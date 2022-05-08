Что такое беспроводная зарядка. Как она работает и надо ли ей пользоваться

В наши дни беспроводная зарядка стала довольно распространенной. От столов в кофейнях до приборных панелей автомобилей и даже ковриков для мыши — вы найдете зарядные устройства практически везде. А если у вас есть совместимое устройство, то все, что вам нужно сделать, это поместить его в отмеченное место, и магическим образом начнется зарядка. Я уже давно начал ей пользоваться, и для меня при выборе нового телефона обязательное условие, чтобы в нем была беспроводная зарядка. Правда, как показывает практика, несмотря на ее популяризацию и распространение, многие еще не знакомы с этой технологий. Сейчас попробуем рассказать о ней более подробно.

Как работает беспроводная зарядка

Как бы удобно это ни было, не все беспроводные зарядные устройства устроены одинаково. И хотя, несомненно, заманчиво избавиться от проводов навсегда, есть некоторые предостережения, связанные с этой технологией.

Беспроводная зарядка основана на довольно простом принципе электромагнитной индукции. В двух словах это представляет из себя пропускание переменного тока через медную катушку, которая создает магнитное поле в непосредственной близости от себя. Если вы поместите другую катушку в зону досягаемости поля, то принимающая катушка будет ”вырабатывать” ток.

Спор на тему: почему нужно пользоваться беспроводными зарядками и почему лучше этого не делать

В контексте беспроводной зарядки первичная катушка находится внутри зарядного устройства и получает питание от розетки. Вторичная катушка находится внутри вашего смартфона и получает индуцированный ток полностью без проводов.

Именно поэтому устройства с беспроводной зарядкой называются именно беспроводными, хотя формально провода все же есть (от розетки до зарядной станции). Тут есть одно важное ограничение — беспроводная зарядка работает только через стекло или пластик. Алюминиевый корпус экранирует передачу и зарядка без проводов невозможна. Исключением является Google Pixel 5, но там создатели пошли на хитрость. Они вырезали в задней стенке отверстие, в которое вставили катушку, и нанесли на него полимер. Так кажется, что стенка полностью алюминиевая, но это ложное ощущение.

Все ли беспроводные зарядки одинаковые

Гаджеты и зарядные устройства для них должны взаимодействовать друг с другом, чтобы определять скорость зарядки и другие параметры. В далеком прошлом существовало несколько конкурирующих стандартов беспроводной зарядки. Однако на сегодняшний день доминирующим стал стандарт Qi (читается ”чи”), разработанный консорциумом Wireless Power Consortium. Большинство беспроводных зарядных устройств поддерживают стандарт Qi, за вычетом нескольких исключений, о которых мы поговорим ниже.

Общий стандарт выгоден, потому что покупатель не должен задумываться о совместимости. Достаточно того, что в принципе есть поддержка беспроводной зарядки. Так получается отвязаться от конкретных брендов. Это как USB в мире зарядок — единый стандарт.

Зарядка QI

Qi все делают по определенному стандарту, который включает в себя рекомендации по многочисленным аспектам процесса зарядки, таким как зона зарядки, пределы температуры и обнаружение объектов. Последнее особенно важно, потому что если вы случайно оставите металлические предметы, такие как монеты, в зоне поля, они могут быстро нагреться. Стандарт помогает предотвратить это, делая аксессуар более безопасным. Зарядные устройства будут генерировать поле только при обнаружении Qi-совместимого гаджета.

Впрочем, некоторые производители предлагают свои стандарты беспроводной зарядки, чтобы выйти за границы ограничения Qi по мощности. OnePlus, например, предлагает беспроводную Warp Charge 50. Она полностью восстанавливает батарею OnePlus 9 Pro менее чем за 40 минут. AirVooc от Oppo еще больше ускоряет этот процесс, предлагая 65 Вт. Одна общая черта этих реализаций заключается в том, что они требуют использования специального беспроводного зарядного устройства. Впрочем, с обычными Qi-зарядками они тоже совместимы, но скорость будет более низкой.

Что делать, если не заряжаются беспроводные наушники.

