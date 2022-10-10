5 крутых игр для Android TV, которые должен попробовать каждый

Телевизор с Android TV — не только гаджет для просмотра контента, но еще отличная игровая платформа. Как правило, чем известнее производитель, больше диагональ и выше цена, тем лучше устройство справляется с приложениями и меньше глючит. Но тратить бешеные суммы только ради известного бренда не стоит — год назад я купил TCL на Android TV, который без проблем работает по сей день и даже заменяет мне игровую приставку. Сегодня расскажу вам о пяти играх из Google Play, в которые стоит поиграть на своем телевизоре. Возможно, вы играли в них на смартфонах, поэтому попробуйте их на большом экране!

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BombSquad — взрывная игра

Очень крутая игра BombSquad существует для тех случаев, когда ваши посиделки с друзьями зашли в тупик. Берете джойстики или другие контроллеры и начинаете взрывать друг друга! Крутой ненавязчивый мультиплеер идеально смотрится на большом экране: ваша задача — убить всех персонажей. Можно бить их, выбрасывать с платформы или бросать бомбы.

Фишка в том, что у игры хоть и довольно насыщенная графика, но запускаться без проблем будет даже на небольших телевизорах — глюков быть не должно. Кроме того, можете играть в одиночку — на мой взгляд, это даже посложнее, чем с кем-то из друзей. Кстати, в качестве контроллеров можно использовать не только джойстики, пульты или клавиатуры, но и смартфоны, если установить BombSquad Remote.

Игра с мультиплеером

Mars: Mars

Любите игры-платформеры по типу «Марио»? Обязательно установите Mars: Mars на свой телевизор! Вы будете играть за инопланетян, которым нельзя соприкасаться с землей — нужно прыгать с одного батута на другой. Каждый уровень проходит на фоне разных пейзажей: от пустынь до подводного мира!

Герои постоянно меняются, а за счет турбин можно менять траекторию полёта. У игры забавная 2D-графика, которая намного круче смотрится на телевизоре, нежели на телефоне или планшете: за счет этого оторваться просто не получается, а процесс выполнения заданий в Mars: Mars не надоедает вообще.

Mars для телевизора

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Beach Buggy Racing — гонки для телевизора

Безусловно, на телевизор можно установить какой-нибудь Asphalt 9, но в 2022 году все эти гонки с прорисованной графикой как-то надоели, не так ли? Попробуйте Beach Buggy Racing: игра настолько безумная, что тачки иногда нарушают законы физики. Графика тоже довольно забавная да и автомобиль можно улучшать. В игре нужно собирать бонусы, ракеты, ускорения и другие артефакты, которые помогут вам выиграть заезд.

Есть даже специальная защита, которая убережет вас от других ракет ваших противников. Несмотря на насыщенный сюжет, Beach Buggy Racing отлично работает даже на бюджетных смартфонах, поэтому ее можно запустить на телевизоре с Android TV, который висит у вас на кухне. Управление простое и понятное, так что, даже клавиатура или джойстик вам не понадобятся — подойдет и пульт.

Скачать гонки на телевизор

Zombie Age 2 — убиваем зомби

Раз уж мы заговорили об играх с простенькой графикой, то нужно упомянуть и о стрелялках. Опять же, нет ничего лучше шутера с зомби — пожалуй, самый выигрышный сюжет! Скачивайте Zombie Age 2 на телевизор: поначалу, может показаться, что игра очень легкая, но это не так!

После нескольких стартовых уровней, когда откроется серьезное оружие, игра становится невыносимой — этим она и притягивает, не давая оторваться. Собирайте оружие, аптечки и другие бонусы, чтобы победить зомби: графика довольно забавная, поэтому серьезно в Zombie Age 2 играть не получится. Лично я бы порекомендовал именно для этой игры лучше подключить джойстик!

Стрелялка с зомби на телевизор

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Fast like a Fox — игра на скорость

Еще одна крутая ходилка, которая лично мне очень нравится — Fast like a Fox. Сюжет заключается в том, что у лис украли сокровища и вам нужно бегать, собирая их обратно. В процессе предстоит менять скорость, перепрыгивать овраги, собирать монеты и драгоценные камни. Иногда придется даже вовремя замедлять бег, чтобы схватить нужный элемент по ходу действия.

В конце каждого уровня будет появляться алмаз, который нужно поймать, но если вы этого не сделаете, то уровень придется проходить заново. Графика очень необычная, но к ней быстро привыкаешь. Опять же, работает игра без проблем и не вылетает — обязательно попробуйте на своем Android TV!

Ходилка с лисой

Кстати, если по какой-то причине игры нет в Google Play для Android TV, вы всегда можете установить его на телевизор самостоятельно: у нас есть отдельная инструкция, как это сделать.