со смартфонов на наушники.

Стоит ли покупать Huawei FreeBuds Studio

Подводя итог своего опыта использования, с точностью я могу сказать только одно — наушники получились очень крутыми, учитывая, что это первый подобный продукт бренда. Для себя я решил, что звук Bose мне чуть ближе, и выбирая из двух, я продолжу пользоваться именно ими. Но если бы мне сейчас предстояло покупать наушники и я бы имел те знания, которые у меня есть после прослушивания обеих моделей, я бы купил Huawei. Разница в звуке не так существенна, а некоторые более современные функции и более низкая цена (25 990 рублей) всегда являются приятным бонусом. На Aliexpress купить эти наушники можно примерно на 4 000 рублей дешевле.

Huawei FreeBuds Studio

Как и другие современные наушники Huawei, FreeBuds Studio лучше всего будут работать с одноименными смартфонами.

Если еще немного сравнить между собой Bose QC35II и Huawei FreeBuds Studio, то могу отметить, что первые более комфортно сидят на голове, а вторые — более плотно. Если пользоваться ими в течение пары часов, разницы не заметишь, но не уверен, что я бы провел в Huawei полет до Пекина, как я делал это в Bose.

Присоединяйтесь к нам в Telegram

Несмотря на замечания, я удивлен, что Huawei с первого раза сделала продукт, который может конкурировать с Sony, Bose, Sennheiser и другими брендами. Сейчас компании очень нужны продукты, которые помогут ей пережить сложный период и которые не будут затронуты санкциями, как смартфоны. Она его получила.

Купить Huawei FreeBuds Studio в официальном магазине

Купить Huawei FreeBuds Studio на Aliexpress

Теги
Новости по теме
Huawei начала обновлять смартфоны до EMUI 10 в России
Лонгриды для вас
Huawei
Почему Huawei продолжает богатеть несмотря на санкции и запреты

В мире далеко не все логично. Например, совершенно не логично то, что Huawei под жесткими санкциями зарабатывает больше, чем до того, как она под них попала. Например, в этом году она два квартала подряд возглавляла рейтинг производителей смартфонов, а сейчас отчиталась за третий квартал года и получилось так, что она заработала почти на 10% больше, чем в прошлом году. Можно было бы сказать ”не пытайтесь понять, а просто поверьте”, но мы лучше разберемся в этом более подробно. Тем более, кто знает. Вдруг в следующем году она покажет еще более крутые результаты, когда вообще лишится своего бизнеса по производству смартфонов.

Читать далее
Huawei
Huawei пообещала раскрыть тайну Harmony OS 10 сентября

На современном рынке смартфонов есть всего несколько производителей, мероприятия которых вызывают неподдельный интерес публики. Это Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei. Сказывается высокая популярность их продукции, которая пользуется спросом во всём мире независимо от категории. Но то ли как таковых инноваций практически не стало, то ли потребитель стал слишком требовательным, но никакого вау-эффекта презентации даже производителей первого эшелона уже не производят. Хорошо, что хотя бы Huawei пытается как-то влиять на ситуацию.

Читать далее
Huawei представила HiCar — необычный гаджет для автомобиля

Каждая компания на конкурентном рынке, без преувеличения, должна бороться за выживание. Наиболее справедливо это в отношении Huawei, которая находится под жесткими санкциями. Для того, чтобы продолжать свою деятельность, она выбрала путь постоянного увеличения модельного ряда своих смежных гаджетов. Она и раньше этим занималась, но теперь выпуск ”не смартфонов” стал для китайской компании настоящим спасением пока, как говорится, все не уляжется. На этом пути она снова выпустила несколько новых гаджетов, которые могут несколько удивить человека, который не очень глубоко погружен в мир технологий. Хотя меня и самого заинтересовали новинки.

Читать далее
Новый комментарий