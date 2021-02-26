Поддержка WhatsApp, Telegram и GPS: каким будет Xiaomi Mi Band 6

Фитнес-браслеты – штука чрезвычайно популярная. Они стоят намного дешевле, чем смарт-часы, но при этом зачастую предлагают сопоставимый набор функций. Единственным недостатком трекеров, который ощутимо ограничивал их возможности, был дисплей. Из-за небольшой диагонали экрана на нём было сложно даже прочесть входящие сообщения, не говоря уже о том, чтобы ответить. Так бы фитнес-браслеты и оставались сугубо пассивным гаджетом, если бы не желание Xiaomi изменить эту парадигму.

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Xiaomi Mi Band 6, который выйдет уже в этом году, позволит отвечать на сообщения из WhatsApp и Telegram. Несмотря на то что Xiaomi не планирует как-то особенно сильно увеличивать дисплей фитнес-браслета, особая оптимизация мессенджеров под спецификации Mi Band 6 даст возможность не обращаться к смартфону для ответов на входящие послания.

Telegram и WhatsApp на Mi Band

Очевидно, что для того, чтобы наладить возможность ответов на сообщения из WhatsApp и Telegram, Xiaomi понадобится помощь со стороны их разработчиков. Это не значит, что от них потребуется создать нативные версии обоих мессенджеров, но кое-что подкрутить, дабы пользователи смогли отвечать своим собеседникам прямо с экрана фитнес-браслета, всё-таки нужно.

Как именно будет реализован механизм ответа, сказать сложно. Очевидно, что набирать сообщения на экране диагональю 1 дюйм будет не просто сложно, а скорее даже невозможно. Поэтому я бы предположил, что либо Xiaomi увеличит экран хотя бы до 1,5 дюймов, либо научит фитнес-браслет распознавать речь и интерпретировать надиктованный ответ в текст для отправки собеседнику.

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Вероятность и того, и другого вариантов в принципе примерно одинакова. К тому же они совершенно не мешают друг другу, а значит, могут быть реализованы в паре. Во всяком случае, Honor Band 6, который вышел в прошлом году, мог похвастать более крупным дисплеем, чем у Mi Band, и это спровоцировало серьёзный рост его продаж. А раз так, то Xiaomi просто не имеет права игнорировать этот тренд.

Когда выйдет Xiaomi Mi Band 6

Помимо поддержки ответов на сообщения в Telegram и WhatsApp, новый Xiaomi Mi Band получит GPS-модуль. С его помощью фитнес-браслет сможет стать более самостоятельным инструментом, по крайней мере, применительно к спортивной составляющей. Благодаря встроенному датчику геопозиционирования Mi Band сможет сам составлять маршруты и вести по ним пользователя без подключенияк смартфону.

Когда выйдет Xiaomi Mi Band 6, пока сказать сложно. В этом году (на самом деле с конца прошлого) Xiaomi старается всё делать второпях. Именно поэтому Xiaomi Mi 11 – флагманский смартфон 2021 года – компания выпустила ещё в конце 2020-го. Поэтому не исключено, что релиз нового фитнес-браслета Xiaomi состоится ориентировочно в марте-апреле. Тянуть дальше смысла нет, потому что повестку могут перехватить другие производители.

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Как бы там ни было, на сегодня самым оптимальным фитнес-браслетом лично я считаю упомянутый выше Honor Band 6 (купить на Али). Большой экран, поддержка технологии измерения кислорода в крови и привлекательный внешний вид делают его чем-то средним между фитнес-браслетом и смарт-часами. Единственный его недостаток – это отсутствие NFC и бесконтактной оплаты. Но, если вам нужна именно эта функция, вам прямая дорога к Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC.