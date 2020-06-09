OnePlus одумалась и запланировала выпуск дешевого телевизора

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Артем Сутягин 0

Так уж устроен рынок и экономика в целом, что любой бизнес или любое производство должно расти. Даже если бы не было такого правила, представители этого самого бизнеса все равно хотели бы постоянного роста. Как минимум, он нужен для того, чтобы дело приносило деньги там, где оно может их приносить. Так и получается, когда ты производишь крутые смартфоны и можешь предложить людям что-то новое, под брендом, который им уже полюбился. Тем более, что так можно создать целую инфраструктуру, вроде той, которая отлично работает у Apple, неплохо работает у Samsung и к которой стремятся Huawei и Honor. Вот так OnePlus и решила делать телевизоры.

Ждем альтернативу от OnePlus.

Телевизор OnePlus TV

Компания уже предлагала некоторые аксессуары и сам телевизор, как бы пробуя себя на том поле. Правда, по разной информации получилось у нее не очень хорошо. Тем более пробовала она это делать в основном на индийском рынке, который компания традиционно очень любит и который отвечает ей взаимностью. Например, судя по утечкам, именно на этом рынке впервые поступит в продажу новый OnePlus Z, который будет дешевым, но достойным смартфоном для конкуренции с другими китайскими брендами в ценовом диапазоне 350-400 долларов.

Сейчас генеральный директор компании Пит Лау разместил в Twitter запись. Он заявил, компания делает свои премиальные продукты в сфере телевидения более доступными для индийского сообщества. Возможно, это и означает, что телевизоры будут только на этом рынке, но если это входит в долгосрочную стратегию компании, то она совершенно точно запустит их и на мировом рынке. Надо только набрать популярность на более нишевых территориях, таких, как Индия и Китай.

Все официально.

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Когда выйдет новый телевизор OnePlus

Согласно записи, ждать новый телевизор стоит 2 июля этого года. Пока сложно сказать, связано ли это как-то с выходом нового дешевого OnePlus Z, но разница между датами их выхода, если верить слухам, составит примерно неделю. Возможно, их выход объединят в рамках одной даты, но больше информации по этому поводу появится чуть позже.

Пока неизвестно, как будет выглядеть дешевый телевизор OnePlus.

Надо не забывать, что OnePlus будет испытывает серьезную конкуренцию со стороны таких производителей, как Samsung и LG, которые не просто присутствуют на всех мировых рынках, но и имеют там очень большой вес. А еще и могут предложить более низкие цены. Поэтому компании Лау предстоит изрядно постараться, чтобы выпустить действительно конкурентный продукт.

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Сколько будет стоить телевизор OnePlus

По данным ET Telecom, OnePlus анонсирует не один, а сразу два телевизора в июле этого года. Одним из них будет базовая модель начального уровня, цена которой составит примерно 200 долларов США. Другой телевизор будет более высокого качества, но и цена его будет выше. Точная сумма не называется, но она должна находиться в диапазоне от 265 до 530 долларов. Разброс внушительный, но пока рано говорить о какой-то более конкретной цифре.

Суд по всему, цена была выбрана не случайно. По данным исследования Counterpoint, именно эти два ценовых сегмента занимают почти 78 процентов рынка умных телевизоров в Индии. На основании этого можно предположить, что на других рынках новинка будет стоить дороже.

Как обычно это и бывает в рекламе, очень довольный человек смотрит заставку киносервиса. В этот раз на телевизоре OnePlus.

Даже если новинка на других рынках будет дороже, она все равно может привлечь много внимание на фоне того, что компания показала ранее. Напомню, это был телевизор, который стоил примерно 930 долларов, но если вы хотели купить к нему убирающуюся звуковую панель, то за это надо было заплатить еще примерно 400 долларов. В этом ценовом сегменте покупатели с большей вероятностью будут стремиться к более устоявшимся брендам, а не пытаться показать свое доверие новичку. Учитывая это, совсем не удивительно, что OnePlus хочет что-то поменять и прийти в более доступные сегменты, в которых и покупателей значительно больше, и конкурировать проще.


Как вы относитесь к такому телевизору. Ждем ваших мнений в нашем Telegram-чате.

Зачем производители смартфонов выпускают телевизоры

Многие люди часто утверждают, что не смотрят телевизор, но при этом прекрасно знают все сериалы и ролики на YouTube. Дело в том, что смотреть телевизор можно по-разному. Одним нужны федеральные каналы, а другие просто смогут вывести на него контент, который до этого они смотрели на компьютере или смартфоне.

Также к телевизору можно подключить игровую приставку, что тоже многим понравится. Сейчас этот тип устройств очень неплохо продается благодаря снижению стоимости и продвинутым функциям. Это и заставляет производителей входить в этот бизнес, а дополнительным стимулом является пример Xiaomi, которая смогла заинтересовать своими телевизорами очень многих. Идя по ее пути, главное, не забывать об одном – о том, что цена должна быть низкой, а качество хотя бы сопоставимым с конкурентами. Тогда продажи, скорее всего, будут обеспечены.

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