OnePlus 8 потеряет возможность камеры смотреть сквозь предметы

На прошлой неделе я рассказывал о том, как OnePlus 8 может видеть предметы насквозь. В прямом смысле слова. Теперь выяснилось, что так будет продолжаться не долго и компания отменит эту возможность с обновлениями. С одной стороны, это немного обидно, так как функция уже успела многим полюбиться. С другой стороны, никто не обещал этого при продаже. Поэтому можно и запретить, пока не пошли скандалы и никто не предъявил иск компании за то, что кто-то за кем-то подсмотрел через одежду. Тем более, такое уже было у компании Sony, которой в конце 90-х пришлось спешно отзывать одну из своих камер, которая так же могла смотреть сквозь объекты. Вот что ждет тех, кто получил возможность просвечивать предмет.

OnePlus видит сквозь предметы

На прошлой неделе стало известно, что камера OnePlus 8 Pro может делать некоторые материалы невидимыми, создав эффект рентгеновского излучения. Это было возможно за счет того, что камера может принимать свет в инфракрасном спектре, который имеет свойство проходить сквозь некоторые предметы, подобно волнам сотовой связи. Человеческий глаз такое излучение не видит, но камера, если не установить на нее соответствующий фильтр, видит его очень хорошо. Обычно этот фильтр очень хорошо блокирует ИК спектр, чтобы не портить снимки засветами. Иногда что-то идет не так (или специально) и производитель ставит фильтр, который пропускает больше ИК света.

Для того, чтобы получить такое изображение с прозрачными предметами надо было включить специальный фильтр и вот теперь OnePlus сказала, что отключит такую возможность в предстоящем обновлении.

Началось все не с того, что OnePlus решила сделать киллер-фичу и позволить смартфонам работать, как рентген. Хотя, возможно такое закладывалось, но не афишировалось. Так, когда журналисты открыли эту возможность (может быть не случайно, а просто вовремя), все заговорили про OnePlus 8 и он получил много бесплатной рекламы. Может я и преувеличиваю, но исключать такую возможность я не могу и не буду.

Как сделать снимок в ИК спектре

Для того, чтобы сделать такой снимок, надо было просто выбрать один из фильтров в настройках камеры и тогда камера раскрывалась с новой стороны. Лучше всего в таком режиме смотрелись гаджеты, корпус которых становился полупрозрачным и можно было разглядеть их электронные внутренности.

Изначально по заверениям компании планировалось применять цветные фильтры для того, чтобы изменять оттенки предметов на фотографии. Так можно было, не исправляя снимок на постобработке, сразу получить изображение с, так сказать, иным взглядом в искаженных цветах.

Стоит ли покупать OnePlus 8 или лучше подождать Google Pixel 5?

Шумиха пошла из-за того, что такие снимки считаются неэтичными. Пусть увидеть человека голым не получится, направив на него камеру, но многим все равно стало неприятно от того, что кто-то сможет хоть немного просветить их одежду. Еще больше масла в огонь подлили наши коллеги из одного из западных изданий, которые первым делом для проверки камеры решили просветить именно одежду. Они разместили под футболкой одного из коллег лист бумаги с написанным текстом и в целом на фотографии его можно было прочитать.

OnePlus отключит часть функций камеры с обновлением

В итоге, компания OnePlus и решила отреагировать на возмущения. С одной стороны, она уняла народные возмущения, а с другой — обезопасила себя от возможных судебных разбирательств. Мы же просто потеряли возможность поглазеть на пульт от телевизора и увидеть, что находится у него под пластиковым корпусом.

Куда катится мир, если Apple стала вести себя как OnePlus?

OnePlus сообщила, что обновление для отключения камеры цветного фильтра будет распространяться в Китае в течение недели. Логично предположить, что на остальных рынках обновление станет только вопросом времени. При этом, очень непродолжительного времени.

Вы уже сейчас можете зайти в наш Telegram-чат для того, чтобы высказать свое мнение по поводу того, как компании следовало бы поступить в этой непростой ситуации. Мне кажется, что такие радикальные шаги были неизбежны и делать вид, что ничего не происходит, было бы неправильно, но и терять такую возможность тоже обидно. В конце концов, это действительно было если не киллер-фичей, то чем-то очень интересным и необычным.

Можно ли отключать функции уже проданного смартфона

С другой стороны, этичность и законность с точки зрения тех, за кем могут подглядывать, это хорошо и правильно, но кто защитит в этой ситуации права покупателей. Когда они покупали смартфон, они покупали его с определенным набором характеристик. Возможно, они даже увидели у кого-то из друзей такие фильтры и им стало интересно воспользоваться ими. В результате они купили данный смартфон только из-за этого или это просто повлияло на решение о покупке в сложном моменте выбора.

C этого все начиналось: OnePlus 8 позволяет видеть некоторые предметы почти насквозь

Должны ли такие покупатели получить какую-то компенсацию за потерю функций, за которые они заплатили? Если немного довести до абсурда, то можно предположить ситуацию, в которой человек покупает смартфон с крутой камерой, а ему программно отключают камеру вообще. Будет ли это нормально? Конечно, нет. Пусть тут масштаб лишений не такой, но компенсация все равно должны быть. Или просто надо смириться с тем, что мы живем в мире, в котором нет понятия ”купленная вещь”. Получается, мы ее как бы взяли в аренду.