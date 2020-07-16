Samsung может опять превратить телефон в компьютер, но на этот раз будет лучше

Samsung уже предпринимала попытки превратить смартфон в компьютер, но тогда это зашло не всем, хотя технически это было достаточно просто, стоило не дорого и позволяло действительно получить подобие компьютера. По крайней мере, для того, кому нужно работать с офисными приложениями и браузером, гаджет подходил на сто процентов. Странно, что остальные не подхватили это начинание, учитывая мощность современных смартфонов, но Samsung осталась верна идее и, судя по всему, готовится сделать превращение смартфона в компьютер еще более простым, понятным и доступным.

На днях Макс Вайнбах — известный член команды XDA — заметил в коде приложения Samsung Tip одну интересную деталь. Она намекает на то, что вскоре Samsung Dex позволит отказаться от тех безумных проводов, которые все портили. Именно они для многих стали причиной отказаться от использования смартфона в качестве компьютера. Это действительно было не всегда удобно, а главное, мешало взять гаджет с собой в дорогу, где он был наиболее актуален.

Заголовок, найденный Вайнбахом, сообщает: «DREAM_DEX_HEADER_USE_DEX_WIRELESSLY_M_TIPS». Он обнаружил его на Samsung Galaxy S20 Ultra и Samsung Galaxy Z Flip.

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Тут важно отметить две интересные вещи. Слово ”Dream”, найденное в коде, переводится, как ”Мечта”. При этом именно такое кодовое название было у серии Samsung Galaxy S10. Получается, это может говорить о том, что устройства, входящие в поколение Galaxy S10, включая Galaxy Fold, могут получить поддержку беспроводной сети Dex.

Во-вторых, Вайнбах также увидел возможность поддержки Galaxy Z Flip в этом режиме. На данный момент этот телефон не поддерживает Dex, но многое может измениться. Если это произойдет, то второй раскладной смартфон Samsung может получить поддержку удаленного рабочего стола с обновлением программного обеспечения. Даже если для работы будут нужны специфические аксессуары, смартфон сам по себе просто начнет с ними работать и не будет необходимости покупать второе поколение или даже полуторное, которое нам должны показать на презентации 5 августа.

Может ли смартфон заменить компьютер

Стоит отметить, что Dex не является первой попыткой производителей превратить телефон в компьютер. Слишком уж это заманчиво. В свое время что-то подобное пытались реализовать в рамках проектов Microsoft Continuum и PC Mode от Huawei. Правда, на данный момент оба проекта скорее мертвы, чем живы. Видимо, просто никто так и не смог предложить чего-то действительно удобного, ограничиваясь сырыми полуконцептами.

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Корейская компания пока продолжает бороться за эту идею и модератор форума Samsung уже пару лет назад намекал на появление беспроводного Dex, но пока дальше намеков дело не шло. И вот теперь Вайнбах ”сделал свое открытие”.

Как работает Samsung Dex

Samsung Dex существенно эволюционировал с момента своего появления в 2017 году, когда актуальным смартфоном был Samsung Galaxy S8. Чтобы получить доступ к среде рабочего стола Samsung, пользователям требовалась громоздкая док-станция Dex, о которой я в свое время рассказывал. Тогда она мне в целом понравилась, но авансом. Я ждал какого-то развития идеи, которого пока не было. Мне больше понравилась сама идея и начальный этап ее реализации.

В настоящее время для работы Samsung Dex нужно подключить станцию к питанию, подключить ее к монитору, подключить к ней клавиатуру и мышь… Все это занимает время и требует большого количества проводов. Куда удобнее было бы просто подключить к HDMI-входу монитора или телевизора маленький прибор и работать без проводов, подключившись без проводов напрямую или через домашнюю/офисную сеть.

Именно Wireless Dex, если мы его получим, сможет полностью отменить необходимость пользоваться кабелями и сделает процесс очень удобным.

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Приложение «Советы» также предполагает использование беспроводного режима Dex на телевизорах. Вполне возможно, что эти телевизоры должны будут поддерживать технологию зеркального отображения экрана или Samsung Smart TV для того, чтобы все заработало.

Тут будет не лишним вспомнить слухи по поводу другого нововведения Samsung, связанного с готовящимся Galaxy Note 20. Предполагается, что связанный с ним стилус S Pen сможет функционировать, как указательное устройство. Это тоже может пригодиться в офисной работе с Samsung Dex.

Пока непонятно, когда и как Samsung выпустит беспроводную версию Dex, но вполне возможно, что случится это на ближайшем мероприятии Unpacked 5 августа. Мы уже говорили, что ждем много гаджетов, включая несколько телефонов линейки Note20, несколько новых ”раскладушек”, включая второе поколение Galaxy Fold, его бюджетную версию и обновленные Galaxy Z Flip. Еще мы ждем новые планшеты, часы и наушники.

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Но все это вряд ли будут запихивать в одну презентацию, а вот беспроводной Dex отлично подойдет в качестве дополнения для Galaxy Note 20 и других новых смартфонов. Посмотрим, что из этого получится, но я бы с удовольствием попробовал такой беспроводной аксессуар.