Могут ли умные часы Google измерять кислород в крови. Ответ неоднозначен

Когда выходят новые часы, пользователи сразу начинают задаваться вопросами относительно характеристик. Кому-то интересен размер экрана, кому-то — количество сменных ремешков, а другим важно понимать, смогут ли они измерять давление, пульс и уровень кислорода в крови. В последнее время именно измерение уровня кислорода является очень важным для многих, и этот вопрос встречается если не всегда, то как минимум очень часто. Мы продолжаем рассматривать новые умные часы от Google и готовы ответить на этот вопрос, а заодно рассказать еще что-нибудь интересное.

Есть ли в Pixel Watch датчик кислорода

Если отвечать на этот вопрос коротко, то да. Технически часы могут это сделать. В Google Pixel Watch встроен датчик Sp02, также известный как датчик кислорода в крови. Однако он еще не активирован, и пока нет информации о том, когда он официально начнет работать. Как сообщается, все дело в ожидании одобрения от регулирующих органов. Прежде чем на каком-то рынке появится гаджет, способный сделать это, он должен получить специальное разрешение, которого у новинки пока нет.

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Что такое датчик Sp02

Наряду с другими функциями для здоровья, такими как отслеживание активности и шагов, мониторингом сна, круглосуточным контролем частоты сердечных сокращений и даже измерением температуры, датчик Sp02 стал еще одной ценной функцией умных часов или фитнес-трекера. Но что он делает?

Каким должен быть уровень кислорода в крови

Отслеживание Sp02, обычно производится с помощью пульсоксиметра, прикрепленного к кончику пальца (они также могут работать на пальцах ног или даже мочках ушей). Специальный источник внутри прибора излучает свет, используемый для определения того, сколько кислорода ваша кровь переносит через ваше тело. Затем данные сообщаются вам в виде процента. Здоровые люди должны видеть показания Sp02 где-то между 95 и 100 процентами. Все, что меньше этого числа, может указывать на наличие потенциальных проблем.

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Все ли часы могут измерять кислород в крови

В новейшие умные часы и фитнес-трекеры добавлена ​​эта функция, способная отслеживать ее с помощью датчиков на тыльной стороне корпуса, которая постоянно контактирует с кожей. В настройках можно задать параметры, чтобы отслеживание производилось постоянно и в любое время дня/ночи. Это может быть полезно во время сна для выявления таких состояний, как апноэ во сне, а также потенциальных проблем с дыханием в часы бодрствования.

Эта особенность, однако, не классифицирует подобные часы, как медицинские устройства. Они просто дают полезную информацию, которую нельзя назвать полноценным исследованием, но она может послужить поводом для его проведения. Главное — четко понимать, что такие часы не являются медицинским прибором.

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Но для того, чтобы показания могли считаться точными, а часы могли измерять ЭКГ, требуется соответствующая сертификация. Такие требования есть в каждой стране. Именно поэтому не все часы предлагают все функции во всех регионах. Даже наличие оборудования не означает, что оно будет использоваться.

На данный момент владельцы первых умных часов от Google могут использовать функции, связанные с отслеживанием движения, частоты сердечных сокращений и других показателей здоровья, чтобы получить представление о своем здоровье. Пока воспользоваться функцией контроля кислорода в крови нельзя. Но сама такая функция есть и скоро она должна заработать.

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Будут ли все функции Pixel Watch работать в России

После того, как часы получат сертификацию в США, останется узнать, будет ли функция работать на территории Росси, если вы решите купить эти часы. С большой долей вероятности она может быть заблокирована по геопозиции. Но учитывая, что часы будут поставляться неофициально, можно надеяться на то, что ограничений не будет.

С учетом сказанного, если показания Sp02 важны для вас, стоит выбрать другие часы, у которых уже есть такая функция. Тем более, таких моделей очень много. Их можно купить в российских магазинах или на AliExpress. Чтобы не пропустить самые выгодные приложения, подпишитесь на Telegram-канал ”Сундук Али-Бабы”. В нем есть очень много самых разных интересных подборок товаров только с лучшим рейтингом.