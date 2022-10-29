5 причин не покупать умные часы и фитнес-браслеты

Технологии не стоят на месте и каждый год предлагают нам все больше интересных штук, которые делают нашу жизнь проще. Именно таким устройством выступают умные часы и различные недорогие фитнес-браслеты. Все преимущества их использования лежат на поверхности. Если у вас на руке такое устройство, то вы никогда не пропустите важное уведомление из мессенджера или рабочий звонок. Плюс ко всему, некоторые модели мотивируют на то, чтобы вести более активный образ жизни и следить за своим здоровьем.

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Но, как это обычно бывает, помимо преимуществ всегда есть недостатки. Кому-то они покажутся незначительными, а кто-то узнав про них, может отказаться от покупки такого устройства. Разбираемся, почему не стоит покупать смарт-часы и фитнес-браслеты.

Часы с уведомлениями

Для чего чаще всего покупают умные часы? Точно не для того, чтобы смотреть на них время. Подобное устройство преимущественно приобретается для получения уведомлений. При этом мало кто всерьез заморачивается с настройками, просто разрешая оповещения от всех приложений без исключения. А теперь представьте ситуацию, что вы сидите в компании и общаетесь за кружечкой крепкого чая и постоянно вскидываете руку, чтобы ознакомиться с новым уведомлением.

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Сказать, что такое поведение раздражает — это не сказать ничего. Плюс ко всему, постоянно погружаясь в оповещения, можно напрочь потерять нить разговора с реальными собеседниками. К сожалению, для многих людей такое поведение является абсолютно нормальным, и они не понимают, чем вызывают гнев тех, с кем они общаются вживую. Если не хотите ловить на себе осуждающие взгляды своих друзей, просто не покупайте смарт-часы.

Как часто заряжать смарт-часы

Какую бы крутую батарею в умные часы не установил производитель, их все равно придется рано или поздно заряжать. К сожалению, технологии на сегодняшний день не позволяют выжать из одного заряда умных часов те же показатели, что от одной батарейки в кварцевых. При использовании всех основных функций максимум, что вы можете получить — это полторы-две недели без подзарядки.

В то же время батарейки в кварцевых часах обычно хватает на год постоянной эксплуатации. А механику вообще не надо ни заряжать, ни менять в них батарейку. На то она и механика. В общем, если вы не хотите регулярно заряжать в дополнение к смартфону еще и часы, то вам следует обходить их стороной.

Измерение пульса часами

Согласитесь, что очень круто, когда небольшой наручный гаджет собирает данные о вашем здоровье и сводит их в удобные графики. Плюс ко всему, можно в любом момент зайти в специальную программу и посмотреть пульс в динамике, насыщенность крови кислородом, а на отдельных моделях даже температуру тела или давление. Вот только вероятность, что вы их откроете хотя бы раз после того, как наиграетесь в эти функции, после покупки уверенно стремится к нулю.

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Безусловно, есть пользователи, кто целенаправленно покупает умные часы для постоянной фиксации данных, например, о частоте сердечных сокращений. Но таких людей очень мало. Если вы абсолютно здоровы и предполагаете, что будете постоянно просматривать и анализировать эти графики, то, спешу вас расстроить — не будете. Так зачем платить за функции, которыми вы не будете пользоваться? Вопрос риторический.

Часы с мониторингом сна

Большинство современных умных часов и фитнес-браслетов позволяют мониторить показатели и оценивать качество сна. Эти данные позволяют правильно подходить ко сну, ложиться спать вовремя и просыпаться более мягко, чем от обычного орущего будильника. Но никто не задумывается о том, что спать в часах банально неудобно. Пока у меня ребенок был маленьким, он постоянно просыпался от будильника, и пришлось перейти на вибрацию на часах.

Совсем недавно мы стали просыпаться с ним вместе, чтобы пойти в детский сад и я отказался от будильника в часах. Сказать, что я начал высыпаться значительно лучше после того, как избавился от гаджета на руке — это не сказать ничего. Даже с учетом того, что я переводил свои часы в специальный режим сна, когда уведомления на них не поступают, я все равно ощущал устройство на руке. И это, как показала практика, сильно мешает здоровому сну.

Дизайн смарт-часов

Чем дальше идет прогресс, тем умные часы и фитнес-браслеты становятся дешевле. В 2022 году можно легко найти такое устройство абсолютно на любой вкус и кошелек. Мы даже делали подборку из разных ценовых категорий. Вот только есть один нюанс. Самые дешевые часы и браслеты выглядят совсем не очень. А если устройство имеет отличный дизайн, то за его стоимость легко можно купить хорошие кварцевые часы или в случае отдельных моделей, например, Apple Watch Ultra — механические.

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В этом случае вопросов к внешнему виду ваших часов точно никаких не будет. Да, на них не будет никаких умных функций, зато вы точно не переплатите за то, чем не будете пользоваться. Конечно, на обычных часах не поменять циферблат так же, как на умных. Но разве это проблема, если ваши часы просто выглядят круче любых смарт-часов и фитнес-браслетов?