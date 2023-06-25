Смарт-часы. как профессиональный инструмент. На что они сейчас способны

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Артем Сутягин

Когда мы говорим об умных часах, то часто мы представляем себе фитнесс-трекер или гаджет, вроде Apple Watch, но этим направление не ограничивается. Есть еще и специализированные модели, похожие на большой компьютер, приделанный к руке. Правда, такие устройства являются узкоспециализированными и вряд ли вы будете покупать их на каждый день. Но в последнее время появилось много действительно профессиональной носимой электроники. Это часы, которые пусть и стоят дорого, но предлагают совершенно иной уровень функциональности, а выглядят почти как обычные. Одни из таких часов даже поставили интересный рекорд.

Смарт-часы. как профессиональный инструмент. На что они сейчас способны. Часы уже перестали просто показывать время. Фото.

Часы уже перестали просто показывать время.

Чемпионат мира по дайвингу

Сразу скажу, что речь пойдет об умных часах Huawei Watch Ultimate. Они являются действительно серьезным и очень дорогим инструментом, но в корпусе обычных умных часов. Мы рассказывали о них ранее на нашем сайте.

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Компания Huawei анонсировала свое партнерство с Freedive SuperHOME. Это известный центр обучения фридайвингу, который находится на Филиппинах. Сообщение появилось в преддверии Азиатского чемпионата по фридайвингу 2023. Турнир прошел в Панглао, Бохол, с 10 по 18 июня.

Чемпионат мира по дайвингу. Даже в таких серьезных соревнованиях находится место «гражданским» часам. Фото.

Даже в таких серьезных соревнованиях находится место «гражданским» часам.

Чемпионат Азии по фридайвингу, который проводится совместно с Just One Breath Freediving и Freedive SuperHOME, является самым большим турниром в Азии с 2014 года. Он предоставляет отличную возможность для дайверов всех уровней подготовки продемонстрировать свое мастерство. В рамках этого соревнования, которое проводится с соблюдением высоких стандартов, организаторы, судьи и спасатели обеспечивают безопасность и честность игры.

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Часы для дайвинга

Смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate, о которых мы сказали выше, стали официальным спонсором Чемпионата Азии по фридайвингу 2023. Так компания хочет подчеркнуть, что часы имеют функцию дайвинга и предоставляют дайверам точную информацию, необходимую для более эффективного и безопасного погружения. Такие функции вы не найдете в массовых продуктах, вроде Apple Watch, Samsung Galaxy Watch или HUAWEI Watch GT.
 
Победу в соревнованиях одержал спортсмен Цзинь Ван из Китая. Он установил новый рекорд, совершив погружение на глубину 116 и 109 метров в дисциплинах CWT (постоянный вес) и FIM (свободное погружение) соответственно. Победа обеспечила спортсмену звание шестикратного чемпиона Азии по фридайвингу.

Часы для дайвинга. Доказательство достигнутого результата. Фото.

Доказательство достигнутого результата.

С какими часами можно нырять глубоко

Во время соревнований Цзинь Ван использовал смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate, Справиться с такими погружениями могут только специализированные модели, вроде некоторых Garmin, Apple Watch Ultra и тех самых HUAWEI WATCH Ultimate. Для того ,чтобы выдержать такое, гаджет должен иметь стандарт защиты от воды ISO22810 и сертификацию EN13319. Только так можно справиться с огромным давлением воды на глубине более 100 метров.

С какими часами можно нырять глубоко. Признаком специальных возможностей некоторых часов являются аксессуары. Вроде такого длинного ремешка, который позволит надевать часы поверх гидрокостюма. Фото.

Признаком специальных возможностей некоторых часов являются аксессуары. Вроде такого длинного ремешка, который позволит надевать часы поверх гидрокостюма.

Для чего нужны умные часы

Интересно даже не использование конкретной модели, о которой мы говорили выше, а то, что гаджеты стали по-настоящему развитыми. То есть у пользователей есть возможность выбора. Они могут купить часы за пару тысяч рублей с AliExpress и пользоваться только функцией контроля шагов, сердечного ритма и уведомлений на руке. В этом случае реализация функций будет очень условной и примерной, а точные данные вы сможете получить, только если повезет.

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Более дорогие модели за пару десятков тысяч рублей смогут дать вам полноценный контроль базовых показателей здоровья, но вы не получите расширенных возможностей. То есть контроль тренировок, сердечный ритм, уровень кислорода, а иногда даже ЭКГ будут довольно точными, но о профессиональных функциях говорить не придется.

Для чего нужны умные часы. Дешевые смарт-часы не будут выглядеть так, как дорогие. Тут все как и у обычных моделей. Фото.

Дешевые смарт-часы не будут выглядеть так, как дорогие. Тут все как и у обычных моделей.

А теперь у нас есть третья категория — массовые, пусть и дорогие устройства, которые могут еще больше. Дайвинг, походы, измерение высоты для путешественников, контроль точек маршрута, долгое время автономной работы и все это в корпусе часов , с которыми можно просто в среду пойти на работу. Интересно, что еще нам смогут предложить производители электроники, но тот этап, на котором мы находимся сейчас, уже выглядит довольно круто и перспективно. Осталось подождать, пока эти технологии подешевеют и станут еще более массовыми.

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