Месяц с Huawei FreeBuds Studio: Стоит ли их покупать

Музыка стала для современного человека чем-то большим, чем просто звуки. Я имею в виду музыку в широком понимании этого слова — в процессе, который сопровождается подбором плейлиста, включением записи и надеванием наушников. Они скрывают нас от мира через, который иногда хочется просто проскочить от дома до офиса или другого места. Иногда, наоборот, музыка в наушниках придает нам лирического, романтического, приподнятого или любого другого настроения. Именно поэтому она всегда со мной. Не являясь матерым аудиофилом, я могу сказать, что перепробовал много разных наушников и не могу пройти мимо новинки конца прошлого года — Huawei FreeBuds Studio. За месяц я сформулировал свое мнение и мне есть, что рассказать.

Обзор наушников Huawei FreeBuds Studio

Как и любой другой подобный аксессуар, наушники продаются в большой коробке. Она выполнена в фирменном стиле Huawei последних лет и выглядит очень представительно. Наушники на ней нарисованы боком, как будто подчеркивая, что именно внешняя сторона чашек является очень важным элементом конструкции, но об этом с расскажу чуть позже.

Защитный кейс наушников Huawei

Внутри нас встречает кейс, который меня, если честно, сильно удивил. Кроме модного сейчас тисненого материала, у него есть большая глянцевая вставка с логотипом бренда на верхней стенке. Для меня это странно, так как коробка от моих Bose QC35II выглядит так, что можно только порадоваться отсутствию на ней блестящих вставок. В конце концов, кейс нужен не для красоты, а для транспортировки, и если вы часто путешествуете, шанс того, что кейс покроется царапинами, близок к стопроцентному.

Удивила немного и форма кейса, который так и хочется взять узкой стороной к себе, но в итоге оказывается, что он вверх ногами, молния находится с другой стороны и приходится его переворачивать. Зато внутри все очень логично и лаконично. Наушники лежат так, что складывать их не надо (они и не складываются), а кабель зарядки размещен в специальном отсеке, который закрывается крышкой на магнитах. Это не только ощущается премиально в сочетании с мягким бархатом внутренней отделки, но и просто удобно. Многие другие наушники комплектуются кейсом с карманом, из которого все время все вываливается.

Как выглядят Huawei FreeBuds Studio

Любые накладные наушники более-менее приличного уровня принято сравнивать с аналогами от Sony. Они строгие, гармоничные и похожи на тренд, заданный в индустрии. В данном случае сходств не так уж и много, но они есть.

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Прежде всего, обращает на себя минималистичный дизайн. Оголовье тонкое (но мягкое), чашки с амбушюрами строгие, а их держатели элегантные. Я бы отнес FreeBuds Studio больше к городскому строгому стилю, чем к спортивному. Мне кажется, что это тот редкий случай, когда полноразмерные наушники больше подойдут взрослому человеку в костюме, чем молодому в джинсах.

Как складываются наушники Huawei

Оголовье FreeBuds Studio не складывается. Даже когда я возил их в рюкзаке без кейса, большой проблемой это не было. Я просто сворачивал чашки и клал их в плоский карман.

Я не могу сказать, что мне однозначно нравится, когда размер оголовья регулируется без щелчков, но в этом определенно что-то есть. Правда, именно по щелчкам проще ориентироваться, чтобы понять, насколько выдвинута каждая чашка. Без такого понимания я иногда ловил себя на навязчивой мысли, что оголовье не симметрично.

Наушники с сенсорным управлением

Управление FreeBuds Studio комбинированное. На корпусе чашек есть только три физические кнопки: питание, Bluetooth и шумоподавление. Все остальное управление производится жестами.

Приятно, что активная область довольно большая и промахнутся пальцем мимо нее сложно. Иногда что-то не срабатывало, но происходило это крайне редко. В целом управление можно назвать удобным и даже интуитивным. Жесты обоснованы здравым смыслом и нет необходимости запоминать расположение кнопок.

