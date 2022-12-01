ТОП-3 смарт-часов, которые имеет смысл покупать, если нужны лучшие

Часы, которые можно подключить к телефону, часто называют умными часами. Это логично, ведь они предлагают большое количество полезных функций. Если вам нравится получать уведомления на запястье, вы можете не вынимать смартфон из кармана при каждой вибрации, что упрощает жизнь и повышает концентрацию на задаче. Кроме того, в некоторых моделях можно будет отвечать на срочные звонки и сообщения прямо с часов. Однако, помимо предупреждений, смарт-часы — лучшее устройство для спортсменов и любителей спорта. Лучше всего они демонстрируют свою ценность именно в этой ситуации. Они позволяют вам быть более эффективными в своих тренировках, поскольку следят за ЭКГ, SpO2, VO2 max и другими показателями, но не загружают вас большим количеством датчиков. Мы выбрали три модели лучших часов 2022 года.

Кто делает лучшие смарт-часы

Сегодня рынок умных часов разделен между несколькими игроками: Apple, Samsung, Huawei, Garmin, а также, возможно, Xiaomi и Fitbit. Но последние больше ориентированы на здоровье, а не на спорт и обычное ношение. Хотя они справляются и с этим.

Как выбрать умные часы

Главное — это определиться, что вы хотите и какими функциями вы пользуетесь. Затем нужно определиться с тем, на какой операционный системе работает ваш смартфон — Android или iOS. Любой, у кого есть iPhone, может использовать Apple Watch как лучший вариант.

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Так же важно обратить внимание на экран. Он может быть сенсорный или нет, большой или маленький, OLED или произведенный по другой технологии. Для простого получения уведомлений подойдет любой экран, а если вы хотите получать информацию о тренировках и управлять ими, то экран должен быть хорошим.

А еще часы должны быть красивыми, если вы хотите носить их каждый день. Ведь кроме функциональности, это еще и модный аксессуар, а он не может быть абы каким.

Ремешок для часов также имеет большое значение. Нужно учитывать материал и размер. В то время, как в некоторых моделях используются стандартные размеры крепления, что позволяет менять их на любые другие, часть производителей применяет собственные решения, которые подходят только к определенной модели.

Еще одним важным моментом является поддержка Wi-Fi. Например, Apple Watch могут сами по себе работать через него, а могут и поддерживать связь в домашней сети. То есть, если вы уходите от телефона в соседнюю комнату и соединение теряется, часы продолжают работать через Wi-Fi.

Вы всегда должны находиться на расстоянии менее десяти метров от своего смартфона, потому что большинство умных часов работают через соединение Bluetooth.

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Лучшие умные часы

Samsung Galaxy Watch 5 — лучшие часы для Андроид

Умные часы Samsung нового поколения являются одними из лучших для занятий спортом. Есть две версии, в том числе «Pro». Стиль часов сочетает в себе дизайн предыдущего поколения, но при этом их можно носить каждый день. Единственная проблема заключается в замене браслета, что поначалу оказывается трудным.

Вы можете легко увидеть пользовательский интерфейс даже под прямыми солнечными лучами благодаря 1,4-дюймовому AMOLED-экрану. Датчик освещенности вносит коррективы яркости по мере необходимости. Есть несколько вариантов оформления экрана. А еще часы предлагают отличное сочетание аппаратной составляющей и программного обеспечения, являющегося составной часть большой экосистемы.

Особенно нас интересует спортивный аспект. Вы можете выбирать из сотни различных действий, но вы также можете экспортировать свои данные с помощью таких программ, как Strava. Даже если системы GPS, Глонасс, Beidou и Galileo совместимы, точность GPS тут не на необходимом уровне. Отличия от данных, собранных во время различных тестов, иногда могут быть довольно большими.

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Подобно отслеживанию сердечного ритма, иногда он может быть слишком непредсказуемым, чтобы конкурировать с лучшими спортивными часами. Но в целом эти часы все равно отлично демонстрируют, как должны выглядеть подобные аксессуары, и несмотря на минусы являются лучшими часами. Особенно, если у вас смартфон Samsung,

Apple Watch Series 7 — лучшие часы для Айфона

Нет необходимости ждать, чтобы купить Apple Watch, если у вас есть iPhone и вы хотите умные часы. Часы органично вписываются в экосистему компании, обеспечивая связь между вашим iPhone, наручными часами и даже в некоторой степени iPad и Mac.

Имейте в виду, что Apple выпустила Watch Series 8 в сентябре этого года. Датчик температуры — одна из новых функций, предлагаемых этими новыми часами. Также обратите внимание, что есть еще две модели, а именно Apple Watch Ultra и Apple Watch SE 2.

Apple Watch седьмого поколения — лучший вариант по нескольким причинам. И первая — это большой экран. Если сравнивать с предыдущей моделью, то разница в один миллиметр не влияет на размер корпуса, но увеличение экрана становится очень заметным. Его площадь увеличилась на 20% по сравнению с моделью Series 6. Конечным результатом являются часы, которые легко использовать каждый день, особенно в сочетании с режимом Always On, который стал на 70% ярче.

Однако внутренние изменения минимальны. Новый процессор легко справляется с дополнительными пикселями, не оказывая отрицательного влияния на автономность, и обрабатывает информацию с очень широким спектром сенсоров.

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Немного бОльшая батарея в первую очередь компенсирует большой экран. На практике у нас снова полный день использования, а зарядное устройство на 20 Вт позволяет наполнять часы энергией намного быстрее. В результате 8 часов автономной работы можно получить всего за 8 минут зарядки.

Хотя это и не революционно, Apple Watch Series 7 продвигаются вперед с точки зрения зарядки и размера. Поэтому они по-прежнему остаются лучшими смарт-часами в мире. Series 8 еще лучше, но не на много. Правда, надо иметь в виду, что они работают только с iPhone. ”Спарить” их с Android-смартфоном просто не получится.

Huawei Watch 3 — умные часы Хуавей

Huawei обновляет свою предыдущую модель умных часов, выпустив некоторое время назад Watch 3. Первая модель бренда на базе HarmonyOS предлагает множество функций. С точки зрения эстетики, Huawei не на что жаловаться. Часы классные и красиво сделаны, но самое главное, они огромные. Из-за этого могут возникнуть проблемы с маленькими запястьями. Хотя, если вам, наоборот, нравятся большие часы, то альтернатив у вас почти нет.

Существуют различные варианты браслетов, начиная от синтетического каучука и заканчивая сталью. На боковой грани расположена цифровая заводная головка, напоминающая ту, что есть в Apple Watch. Дисплей AMOLED достаточно яркий, чтобы его можно было хорошо видно в любых условиях. У нас есть масса вариантов, когда дело доходит до циферблатов, потому что более 300 из них доступны в приложении Huawei Health.

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Есть доступ и ко всем стандартным показателям мониторинга активности, за исключением ЭКГ. Что еще более удивительно, часы могут измерять температуру вашей кожи и предупреждать о серьезных отклонениях. Среднее время автономной работы составляет три дня на одной зарядке, а это больше, чем у моделей выше. Впрочем, если не сильно напрягать аккумулятор, то можно увеличить время работы в 2-2,5 раза.

Надо признать, что Harmony OS работает эффективно и имеет хороший пользовательский интерфейс. К сожалению, несмотря на то, что система доступна разработчикам, сторонних приложений по-прежнему очень мало.