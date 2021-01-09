ТОП-7 смарт часов, которые можно купить в 2021 году

Так уж получилось, что в 2020 году настоящий взрывной рост пережило направление умных часов. Они не просто били рекорды продаж, но и вызывали настоящие потрясения на рынке. Все крупные производители так или иначе начали делать свои модели, чтобы хоть как-то запрыгнуть в вагон уходящего поезда и откусить свой кусок пирога. Даже OPPO и VIVO подтянулись. Все мы знаем, что лидер индустрии уже определен и едва ли в ближайшее время кто-то сможет снять с его головы корону. Но были и другие часы, многие из которых остались или незамеченными или просто заслуживают еще одного упоминания. В этой подборке расскажем о лучших моделях смарт-часов от разных производителей, которые ”срывали кассу” в 2020 году.

Лучшие смарт-часы без Wear OS

Samsung Galaxy Watch 3 и Huawei Watch GT 2 Pro

Если вам нужны умные часы, на которых не будет установлена операционная система Wear OS, вы можете выбрать между Samsung Galaxy Watch 3 и Huawei Watch GT 2 Pro. Обе модели работают под управлением собственных проприетарных операционных систем — LiteOS на часах Huawei и Tizen OS на часах Samsung.

Как по мне, так обе модели сочетают в себе стиль и функциональность. Они изготовлены из высококачественных материалов, включая титан. Благодаря этому не просто обеспечивают защиту от воды и противоударность, но и соответствуют самым строгим стандартам на прочность гаджетов, применяемых в американской армии.

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В обоих часах есть ЭКГ, измерение уровня кислорода в крови, мониторинг сна и поддержка профессионального спорта. Правда, Galaxy Watch 3 дороже и их цена начинается от 34 990 рублей. Huawei Watch GT 2 Pro чуть проще, но этим они и располагают к себе. Лично я лучше бы взял их за 19 990 рублей.

Просто помните, что это довольно большие устройства и лично я бы не стал использовать их на каждый день. У меня были и те, и другие, но периодически хотелось надеть на руку что-то полегче.

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Huami Amazfit GTR 2 — недорогие смарт-часы

Если вам нужно что-то гораздо более доступное, чем Huawei Watch GT 2 Pro и Samsung Galaxy Watch 3, Huami Amazfit GTR 2 — отличный выбор. Эти часы с круглым циферблатом имеют AMOLED-дисплей, датчик кислорода, монитор сердечного ритма, отслеживание сна, поддержку вызовов Bluetooth, GPS, поддержку 90 спортивных режимов и 14-дневное время автономной работы. Все это оценивается в относительно скромную цену — в мире это что-то около 180 долларов, в России примерно 15 000 рублей.

Garmin Fenix ​​6 Pro — Лучшие защищенные смарт-часы

Если вам нужны надежные часы не на каждый день, а для занятий активными видами спорта, а еще желательно, чтобы они умели все, тогда Garmin Fenix ​​6 Pro за 699,99 долларов (примерно 52 000 рублей) — это часы для вас.

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Гаджет оснащен 1,3-дюймовым трансфлективным дисплеем с разрешением 260 x 260 и стеклом Gorilla Glass DX или сапфировым стеклом. Помимо всего, что вы ожидаете от стандартных умных часов, Garmin Fenix ​​6 Pro оправдывает свою цену множеством дополнительных функций, которых нет в большинстве других устройств из этой статьи.

Вы можете добавлять карты, хранить до 2000 песен на 32 ГБ встроенной памяти и пользоваться встроенными тренировками. Среди тренировок будут даже катание на лыжах, трейлраннинг, гребля и гольф. Если и этого мало, то часы обеспечат доступ к картам CourseView для более чем 41 000 полей для гольфа по всему миру.

Часы могут проводить расширенный мониторинг сна, который включает данные о дыхании. Хотя спать с таким ”хронометром” сложновато. Зато срок службы батареи довольно большой — в режиме умных часов они работают до 14 дней без подзарядки.

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Amazfit T-Rex — дешевые защищенные часы

За 699,99 долларов Fenix ​​6 Pro определенно будет недоступен для некоторых людей, но вы можете купить защищенные умные часы Amazfit T-Rex, которые стоят намного дешевле. Если быть точным — 139,99 долларов (примерно 10 000 рублей).

В этом гаджете отсутствуют некоторые функции Garmin Fenix ​​6 Pro, но если все, что вам нужно, это часы, которые выживут в походе, тогда они вам отлично подойдут.

Amazfit T-Rex предлагают сертификаты устойчивости военного уровня, а заодно могут выдерживать экстремальные температуры и погодные условия. AMOLED-экран имеет размер 1,3 дюйма, как и у Fenix 6 Pro, но его разрешение выше. Есть четырнадцать поддерживаемых профессиональных спортивных режимов, встроенный GPS, мониторинг сердечного ритма, 20-дневное время автономной работы и водонепроницаемость до 5 атм.

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Лучшие дешевые умные часы

Amazfit GTS 2 Mini

Amazfit GTS 2 Mini — это более дешевая версия Amazfit GTS 2, но если у вас ограниченный бюджет, вам стоит к ним присмотреться. За 99 долларов вы получите 1,55-дюймовый AMOLED-экран, 70 спортивных режимов, монитор уровня кислорода в крови, отслеживание состояния здоровья для женщин, GPS и время автономной работы до 14 дней.

Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit — еще один недорогой вариант умных часов. У него вытянутый 1,64-дюймовый AMOLED-экран, но это далеко не все, чем этот гаджет может заинтересовать.

Он может похвастаться более чем 90 спортивными режимами, а также встроенным тренером и анимированными тренировками. В нем есть датчик кислорода в крови, GPS, водонепроницаемость 5 атм и 10-дневное время автономной работы. На момент подготовки статьи цена Huawei Watch Fit в официальном магазине составляет 8 400 рублей, но на Aliexpress их можно купить намного дешевле.

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Apple Watch Series 6 — лучшие Apple Watch

Не упомянуть самые массовые часы, на долю которых приходится больше половины продаж всех умных часов в мире, просто нельзя. В конце концов, миллионы мух не могут ошибаться.

Если вы хотите купить Apple Watch, имеет смысл выбрать лучшие, и в настоящее время это Apple Watch Series 6. У них отличный дисплей, крутые функции для здоровья, включая определение уровня кислорода в крови, ЭКГ и множество спортивных тренировок. Если у вас iPhone, то лучше придумать ничего не получится. С другой стороны, если вы не пользуетесь iPhone, то Apple Watch даже не соединятся с вашим смартфоном. Они работают только со смартфонами из Купертино.

Есть более доступная альтернатива в виде Apple Watch SE. Они стоят на 10 000 рублей дешевле, а от старшей версии отличаются только невозможностью снимать ЭКГ и определять уровень кислорода в крови.