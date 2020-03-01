Если вы знаете эти слова — мы знаем, сколько вам лет

Любой живой язык имеет свойство трансформироваться. Если на нем разговаривают, он меняется, обрастает новыми словами и теряет старые, которые становятся неактуальными или просто получают более современные аналоги. Так получается и с гаджетами. Многие слова, обозначавшие 10 лет назад вещи, которые все хотели иметь, сегодня стали историей. Тем не менее, их интересно вспомнить и окунуться в то время, когда смартфонов толком еще не было, а телефоны были ”кнопочными звонилками”. Они были полноценными средствами связи, которые все хотели иметь и которые мы изучали по каталогам Связного или МТС. Но это уже совсем давно. Слова из той поры уже и вспомнить сложно.

Тем не менее, время тогда было интересное. Тогда не было столько информации о презентациях, телефоны не стоили, как золотая луковица, а из Твиттера не лезли бесконечные утечки, после которых уже не интересно, когда устройство действительно показывают со сцены.

Основным средством получения информации была буквально пара тематических сайтов, несколько компьютерных журналов и те самые каталоги, которые выходили раз в месяц и в которых значком ”новинка” было помечено что-то новое. Тогда я учился в школе и мы с друзьями очень любили полистать эти каталоги, чтобы быть в курсе новых устройств. Тем более, тогда они действительно были интересными.

Список устаревших слов

Идея написания этой статьи пришла, когда мы чистили теги на нашем сайте и поняли, что на заре его появления было очень много интересных слов, которые сейчас почти не используются.

Когда появлялись новые устройства, производители активно старались назвать их по-новому. Это логично, так как в таком случае ими проще заинтересовать покупателя и продать ему заветный гаджет.

Даже слово ”смартфон” приходило в наш лексикон как-то постепенно. Сначала гибриды КПК и телефона называли смартфонами, потом начали называть коммуникаторами, но когда вышел iPhone они как-то растворились и люди уже не знали, как называть это чудо. Коммуникатор? Может быть. Смартфон? Вряд ли, так как все привыкли, что смартфон это кнопочный аппарат на Simbian.

В итоге он стал просто iPhone. Это была марка и в течение некоторого времени это было названием категории устройств. Но потом ”смартфоны” все же победили в битве с ”коммуникаторами” и именно ими мы сейчас пользуемся. Хотя, сейчас называть устройство смартфоном уже не так логично. Они и так все смартфоны. Я очень часто в обычной жизни называю его просто телефоном и ничего плохого в этом не вижу. Это действительно телефон, просто с большим набором функций, но умного в нем ничего нет. Это просто инструменты, которыми пользуюсь я.

Немного старины: Нам нужны смартфоны со съёмными аккумуляторами

Камерофон

Первым словом, которое можно вспомнить из числа ушедших в прошлое, стоит назвать ”камерофон”. Сначала так назывался любой телефон с камерой. Это было еще в пору кнопочных устройств, камера которых оставляла желать лучшего, но она там была и это был камерофон. Потом так начали называть смартфоны с хорошей камерой, которая имела расширенные фотографические возможности. Самым ярким примером можно считать монструозный гибрид Galaxy S4 ZOOM.

Теперь все смартфоны имеют хорошую камеру, даже бюджетные. Именно поэтому понятие камерофона немного неактуально даже в отношении флагманов, так как их камера имеет такую же конструкцию, просто лучшего качества, как и все остальное.

MMS

Забыли мы и про такое слово, как ”MMS”. Формально технология существует и даже где-то используется, но давно ли вы говорили ”Скинь мне по MMS”? Сейчас MMS можно отправить и на смартфон, но это не имеет смысла из-за того, что проще отправить фотографию через мессенджер. MMS и SMS сообщения тарифицируются отдельно поштучно, а трафик через мессенджеры — по объему отравленной и полученной информации. Вот и вся разница — плюсы очевидны.

КПК

Еще одно слово, про которое мы забыли — ”КПК”. В свое время все пользовались кнопочными аппаратами. У многих были крутые модели, но они не имели сенсорного экрана и не поддерживали приложения, которые были более функциональными. Среди них были заметки, почта, записная книжка и многое другое, включая игры.

В качестве альтернативы были карманные персональные компьютеры. Они были большими, неповоротливыми, достаточно дорогими и приходилось носить два устройства. У меня самого была связка из SonyEricsson W810i и HP iPaq 4700.