Чем зарядка MagSafe отличается от остальных

Хотя решение Apple для быстрой беспроводной зарядки MagSafe может показаться проприетарным продуктом, на самом деле это не так. Зарядная шайба MagSafe просто содержит кольцо магнитов, окружающих обычную катушку стандарта Qi. Все, что оно делает, это упрощает совмещение катушек для более высокой скорости зарядки. В итоге мощность зарядки получается максимальной для стандарта — 15 Вт.

Но есть у Apple и действительно проприетарная зарядка. Она используется для Apple Watch. А AirPods могут заряжаться от обычной Qi, как и Samsung Galaxy Watch 4. То есть, как видим, размер корпуса и уменьшение размера катушки не является тем, что помешает пользоваться беспроводной зарядкой. Многие полагают, что в Apple Watch может использоваться программное ограничение на использование зарядок.

С точки зрения удобства беспроводные зарядные устройства почти всегда выходят на первое место. Однако часто бывает наоборот, когда вы смотрите на такие параметры, как скорость, эффективность и тепловыделение.

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Как быстрее всего зарядить телефон

Мы уже говорили, что стандарт Qi допускает максимум 15 Вт. Однако многие производители смартфонов перешли на 33 Вт, 65 Вт и даже 160 Вт для проводной зарядки. Это означает, что беспроводная зарядка гораздо хуже подходит для быстрого пополнения аккумулятора.

Что касается эффективности, то исследования показали, что беспроводная зарядка потребляет примерно на 50% больше энергии от розетки по сравнению с подключением телефона проводом. Вам просто придется брать с собой более мощный и громоздки блок питания. А если вам интересно, куда уходит энергия, то она просто теряется в виде тепла. И это еще одна серьезная проблема, с которой приходится сталкиваться производителям.

Чрезмерное тепло во время зарядки — это плохо, потому что оно может сократить срок службы аккумулятора телефона. Для этого крайне важно, чтобы смартфоны и беспроводные зарядные устройства имели встроенные механизмы защиты от перегрева. Многие производители, такие как Samsung и OnePlus, даже добавляют в свои зарядные устройства охлаждающий вентилятор. Однако он может быть довольно шумным, поэтому проводное решение в любом случае может быть предпочтительнее.

В общем, именно из-за этих недостатков беспроводная зарядка еще не нашла применение в других отраслях, таких как электромобили, где токи существенно выше. Когда найдет, мы обязательно расскажем об этом в нашем новостном Telegram-канале.

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Зарядка гаджетов от телефона

Обратная беспроводная зарядка — относительно новая функция, предлагаемая в основном на топовых флагманских смартфонах, таких как Google Pixel и Samsung серии Galaxy S. Принцип электромагнитной индукции остается прежним, за исключением того, что вместо этого смартфон, который до этого сам заряжался от специальной станции, превращается в первичную катушку. Проще говоря, телефон использует энергию собственной батареи для создания магнитного поля. Затем на поверхность телефона можно поместить другие устройства, чтобы начать беспроводную зарядку привычным нам способом.

Обратная беспроводная зарядка позволяет заряжать дополнительные устройства, такие как наушники, часы и даже целые телефоны, на задней панели вашего смартфона.

Можно ли зарядить телефон от другого телефона

Имейте в виду, что те же недостатки, что мы обсуждали выше, есть и здесь. Обратная беспроводная зарядка довольно неэффективна, поэтому вы разряжаете значительную часть аккумулятора своего смартфона, чтобы зарядить часы или наушники. А значит, способ скорее подойдет на случай экстренного. Поэтому многие производители предлагают использовать эту функцию, когда смартфон подключен к сети. Это фактически устраняет необходимость носить с собой отдельную зарядку для небольших устройств.

Точно так же технически возможно зарядить другой смартфон с помощью обратной беспроводной зарядки, но низкая эффективность и вероятность перегрева делают его полезным только в крайних случаях. Еще одно предостережение, которое следует учитывать, заключается в том, что скорость обратной зарядки часто весьма ограничена — в некоторых случаях она всего 5 Вт.

Это все, что надо знать о беспроводной зарядке. Расскажите в Telegram-чате, что вы думаете о ней и готовы ли ей пользоваться?