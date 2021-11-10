Как правильно пользоваться быстрыми настройками в Android 12

Andrоid 12 полна полезных функций. Такие функции, как режим фокусировки и цифровое благополучие являются строительными блоками новой версии Android. Чтобы они были доступны в любой момент, надо научиться пользоваться быстрыми настройками в Android 12. На самом деле быстрых настроек может быть так много, что поиск нужной может занять немного больше времени, чем вам хотелось бы. Чтобы проще справиться с таким количеством, Android 12 позволяет очень легко настроить каждую такую ячейку, чтобы вы могли сразу найти и использовать ее. Это то, что действительно надо знать.

Быстрые настройки в Android 12

Как обычно надо будет провести пальцем вниз, чтобы открыть панель уведомлений, и еще раз, чтобы увидеть несколько страниц настроек. Это еще не все, но мы еще вернемся к этому. Есть несколько настроек, которые вы наверняка будете часто менять. Например, такие настройки, как Bluetooth, Режим полета, GPay и тому подобное.

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Вот список настроек, доступных в настоящее время для Android 12:

Интернет

Bluetooth

GPay

Не беспокоить

Режим фокусировки

Будильник

Режим полета

Управление устройством

Автоповорот

Экономия энергии

Screen Cast

Фонарик

Запись экрана

Поделиться рядом

Доступ к микрофону

Доступ к камере

Точка доступа

Темная тема

Ночной режим

Общий доступ к батарее

Геолокация

Инвертировать цвета

Хранилище

Это еще не все, но это дает представление о том, сколько существует быстрых настроек, и не все они помещаются на одной странице. Фактически, при открытии центра уведомлений отображаются только четыре плитки, поэтому выбирайте то, что вы хотите разместить в быстром доступе, с умом.

Как открыть быстрые настройки в Android 12

Если провести дважды вниз — или провести двумя пальцами — сверху экрана на Android 12, страница быстрых настроек откроется во всей красе. Под быстрыми настройками будут три кнопки: редактировать, параметры питания и настройки. Нажмите на карандаш, чтобы отредактировать представление. Это откроет весь выбор быстрых настроек, включая активный и скрытый раздел.

Чтобы переместить плитку, нажмите и удерживайте ее. После этого перетащите в активный раздел — в верхнюю часть страницы. Когда вы это сделаете, плитка останется на этом месте до тех пор, пока вы не решите переместить ее в другое.

Сколько быстрых настроек умещается на одном экране Android 12

На Pixel 6 каждая страница содержит восемь плиток, а к первым четырем еще более быстрый доступ, поскольку они видны на панели уведомлений. Например, если плитка расположена на пятой строке, ниже на странице редактирования быстрых настроек, то этот параметр будет расположен на второй странице. Доступ к нему можно получить путем двойного смахивания вниз с главного экрана. Поэтому и стоит задуматься, чтобы переместить все плитки, используемые ежедневно, как можно выше. Так они будут буквально в одном свайпе от вас и будут выполнять свою функцию.

Баг Android 12 не позволяет играть в игры.

Быстрые настройки чрезвычайно просты в использовании. При нажатии на каждую настройку совершается соответствующее действие, будь то включение режима сна или открытие элементов управления домом. Поиграйтесь с настройками — понажимайте на них, чтобы понимать, что они дают, и выбрать то, что вам нужно.

Нажав и удерживая некоторое время одну из настроек, ваше устройство должно будет предложить вам перейти на соответствующую страницу, где вы сможете внести еще больше правок, если вам это будет нужно или если элемент позволяет сделать это. Так вы получите полный контроль над дополнительными функциями.

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Для чего нужны быстрые настройки в Android 12

В целом, быстрые настройки — чрезвычайно полезная вещь в Android 12. Вместо того, чтобы нажимать на огромное количество пунктов меню и копаться в недрах настроек, вы получите все, что нужно на расстоянии буквально одного-двух свайпов. Это действительно упрощает использование телефона и является приятной новой функцией Android 12.