Были небольшие КПК с функцией звонилки, но ими пользовались немногие. Да и моделей было совсем мало. Как-то быстро они сменились смартфонами в современном понимании этого слова и мы перестали тыкать ”палочкой” в экран устройства для управления им. Сейчас стилусы есть, но они нужны больше для расширения возможностей, а не как единственный инструмент управления устройством.

Сотовый

Ушло в прошлое и понятие ”Сотовый”. Формально оно осталось и смартфоны действительно можно назвать сотовыми телефонами, но сейчас их называют в лучшем случае мобильными или мобилами на жаргоне.

В нашем новостном Telegram-канале мы не часто пишем слова, которые приведены в этой статье, так как стараемся быть на пике технологий. Но иногда мы не против вспомнить лучшее из прошлого.

Вообще, применяемое сейчас понятие мобильного телефона более широкое, так как многие телефоны можно назвать мобильными. Среди них могут быть спутниковые, домашние беспроводные и любые другие радиотелефоны.

Если говорить более точно, то наши смартфоны являются именно сотовыми телефонами, так как работают в сетях сотовой связи. Но так никто уже не говорит.

Раскладушка

Еще одним словом из прошлого является ”раскладушка”. Конечно, имеется в виду жаргонное название раскладного телефона. Вы скажете, что сейчас тоже есть раскладушки, например, Galaxy Z Flip и Motorola Razr 2020, но это не совсем так.

Сейчас мало кто называет их раскладушками. Все говорят ”складной” или ”раскладной” смартфон. Настоящие раскладушки были именно тогда, когда надо было подцепить крышку пальцем и она откидывалась, а потом со щелчком захлопывалась обратно. Сейчас устройства надо открывать двумя руками и магия ушла. Хотя, я полностью за подобные эксперименты и поддерживаю производителей в их стремлении экспериментировать с форматами и предлагать что-то новое.

Фаблет

Многие скажут, что до сих пор пользуются словом ”Фаблет”, но оно тоже постепенно умирает, если еще не умерло совсем. Связано это с изменением формата современных устройств.

Раньше смартфоны имели размер не более пяти дюймов, а планшеты начинались от восьми дюймов. В итоге устройства с размером пять-шесть дюймов назывались фаблетами (в переводе phablet от phone телефон и tablet планшет). Многие аналитики и эксперты еще пользовались словом ”смартпэд”, но его применяли к устройствам с еще большей диагональю. В любом случае, это была середина между смартфоном и планшетом, а теперь, когда диагонали экранов обоих устройств практически сравнялись, говорить о фаблетах просто не приходится.

Полифония

Вернемся к MMS, о которых я писал выше, и вспомним еще одно слово примерно из того же времени. Кто постарше, вспомнит, как приходя в салон связи и выбирая себе телефон, мы спрашивали у продавца, есть ли там полифония.

Это было очень круто и позволяло выделиться красивым звонком. Это сейчас все стараются пользоваться телефоном вообще без звука, а тогда время было совсем другое. Позже появилась возможность установки MP3 на звонок и многие растаяли от этого. Теперь времена ушли, но кто прошел через это, помнит все.

В этом ролике можно сполна насладиться тем, как звучали полифонические мелодии в телефонах того времени.

Почему мы не используем некоторые названия

Как и было сказано в самом начале, язык развивается и обрастает новыми терминами. Старые или остаются, если есть то, что ими обозначалось, или вообще уходят в прошлое. Иногда мы их вспоминаем, когда обсуждаем технологии прошлого, но не чаще.

Дополнительный вклад в появление новых слов вносят маркетологи, которые пробуют всеми средствами выделить свои продукты на фоне остальных. Если это делают крупные игроки рынка, у новых слов есть шанс стать именем нарицательным. В противном случае его забывают очень скоро. Чаще всего это только мешает, так как вносит некоторую смуту и разговоры в духе ”чем то отличается от этого, кроме того, что оно зеленое”.

Нам остается только наблюдать за развитием технологий и надеяться, что мы почаще будем получать что-то новое и интересное, что принесет нам название, которое мы запомним надолго и станем пользоваться этим в повседневной жизни. Ну, а слова приведенные в этой статье, если вы их употребляли, говорят о том, что вам больше тридцати лет.

Напишите в комментариях, какие еще слова из прошлого вы помните, но давно не встречали их в современной жизни.