Шесть причин купить Google Pixel 6

На прошлой неделе Google наконец-то анонсировала Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Пусть она и рассказала о них буквально все еще больше двух месяцев назад. Оба смартфона поставляются с новым железом, новыми камерами, чипом Google Tensor и Android 12. Мы уже рассказывали об этом устройстве и приводили примеры того, что в нем действительно заслуживает внимание. Теперь хотелось бы поговорить о том, что может заставить купить этот телефон. И речь не только о дефиците, который создан желанием многих купить это устройство. Речь скорее о том, что действительно делает этот гаджет если не уникальным в своем роде, то как минимум очень привлекательным. Хотя что-то из списка ниже действительно могут предложить только Google Pixel 6 и 6 Pro.

Удаление объектов с фотографий в Pixel 6

Прошли те времена, когда вам нужно было запускать Photoshop, чтобы удалить ненужные объекты и людей с ваших любимых фотографий. Google предлагает вам самый простой способ сделать это. Функция Magic Eraser (волшебный ластик) в Pixel 6 позволяет убирать отвлекающие факторы несколькими нажатиями в Google Фото.

В то время, как телефон предлагает вещи, которые вы можете удалить, пользователь может выбрать отвлекающие факторы на самих фотографиях, просто проведя пальцем по нежелательному объекту. Magic Eraser может обнаруживать на ваших изображениях, например, людей на заднем плане, линии электропередач и столбы электропередач. Затем он предлагает то, что вы можете удалить. Вы также можете выбрать, удалять ли их все сразу или нажимать, чтобы удалить их по одному.

Какая камера стоит в Google Pixel 6 и чем она действительно хороша.

Профессиональный режим размытия на фото

Многие живут стереотипами, что хорошая фотография это та, которая имеет максимальную четкость во всем. Но представьте машину несущуюся по гоночной трассе. Хорошо ли она будет смотреться, если на фото будет казаться, что она просто стоит на месте? Нет, она должна быть чуть-чуть смазана, чтобы был эффект движения. Это относится, например, и к текущей воде.

Режим движения в серии Pixel 6 предлагает такие функции, как Action Pan и Long Exposure. Они привносят движение в ваши кадры. Вы можете использовать Action Pen, чтобы делать фотографии с приятным пленочным размытием. Новая функция также позволяет создавать снимки с длинной выдержкой, когда ваш объект движется, например, водопады или яркие городские сцены.

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Правильный тон кожи на фотографии

На презентации новых смартфонов компания Google много говорила о том, что теперь камера лучше снимает лицо. Говорилось, что люди с темной кожей теперь будут смотреться на фото еще лучше.

Камеры исторически создавались для съемки светлых оттенков кожи. Поэтому при отклонении оттенка или цвета селфи могут получаться не очень красивыми. Google утверждает, что рассеянный свет имеет тенденцию непропорционально размывать именно темные тона кожи. Но многим все равно не понравилось, что компания поработала с проблемой как-то однобоко.

Если стремление улучшить отображения оттенка кожи (скинтона) на фотографиях сделано не для того, чтобы просто попиариться, можно ждать в ближайшее время улучшения алгоритмов и более качественных селфи для всех рас и народностей.

Новые функции Android 12

Android 12 предлагает множество функций для настройки и персонализации. Например, когда вы меняете обои, весь интерфейс Android 12 меняется в соответствии с его цветами.

Material You также предлагает переработанные виджеты, которые стали более динамичными и вариативными, чем когда-либо. Новая функция конфиденциальности позволяет вам видеть, когда приложение использует ваш микрофон или камеру, благодаря новому индикатору в строке состояния вашего телефона. И это далеко не все. Более подробно об Android 12 мы говорили в этой статье.

Новый Pixel 6 — почти iPhone. Чем он круче остальных Android-телефонов

Самое долгое обновление Android

Новый Pixel 6 будет получать обновления в течение пяти лет. Это означает, что Google будет предлагать исправления безопасности и добавление новых функций до 2026 года. Однако основные обновления Android ограничены 2024 годом. В любом случае это отличный результат, и именно Google Pixel выглядит наиболее интересным устройством с точки зрения обновлений среди всех Android-устройств.

Лучший перевод для телефона

Функция Live Translate позволяет отправлять сообщения людям на разных языках. Пока поддерживается только несколько ключевых языков, но мало кто сомневается, что в самое ближайшее время в список добавятся и другие языки.

Сама функция определяет, отличается ли сообщение в ваших мессенджерах, например, в WhatsApp от вашего родного языка. Если отличия есть, вам покажут перевод и переведут ваш текст. Таким образом проблем при общении с иностранцами станет намного меньше. Так будет существенно проще общаться с персоналом гостиницы, в которую вы планируете заселиться, с продавцом, который должен вам что-то отправить, или просто с кем-то по работе. Преград в общении станет действительно меньше.

Это не все функции, достойные внимания в новом Google Pixel, но они уже выглядят очень привлекательно. Именно это и заставило людей скупить все запасы смартфона еще на этапе предзаказов. Ну, ничего, скоро они снова появятся, а сам телефон может стать самым успешным в истории линейки Pixel.