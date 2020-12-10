Сооснователь OnePlus ушел из компании, чтобы создать новый бренд

Когда топ-менеджеры крупных компаний покидают свои посты, то обычно это приводит к волне слухов о том, что что-то не так в компании, есть скрытые скандалы или другие проблемы. Некоторые любители теорий заговора говорят о том, что ”крысы бегут с корабля” и добавляют что-то вроде ”вот увидите”. Но иногда это просто смена работы и не более того. Просто у всех это разный уровень. Так получилось у Карла Пэя, который был сооснователем OnePlus, и теперь, когда в компании все встало на свои рельсы, решил покинуть ее. Сначала это было немного странно, но теперь он рассказал, чем хочет заниматься, почему и как он уходил из компании, которую сам создал несколько лет назад.

Кто такой Карл Пэй

Еще в октябре 2020 года Карл Пей, соучредитель OnePlus, решил покинуть компанию, чтобы начать свое собственное дело. Изначально он не спешил говорить о том, что он задумал, и поэтому фанаты компании и просто технологий строили самые смелые догадки.

Одни думали, что он просто уходит в никуда из-за разногласий внутри коллектива. Другие предполагали, что он станет руководить одной из компаний-суббрендов, входящих в состав группы BBK, в которую кроме OnePlus, входит также OPPO, VIVO и их суббренды. Третьи вообще считали, что Пэй пойдет и сходу создаст свой бренд смартфонов. Как обычно, истина оказалась где-то посередине.

Куда ушел Карл Пэй

Теперь пришло время, и Пей сделал заявление, в котором поделился информацией о том, что его ждет. Он сказал, что собрал финансирование в размере 7 миллионов долларов и готов начать новый стартап, связанный с аудио. Существенных подробностей он раскрывать не стал, но это уже говорит о том, что он не планирует делать очередной смартфон на давно сформировавшемся рынке.

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Финансы, которые собрал Карл, поступают от его друзей и семьи. Больше подробностей должно быть в начале следующего года. Но пока в список инвесторов входят изобретатель iPod Тони Фаделл, режисер и ютубер Кейси Нейстат, соучредитель Twitch Кевин Лин, генеральный директор Reddit Стив Хаффман, основатель Web Summit Пэдди Косгрейв и генеральный директор Product Hunt Джош Бакли.

Список более чем солидный и несмотря на то, что у этих людей есть деньги, чтобы уговорить их вложиться в дело, надо было как-то убедить их в успехе. Видимо у Пэя уже есть хорошая бизнес-модель или видение прорывного продукта.

Когда появится первый новый гаджет

Первый продукт этого стартапа будет запущен в 2021 году. К сожалению, более подробные детали все еще не известны, но Карл Пей заявил, что компания будет уделять большое внимание своей продукции и не будет выпускать очередные наушники, как у всех.

В заявлении для Wired Пей сказал: ”Я благодарен и чрезвычайно взволнован, что друзья такого уровня поддерживают нас в создании того, что будет дальше. Мы планируем агрессивно действовать на рынке и с нетерпением ждем его реакции. Эти начальные инвестиции поддержат создание головного офиса в Лондоне, найм команды и финансирование текущих исследований и разработок продуктов”.

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Кто выгнал Пэя и OnePlus

Кроме этого, Пэй, чтобы прекратить волну слухов, добавил, что его уход из OnePlus был добровольным и никак не связан с генеральным директором компании Питом Лау. Он не заставлял Пэя покинуть OnePlus.

Всегда интересно, когда столь амбициозный менеджер берется за большое дело и будет пробовать довести его до совершенства почти с нуля. То есть кроме денег и знакомств в узких кругах, у него не будет ничего. Согласен, и этого не мало, но и сам Пэй может сделать многое.

Интересно посмотреть, какие продукты будет выпускать его компания, и насколько они действительно будут не как все. Если со смартфонами еще можно что-то придумать, хоть и не так много, как 7-10 лет назад, то с наушниками все намного сложнее.

Этот рынок уже давно сформировался. Многие технологии, на которые сейчас делается упор применялись еще десятки лет назад, а современные фишки часто являются только результатами работы маркетологов, а не инженеров.

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Да и в целом, вся отрасль довольно консервативна. Если даже не говорить только о наушниках, сказанное в равной степени относится и к более серьезным источникам звука — колонкам и комплексным аудиосистемам. Ну, а если говорить о плеерах, то сейчас они интересуют только аудиофилов. Простым пользователям достаточно того, что им предлагают потоковые музыкальные сервисы.

В любом случае посмотреть на то, что получится, интересно, и стоит пожелать человеку, который был одним из подаривших нам OnePlus, удачи.