Почему не стоит дарить Android пожилым людям?

  2. Темы
  3. Гаджеты
Иван Герасимов 0

Выбрать подарок, а тем более для пожилых родственников, очень сложно. Очень сложно выбрать то, с чем не возникнет проблем. К тому же хочется, чтобы подарок был действительно практичным и понятным. Недавно моя мама совершила фатальную ошибку — она купила Honor в подарок своей маме (моей бабушке). Бабуле исполнится 77, но она неплохо справляется с современной техникой — у нее есть iPad, FullHD телевизор, подключенный к интернету, ноутбук (с ним справляется посложнее, несмотря на то, что я уже 7 лет ей доходчиво объясняю одно и то же). Но дарить смартфон на Android — это отличный способ усложнить жизнь не только ей, но и мне, потому что кто-то же должен объяснять как им пользоваться.

Зачастую мне приходится звонить бабуле на городской, потому что телефон она где-то забыла

Сегодня я расскажу, почему ни при каких условиях не стоит выбирать в подарок смартфон на Android пожилому человеку. Запомните сказанное и никогда не повторяйте этих ошибок!

Как пользоваться смартфоном Android

Считается, что Android очень удобный, потому что в нем можно настроить все, что угодно. В нем много настроек и это отнюдь не всегда помогает. Порой настроек, пунктов меню и опций настолько много, что даже обычному пользователю будет сложно оттуда выбраться, найдя то, что нужно. А представьте, каково будет пожилому человеку?

Не устраивайте проблем себе и пожилым — подарите то, чем удобно пользоваться

Допустим, бабуля совершит одно неловкое движение рукой и вместо видеозвонка провалится в какой-нибудь Google Play. Вы скажете, мол, ничего страшного не случится — побродил и вышел оттуда. Хорошо, когда ты молод. Совсем другое, когда ты всю жизнь пользовался понятным кнопочным телефоном, который достаточно достать из коробки и вставить sim-карту.

А если добавить к этому то, что каждый производитель лепит собственную оболочку? На объяснение уйдет очень много времени…

Интерфейс Android — сложная штука. Для начала, если вы сами в нем не разбираетесь, придется понять систему самому, а потом еще объяснять пожилому, куда нажимать, а куда не нажимать. Это огромный недостаток Android.

Какой смартфон Android выбрать

Смартфонов на Android настолько много, что не знаешь какой подойдет: подешевле, подороже, побольше экран, противоударный, чистый Android… Они появляются как грибы после дождя. Выбрать идеальный вариант невозможно — однажды эта покупка все равно вам выйдет боком в неподходящий момент. Не знаете, что выбрать? Читайте наш канал в Google News — там мы рассказываем обо всех новинках.

Если смартфон потеряется, то расстроятся все: и вы, и ваш родственник будет корить себя за это

Пожилые люди считают, что чем круче (и больше) телефон — тем больше на нем функций. Придется покупать тот, что адекватнее работает, но он обойдется вам в круглую сумму. Однажды ваша бабушка или дед случайно забудет телефон на лавочке во дворе — у нас не Европа, телефон не пролежит и получаса. В итоге вы получаете расстроенного родственника и потерянный смартфон с самыми разными данными.

Коллеги пишут: У всех нас появилась серьёзная причина покупать смартфоны OnePlus

Android работает медленнее, чем iOS

Пожилые люди привыкли пользоваться вещами максимально долго. Мы меняем смартфон каждый год или два, а они с ним ходят по 4-6 лет, даже дольше. Со временем система начинает притормаживать: уже не помогает оптимизация. Ошибочно открытые приложения работают в фоновом режиме. Добавьте к этому, что скорость работы системы зависит от производителя и его оболочки, которая использует оперативную память и снижает быстродействие системы. Можно установить простейшее приложение и оно со временем начнет тормозить.

Даже если Android-смартфон работает быстро, то через год вы это заметите

Пожилым людям нужно простое, понятное и всегда стабильно работающее устройство, которое всегда будет под рукой. Здесь Android снова уступает даже устаревшему устройству на iOS, например, iPhone 5S.

