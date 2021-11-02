Купил телевизор с Android TV. Первые впечатления

Вот уже третий месяц я делаю свою жизнь комфортнее, окружая себя гаджетами, которые не дадут заскучать. В прошлый раз я рассказывал о Яндекс.Станции Лайт, которая помогает мне не скучать в одиночестве и даже упрощает мою жизнь с помощью умного дома. На днях я стал счастливым обладателем 55-дюймового телевизора с Android TV: этой покупке предшествовало три недели расспросов друзей, имевших дело с подобными штуками, а также коллег. С выбором мне подсобил автор AndroidInsider.ru Артём Сутягин, за что я хочу его еще раз поблагодарить. А теперь рассказываю, что я узнал о телевизорах с Android TV.

Для меня такое умное устройство — совершенно новый опыт. Я не успел изучить его досконально, но меня впечатлило, насколько это удобно. Во-первых, скажу, что я до этого не воспринимал умные телевизоры (как и телевизоры вовсе): зачем нужна эта блажь, если все можно посмотреть на ноутбуке или смартфоне? Эфирное ТВ — сразу нет, я ненавижу его всем сердцем и поглядываю только футбольные матчи (но это пока). Во-вторых, когда встал вопрос о покупке, я задумался, а так ли он мне нужен?

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Я всегда стараюсь выбирать те гаджеты, которыми точно буду пользоваться ежедневно. Устройства, которые, скорее всего, будут стоять без дела, я даже не рассматриваю. Тем не менее, мой лучший друг и коллеги по редакции AndroidInsider.ru дали необходимые рекомендации по покупке — я был во всеоружии.

Как выбрать хороший телевизор и не переплатить

Главное требование — это диагональ и быстродействие интерфейса. Телевизор должен быть минимум на 50 дюймов, чтобы видеть картинку, находясь в кровати в спальной. Было множество вариантов: у друга даже была корпоративная скидка на Samsung, но встал вопрос доставки: до Уральских гор он ехал бы достаточно долго, чего не хотелось. В один момент я обнаружил отличный вариант, но от не самого известного производителя в местном гипермаркете электроники.

В общем-то, по заветам моих коллег, я исследовал телевизор на лаги и подвисания, а также на качество картинки и качество звука. Показалось, 55-дюймовый вариант с 4K идеален, в том числе из-за цены — всего 37 990. Покупка была оформлена на следующий день, и я потащил коробку к себе домой.

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Зачем нужен Андроид в телевизоре

Настройка заняла минут 15-20: больше я страдал из-за набора логина и пароля с помощью пульта. В остальном не возникло никаких проблем: по наитию тычешь в разные опции и выбираешь, что удобнее тебе. Первым делом я зашел в любимые сервисы Кинопоиск, Okko, Apple TV (вот уж чего я точно не ожидал найти в Play Market), а так же проверил его на воспроизведение 4K — любимые клипы на YouTube были в каком-то невероятном качестве, детализация просто потрясающая.

Осталось протестировать его на просмотре футбольных матчей, но, думаю, с этим не будет проблем. Удивлен я был и тем, что пульт работает по Bluetooth — еще недавно мне казалось, что меня ничем не удивить.

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Телевизор с хорошим звуком

Год назад у нас был недорогой телевизор с каким-то аналогом Android TV: скорость работы оставляла желать лучшего, впрочем, как и стандартный звук. Я очень переживал за это и даже положил глаз на саундбар Xiaomi Redmi. Каково было мое удивление, когда я включил в настройках Dolby Atmos — сеты любимых диджеев на YouTube зазвучали по-новому.

В общем, я сразу же забыл о том, сколько за него сразу заплатил. Я убежден, что такие огромные телевизоры надо размещать исключительно на стене: добродушный сосед помог с установкой кронштейна, а в настройках я включил расположение «На стене» — кажется, он зазвучал еще лучше.

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Какой марки телевизор выбрать

Прошло уже два дня и мне безумно нравится покупка. Я долго раздумывал о ней, но сделал правильный выбор. Телевизор действительно топовый, несмотря на не самый известный бренд. Опять же, не буду вам советовать его к приобретению: в Интернете достаточно отзывов о том, что у кого-то случилась поломка или брак.

Лучше не делать покупку вслепую и первоначально ознакомиться с ним в магазине, чтобы убедиться в работоспособности. Об Android TV у меня также прекрасные впечатления: система с необходимыми приложениями шустро работает в связке с установленным четырехъядерным ARM Cortex-A55 с частотой 1,3 Ггц. Кстати, обращайте внимание на процессор в устройстве — это очень важно.

Если вам хочется побаловать себя — ни в чем себе не отказывайте. Умный телевизор — это очень крутая вещь, на которой точно не стоит смотреть эфирное ТВ. Кажется, я так и сделаю.

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