Вы заметили, что на рынке смартфонов давно не происходило ничего кардинально нового? Новые iPhone уже не так радуют даже фанатов бренда, а каждая новая версия Android забывается ещё быстрее предыдущей. Даже складные смартфоны, которые наделали шуму именно из-за своей неготовности к релизу, довольно быстро перестали кого-либо интересовать. Ведь какими бы необычными внешне они ни были, высокая цена вкупе с невысокой надёжностью явно не играют им на руку и не повышают их привлекательность в глаза пользователей. Но Роберто Эскобар, брат наркобарона Пабло Эксобара, решил, что может всё исправить.

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В конце прошлого года Эскобар объявил войну производителям смартфонов и представил свой первый складной смартфон, который в память о брате окрестил Pablo Escobar Fold 1. Довольно быстро, впрочем, стало ясно, что это никакой не новый смартфон, а Royole FlexPai, представленный в октябре 2018 года. Компания Эскобара взяла исходный аппарат, перекрасила его и нанесла на корпус логотип бренда. Всё бы ничего, но Escobar Inc. назначила за него цену в 349 долларов против 1320 долларов, за которые компания Royole предлагала купить свой продукт. Тогда, правда, никто не уделил этому внимания, потому что сам смартфон, несмотря на доступную цену, был откровенно непривлекательным.

Что такое Escobar Fold

Однако всё изменилось, когда Escobar Inc. представила свой второй смартфон, роль которого исполнил Galaxy Fold. Его запуск объяснили тем, что второе поколение складного аппарата является более совершенным, а потому всем, кто оформил заказ на модель первого поколения, будет произведён бесплатный апгрейд, несмотря на то что новинка стала дороже – её оценили в 399 долларов. Тем не менее, это всё равно меньше, чем 1980 долларов за оригинальный Galaxy Fold. Поэтому многих заинтересовало, как вообще кто-то может продавать продукт в пять раз дешевле его реальной стоимости?

Легенда о том, что Escobar Inc. просто скупает неликвидные товары у ритейлеров, которой компания бравировала на старте, довольно быстро сошла на нет. Ну, не поверил в это потребитель, и всё тут. Поэтому примерно в то же время появилась новая легенда, состоящая в том, что компания закупает компоненты, используемые для производства Galaxy Fold, а потом сама собирает их у себя на заводах. По словам руководства Escobar Inc., это стоит очень дёшево. А поскольку компания не ставит своей целью извлечение сверхприбылей, то и продаёт такие аппараты дешевле, чем конкуренты.

Почему Escobar Fold такие дешёвые

На мой вкус, что первая, что вторая легенды звучат довольно сомнительно. Даже если предположить, что брат Пабло Эскобара решил заняться благотворительностью, невозможно поверить в то, что Samsung допустила продажу, по сути, уникальных компонентов на сторону. Ведь складной дисплей, который составляет основу Galaxy Fold, разрабатывает и выпускает она сама, а значит, и нечестных на руку поставщиков из Китая, с которыми можно было бы договориться, тоже нет. Тогда я, не мудрствуя лукаво, просто пошёл на сайт Escobar Inc., добавил Pablo Escobar Fold 2 в корзину и попытался оформить заказ. Жаль только, не вышло.

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Как оказалось, в интернет-магазине Escobar Inc. полностью отсутствует система оплаты, через которую можно было провести платёж. Там нет не только возможности оплатить покупку через PayPal, который в случае чего вернул бы платёж, но даже кнопок MasterPass или Visa Checkout. То есть воспользоваться платёжной картой, не говоря уже о более безопасных способах оплаты, нельзя, а единственный вариант расплатиться за покупку – перевести деньги на банковский счёт при оформлении заказа. Так себе перспектива, если честно. Ведь в данном случае вы переводите деньги как физическое лицо физическому лицу, что, по сути, лишает вас права запрашивать у банка возможность отмены транзакции.

Несмотря на то что для меня ещё на предыдущем этапе стало ясно, что это банальное мошенничество, сдобренное невообразимо бестолковой легендой, я стал копать дальше. Долго рыть, впрочем, не пришлось. Я открыл раздел сайта, посвящённый описанию компании, и выяснил, что такого юридического лица, как Escobar Inc. не существует, а все действия совершаются от имени компании Affideer AB, зарегистрированной в Швеции. Казалось бы, что такого? Ведь и Apple зарегистрирована в Ирландии. Но дело в том, что штат шведской компании состоит всего лишь из двух человек, а её годовой оборот составляет примерно 250 евро, что как бы намекает.

Escobar Fold 2 — обман?

Тем не менее, на YouTube и на Reddit всё-таки нашлось несколько человек, которые якобы получили свои смартфоны от Escobar Inc. Среди них оказались даже вполне известные блогеры-миллионники, которым, по логике, нет никакого резона обманывать свою аудиторию, рискуя собственной репутацией. Но, с другой стороны, это могла быть просто рекламная история, в рамках которой обозревателю предложили рассказать об устройстве за деньги. Ведь не должен же блогер заниматься проверкой юрлиц и деятельности компании, которая предлагает сотрудничество, не так ли? Но даже если кто-то из покупателей и вправду получил свой Escobar Fold 2, сомнений в том, что в самом деле это банальная пирамида, у меня не остаётся.

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Действительно, Escobar Inc. – это ни что иное, как пирамида, когда последние участники, по сути, оплачивают покупки первых. В таких ситуациях не исключено, что кто-то из заявителей действительно получил аппарат. Вот только это не более чем замануха для всех остальных. Ведь если кто-то получил смартфон за четверть цены, наверняка провернуть такой же трюк захотят ещё многие. Но, к сожалению, никто не знает, в какой момент колесо фортуны остановится, и те, кто оплатил устройство, начнут не извлекать из пирамиды прибыль, а будут восполнять потери, которые понесла Escobar Inc., если вообще понесла их.