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Как работает шумоподавление Huawei FreeBuds Studio

Для того, чтобы изолировать пользователя от посторонних шумов, на корпусе есть сразу 8 микрофонов, часть из которых работает в режиме разговора для передачи голоса. В целом претензий к связи нет. Я несколько раз разговаривал по этим наушникам и никто не жаловался. Правда, такой разговор мне кажется куда менее удобным, чем общение через обычные TWS или даже проводные гарнитуры. В таких наушниках ты слишком уж сильно погружен в себя и почти не слышишь свой голос со стороны — это очень непривычно.

К самому шумоподавлению вопросов нет. Оно довольно сильное, но принципиально ничем не отличается от других систем. Низкий гул, вроде шума поезда, самолета или метро глушится очень хорошо, но если рядом кто-то что-то крикнет, то вы это услышите.

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Во FreeBuds Studio предусмотрена система TAT, которая должна компенсировать давление во время работы шумодава. Я не ощутил большой разницы от того, что она есть, но, возможно, дело в том, что я постоянно пользуюсь наушниками с шуподавлением и у меня его работа и так не вызывает вопросов. Для ”новичков” это может стать преимуществом.

Как звучат Huawei FreeBuds Studio

В отличии от ”одноклассников” этих наушников, я заметил, что именно у FreeBuds Studio есть некоторый уклон в сторону низких частот. Чем-то это напоминает фирменный звук JBL, но только существенно более ”вылизанный” и богатый. Ценовой диапазон обязывает.

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Высококачественный аудиокодек с форматом декодирования L2HC работает со скоростью 960 кбит/с. Это позволяет свести к минимуму потери качества при передаче звука. Поэтому на некоторой музыке получается очень хорошо прочувствовать все нюансы инструментов.

Я в основном слушаю рок, металл и другие довольно сложные и насыщенные разными частотами жанры. Для меня наушники подошли хорошо, но чуть хуже, чем некоторые другие модели. Зато мне понравилось, как в них звучит классическая инструментальная музыка.

FreeBuds Studio намного лучше подойдет тем, кто любит современную музыку с большим количеством низких частот и ритмов. Тут они раскроются намного лучше. Во многом за счет того самого уклона в сторону низов.

Время работы и зарядка FreeBuds Studio

Емкость аккумулятора наушников составляет 410 мАч. Этого достаточно для того, чтобы слушать музыку в течение 20 часов с включенным активным шумоподавлением. Это не самый большой показатель, но все равно довольно неплохой.

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Стоит ли покупать Huawei FreeBuds Studio

Подводя итог своего опыта использования, с точностью я могу сказать только одно — наушники получились очень крутыми, учитывая, что это первый подобный продукт бренда. Для себя я решил, что звук Bose мне чуть ближе, и выбирая из двух, я продолжу пользоваться именно ими. Но если бы мне сейчас предстояло покупать наушники и я бы имел те знания, которые у меня есть после прослушивания обеих моделей, я бы купил Huawei. Разница в звуке не так существенна, а некоторые более современные функции и более низкая цена (25 990 рублей) всегда являются приятным бонусом. На Aliexpress купить эти наушники можно примерно на 4 000 рублей дешевле.

Если еще немного сравнить между собой Bose QC35II и Huawei FreeBuds Studio, то могу отметить, что первые более комфортно сидят на голове, а вторые — более плотно. Если пользоваться ими в течение пары часов, разницы не заметишь, но не уверен, что я бы провел в Huawei полет до Пекина, как я делал это в Bose.

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Несмотря на замечания, я удивлен, что Huawei с первого раза сделала продукт, который может конкурировать с Sony, Bose, Sennheiser и другими брендами. Сейчас компании очень нужны продукты, которые помогут ей пережить сложный период и которые не будут затронуты санкциями, как смартфоны. Она его получила.

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