На MWC 2020 Motorola представит телефон со стилусом, а в конце января стартовал предзаказ на Motorola Razr. Это первый в мире гибкий смартфон, выполненный в форм-факторе раскладушки, экран которого складывается горизонтально. Продажи телефона должны были начаться 6 февраля, однако из-за небывалого спроса в компании решили перенести дату начала поставок на 14 февраля. Тем временем мы готовы поделиться с читателями самыми интересными цитатами блогеров, которым уже удалось попользоваться аппаратом и составить определенное мнение.

Для начала предлагаю пробежаться по характеристикам телефона. Он оснащен процессором Snapdragon 710, 6 гигабайтами оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 2510 мАч, 6,2-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии P-OLED. Корпус телефона выполнен из нержавеющей стали, а задняя крышка из пластика. Таким образом в Motorola, вероятно, хотели привнести ностальгические нотки, ведь в прошлом телефоны компании были сделаны из пластика.

А начнём мы с Rozetked. Обзорщик данного канала отметил, что Razr может похвастаться очень тонким корпусом в 6,9 мм в разложенном состоянии, приятным весом в 205 грамм. Телефон, по мнению блогера, за счет немалого веса ощущается в руке как добротная вещь. Также он считает устройство не очень актуальным для России, так как оно имеет лишь поддержку e-SIM.

Деньги (1500 долларов) здесь просят не за железо, а за изогнутый дисплей. В отличие от Galaxy Fold, здесь не виден излом экрана. По материалам очень круто. По дисплею очень круто. Нет вопросов. Хочется попробовать.

Идём дальше. На канале Flossy Carter уже появилась распаковка телефона. Смартфон поставляется в ромбовидной коробке, верхняя часть которой выполнена из прозрачного пластика, откуда виднеется сам телефон — выглядит действительно необычно и интересно. Если открыть коробку, внутри нас встречает Razr на специальной подставке. За устройством располагается небольшой кейс, выполненный из тряпочного материала и имеющий треугольную форму. Внутри кейса имеется зарядное устройство, переходник с 3,5-мм на Type-C, а также комплектные наушники от Motorola с фирменным логотипом Razr. В комплекте вы даже найдете амбушюры под разные размеры ушей.

Стоит ли Razr своих денег? Как телефон — нет. Как складное устройство — да. Что я предпочту: Galaxy Fold или Razr? Galaxy Fold — это настоящий флагман. Razr же среднебюджетный. В Galaxy Fold все фичи флагманов: беспроводная зарядка, стереодинамики, флагманская камера, большая батарея и так далее. Как и в Fold, дисплей Razr ощущается пластиковым, но здесь нет выемки на месте складывания. Вы не покупаете этот смартфон за хорошую камеру, мощный процессор, вы покупаете его из-за новой технологии.

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Что еще интересного можно извлечь из видеоролика выше? Телефон можно легко открыть одной рукой. Устройство также оснащено сканером лица и отпечатков пальцев. Автор видеоролика попытался сменить тему на смартфоне, но из-за непонятного бага темная тема не применилась. Если встряхнуть телефон круговым движением, откроется камера, если же встряхнуть устройство ударами по аналогии с молотком, запустится фонарик. Также, тапнув тремя пальцами по экрану, можно сделать скриншот системы. Можно еще активировать функцию, позволяющую устройству автоматически входить в режим «Не беспокоить» при складывании экрана. Имеется также функция, которая убирает звук при звонке, если телефон поднят с поверхности. На дополнительном экране располагаются иконки приложений, нажав на иконку, можно просмотреть последнее уведомление. Свайпом по панели иконок можно прокручивать список уведомлений. На дополнительном экране при свайпе вниз можно открыть шторку с быстрыми настройками.

У обзорщика из AndroidCentral возникли вопросы к механизму складывания и камере. Он считает фотографии, сделанные на устройство, размыленными и недостаточно четкими. Не понравилась ему и производительность. Устройство спотыкается в режиме мультизадачности и при запуске тяжелых игр.

Какие выводы из всего этого можно сделать? Безусловно, Motorola Razr интересный смартфон, но имеет свои недостатки, которые многим могут показаться не очень приятными. Кто захочет получить плохую камеру в смартфоне за 1500 долларов? На мой взгляд, лучше дождаться выхода Galaxy Fold, продажи которого стартуют уже через неделю.

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