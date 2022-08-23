Беспроводные наушники с шумоподавлением и хорошим микрофоном. Какие выбрать до 4000 рублей

Рано или поздно любой пользователь приходит к мысли, что хорошие беспроводные наушники не должны стоить дорого: аксессуар явно должен оцениваться не в пятизначную сумму. При этом есть сотни вариантов по приемлемой цене, но какие купить лучше? Ведь велик шанс нарваться на неликвид. Мы нашли для вас отличные наушники до 4000 рублей: в них есть шумоподавление, хорошие микрофоны и мощная батарея, а создавал их бренд 1More, который известен высоким качеством своих продуктов по очень низкой цене. Рассказываем, почему вы точно не пожалеете, если купите PistonBuds Pro в 2022 году.

Удобные беспроводные наушники

1More PistonBuds Pro — это беспроводные наушники с самым удачным форм-фактором. Их размер и форма вам точно понравятся: наушники идеально сидят в ушах — даже в маленьких! В комплекте есть целых 4 пары амбушюр вместо трех как это обычно бывает. Поэтому можете быть уверены, что наушники не будут торчать из ушей или выпадать, их можно носить даже зимой под шапкой. Просто, пока другие производители заявляют о том, что перед выпуском наушников они делают слепки, в 1More берут и создают удобные наушники!

На внешней стороне установлена сенсорная панель для управления воспроизведением, а под нее спрятал логотип и индикатор. Площадь сенсора оптимальна: управлять музыкой очень удобно и ребенку, и взрослому, ведь промахнуться невозможно. В каждом наушнике по 2 микрофона с интеллектуальным алгоритмом DNN. Это значит, что система будет отсекать все шумы во время звонка, поэтому можете разговаривать даже на загруженной улице — собеседник вас услышит.

Подробнее о 1MORE PistonBuds Pro

Вдвойне приятно, что наушники не реагируют на случайные касания и нажатия: двойным тапом вы ставите трек на паузу, а удержанием включаете шумоподавление. Тройное касание оставили на ваш выбор — можете настроить даже регулировку громкости звука через фирменное приложение. Кстати, именно у 1More утилита для настройки наушников наиболее удобная и работает без глюков.

В 1More Music App вы можете обновить прошивку, настроить смарт воспроизведение, выставить управление касанием на каждый наушник по отдельности или включить шумоподавление. Не забыли и про настройки эквалайзера: в приложении их сразу 12, поэтому подойдут на любой вкус. Нюанс состоит в том, что самому эквалайзер настроить нельзя, но это и не требуется — все пресеты созданы компанией звукозаписи Sonarworks, поэтому параметры звука за вас уже выставили профессионалы.

Недорогие наушники с хорошим шумоподавлением

Что интересует потенциальных покупателей наушников больше всего? Не поверите, но уровень шумоподавления: ANC стала настолько важной, что пользователи первоначально проверяют ее, а только потом качество звука. В PistonBuds Pro есть привычный шумодав и режим прозрачности, если вам нужно слышать звуки вокруг вас.

Учитывая то, что наушники компактного размера, они заглушают шумы не хуже полноразмерных: производитель заявляет, что до 38 децибелл — это шикарный результат. Усиливают шумоизоляцию плотные амбушюры, поэтому в кафе или ресторане вы можете активировать шумоподавление, включить музыку на минимальной громкости и спокойно работать — вообще ничего не услышите.

Удобство приложения для наушников 1More еще и в том, что в нем есть специальный ветроустойчивый режим: WNR — это усиленное шумоподавление с защитой от гула ветра. Если активировать его в приложении, то при включении шумоподавления касанием будет активирован именно этот режим. Удобно пользоваться не только в непогоду, но еще в метро и других шумных продуваемых местах в холодное время года.

Какие беспроводные наушники с хорошим звуком выбрать

В 1More используется специальный 10-миллиметровый динамический драйвер. Он не просто металлический, а сделан из авиационного титана. За счет этого PistonBuds Pro выдают качественные низкие частоты и делают вокал в треках более естественным — просто сравните наушники от 1More и сразу всё поймете.

Звук в наушниках сбалансирован настолько хорошо, что даже на максимальной громкости в песнях вокал не будет «перекрикивать» музыку — обычно такое часто встречается в других наушниках этого ценового сегмента. Они поддерживают кодек AAC, поэтому подойдут для любого смартфона!

Важно отметить, что в 1More PistonBuds Pro встроен Bluetooth 5.2 — этот стандарт позволяет расходовать заряд батареи эффективно, а также использовать игровой режим. Это очень классная фишка: в приложении 1More Music App можете активировать эту функцию, с которой задержка звука станет незаметной — она составит 90 миллисекунд. Это позволяет добиться синхронизации с картинкой на экране смартфона, планшета или ПК.

Долгоиграющие беспроводные наушники

Самое лучшее мы оставили напоследок — речь, конечно же, об автономности. Наушники работают до 7,5 часов от одного заряда без включенного шумоподавления, а вместе с подзарядкой от чехла — 30 часов. Этого будет достаточно для того, чтобы неделю слушать музыку по 2-3 часа в сутки.

5 минут зарядки хватит на час воспроизведения музыки. Все это волшебство происходит из-за того, что каждый наушник имеет аккумулятор на 38 мА*ч и эффективно работает вкупе с Bluetooth 5.2. Емкость аккумулятор кейса — 410 мА*ч. Круто? Не то слово!

Купить 1MORE PistonBuds Pro

Кроме того, 1MORE PistonBuds Pro — это еще и наушники на все случаи жизни. Они идеальны на каждый день, но также хороши для занятий спортом благодаря конструкции, удобной посадке и защите от влаги по стандарту IPX5. До 26 августа вы можете купить беспроводные наушники со скидкой, но не забудьте использовать купон на странице продавца!