Быстро садится телефон на Android

Пожилые пользователи отличаются тем, что смартфон долго лежит без дела. Они могут забыть его в другой комнате, не пользоваться им по три-четыре дня. В результате смартфон разряжается и отключается.

Аккумулятор сядет быстрее, чем вы успеете доехать до дома и позвонить родственнику

У Android на время работы влияет софт. А чем доступнее стоимость устройства, тем хуже оптимизация ПО. Бывают исключения, но в целом картина ясна. Не забудьте и о том, что пожилому человеку понадобится смартфон с экраном большего размера, чтобы хорошо видеть текст — это тоже влияет на и без того энергозатратную систему.

Вирусы в Android

Магазин приложений на Android — та еще помойка. Допустим, моей бабуле кто-нибудь из знакомых (чуть помоложе) посоветует установить какое-либо приложение, она попытается это сделать и случайно установит себе совсем другое — что-то пойдет не так, она начнет звонить мне и говорить: «Там на экране появилась табличка, нужен какой-то номер, я ввела и теперь с меня требуют деньги за какую-то подписку — я нажимаю на экран, а ничего не происходит!». Беда? Беда. И головная боль. К сожалению, придется убрать смартфон подальше и снова пользоваться городским телефоном.

Поставьте себя на место пожилого человека, если на экране появится такое

Я против подарка пожилым в виде смартфона — не потому, что я не люблю свою бабушку. А только по той причине, что она все равно ни за год, ни за два не сможет научиться им нормально пользоваться, даже если запишет в отдельную тетрадку под диктовку. Я лучше подарю ей удобный кнопочный телефон с емким аккумулятором, который будет работать и через 5, и через 7 лет. Или iPhone. Поставьте себя на место старого человека — хочется ли вам лишних проблем в пользовании устройством, которое должно упрощать жизнь?

Теги
Лонгриды для вас
90 Гц
Самые дешёвые телефоны на Android с экраном 90 Гц

Повышенная частота обновления экрана – это одна из наиболее важных функций современных смартфонов. Ведь если вести профессиональную съёмку на продвинутые камеры, которыми оснащаются флагманы, вы скорее всего не будете, то с экраном будете взаимодействовать на постоянной основе. Поэтому куда приятнее работать с картинкой, которая обновляется быстро и плавно, нежели медленно и с подёргиваниями. Причём для этого даже не нужно покупать флагманский смартфон, потому что есть неплохие бюджетники в сегменте 15 тысяч рублей, которые оснащаются экраном с частотой 90 Гц.

Читать далее
Смартфоны
Насколько меньше смартфонов продали в 2020 году из-за коронавируса

Продажи смартфонов постоянно меняются. Они то начинают продаваться лучше, то снова оказываются на грани рентабельности. Также постоянно происходят изменения среди лидеров рейтинга производителей. В прошлом году хватало потрясений, которые внесли свои изменения в этот многомиллиардный бизнес. Ранее мы ежеквартально приводили данные о продажах, но все это было лишь промежуточными результатами. Сейчас год закончился и у нас есть полная картина происходящего. Расскажем, сколько было продано смартфонов в 2020 году, почему именно столько, а заодно оценим, много это или мало.

Читать далее
США снимают санкции с Xiaomi, а Telegram превращается в Clubhouse: итоги недели

На этой неделе было столько интересных событий, что не обсудить их еще раз просто нельзя. Мало того, что Telegram начала превращаться в Clubhouse, так еще и Samsung дала не один повод поговорить о себе. Во-первых, вышли продолжения культовых моделей прошлого года, а во-вторых, компания сказала, что ждать Galaxy Note в этом году не стоит. Сопоставим факты и поймем, стоит ли ждать его в следующем году. А еще, если вы не слышали, американский суд снял санкции с Xiaomi. Оказывается, так можно было. Может быть это могло сработать и с Huawei? Обсудим эти и другие новости прошедшей недели в нашей традиционной новостной подборке.

Читать далее
Новый комментарий