Почему не стоит дарить Android пожилым людям?

Выбрать подарок, а тем более для пожилых родственников, очень сложно. Очень сложно выбрать то, с чем не возникнет проблем. К тому же хочется, чтобы подарок был действительно практичным и понятным. Недавно моя мама совершила фатальную ошибку — она купила Honor в подарок своей маме (моей бабушке). Бабуле исполнится 77, но она неплохо справляется с современной техникой — у нее есть iPad, FullHD телевизор, подключенный к интернету, ноутбук (с ним справляется посложнее, несмотря на то, что я уже 7 лет ей доходчиво объясняю одно и то же). Но дарить смартфон на Android — это отличный способ усложнить жизнь не только ей, но и мне, потому что кто-то же должен объяснять как им пользоваться.

Сегодня я расскажу, почему ни при каких условиях не стоит выбирать в подарок смартфон на Android пожилому человеку. Запомните сказанное и никогда не повторяйте этих ошибок!

Как пользоваться смартфоном Android

Считается, что Android очень удобный, потому что в нем можно настроить все, что угодно. В нем много настроек и это отнюдь не всегда помогает. Порой настроек, пунктов меню и опций настолько много, что даже обычному пользователю будет сложно оттуда выбраться, найдя то, что нужно. А представьте, каково будет пожилому человеку?

Допустим, бабуля совершит одно неловкое движение рукой и вместо видеозвонка провалится в какой-нибудь Google Play. Вы скажете, мол, ничего страшного не случится — побродил и вышел оттуда. Хорошо, когда ты молод. Совсем другое, когда ты всю жизнь пользовался понятным кнопочным телефоном, который достаточно достать из коробки и вставить sim-карту.

А если добавить к этому то, что каждый производитель лепит собственную оболочку? На объяснение уйдет очень много времени…

Интерфейс Android — сложная штука. Для начала, если вы сами в нем не разбираетесь, придется понять систему самому, а потом еще объяснять пожилому, куда нажимать, а куда не нажимать. Это огромный недостаток Android.

Какой смартфон Android выбрать

Смартфонов на Android настолько много, что не знаешь какой подойдет: подешевле, подороже, побольше экран, противоударный, чистый Android… Они появляются как грибы после дождя. Выбрать идеальный вариант невозможно — однажды эта покупка все равно вам выйдет боком в неподходящий момент. Не знаете, что выбрать? Читайте наш канал в Google News — там мы рассказываем обо всех новинках.

Пожилые люди считают, что чем круче (и больше) телефон — тем больше на нем функций. Придется покупать тот, что адекватнее работает, но он обойдется вам в круглую сумму. Однажды ваша бабушка или дед случайно забудет телефон на лавочке во дворе — у нас не Европа, телефон не пролежит и получаса. В итоге вы получаете расстроенного родственника и потерянный смартфон с самыми разными данными.

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Android работает медленнее, чем iOS

Пожилые люди привыкли пользоваться вещами максимально долго. Мы меняем смартфон каждый год или два, а они с ним ходят по 4-6 лет, даже дольше. Со временем система начинает притормаживать: уже не помогает оптимизация. Ошибочно открытые приложения работают в фоновом режиме. Добавьте к этому, что скорость работы системы зависит от производителя и его оболочки, которая использует оперативную память и снижает быстродействие системы. Можно установить простейшее приложение и оно со временем начнет тормозить.

Пожилым людям нужно простое, понятное и всегда стабильно работающее устройство, которое всегда будет под рукой. Здесь Android снова уступает даже устаревшему устройству на iOS, например, iPhone 5S.

Быстро садится телефон на Android

Пожилые пользователи отличаются тем, что смартфон долго лежит без дела. Они могут забыть его в другой комнате, не пользоваться им по три-четыре дня. В результате смартфон разряжается и отключается.

У Android на время работы влияет софт. А чем доступнее стоимость устройства, тем хуже оптимизация ПО. Бывают исключения, но в целом картина ясна. Не забудьте и о том, что пожилому человеку понадобится смартфон с экраном большего размера, чтобы хорошо видеть текст — это тоже влияет на и без того энергозатратную систему.

Вирусы в Android

Магазин приложений на Android — та еще помойка. Допустим, моей бабуле кто-нибудь из знакомых (чуть помоложе) посоветует установить какое-либо приложение, она попытается это сделать и случайно установит себе совсем другое — что-то пойдет не так, она начнет звонить мне и говорить: «Там на экране появилась табличка, нужен какой-то номер, я ввела и теперь с меня требуют деньги за какую-то подписку — я нажимаю на экран, а ничего не происходит!». Беда? Беда. И головная боль. К сожалению, придется убрать смартфон подальше и снова пользоваться городским телефоном.

Я против подарка пожилым в виде смартфона — не потому, что я не люблю свою бабушку. А только по той причине, что она все равно ни за год, ни за два не сможет научиться им нормально пользоваться, даже если запишет в отдельную тетрадку под диктовку. Я лучше подарю ей удобный кнопочный телефон с емким аккумулятором, который будет работать и через 5, и через 7 лет. Или iPhone. Поставьте себя на место старого человека — хочется ли вам лишних проблем в пользовании устройством, которое должно упрощать жизнь?