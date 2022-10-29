Лучшие новые игры для Android в разных жанрах

Новые игры для Android, к сожалению, не всегда оказываются хорошими. Но при этом они почти всегда вызывают интерес. Вот и сейчас у нас прошел месяц, и мы получили новые игры, которые просто нельзя пропустить. Про некоторые из них вы, возможно, уже слышали. Мы специально не стали приводить много примеров и откинули то, что нельзя скачать в России, чтобы вы могли попробовать эти игры сами. Давайте посмотрим, что мы для вас приготовили и поговорим о пяти лучших играх октября.

Маша и Медведь: Мои друзья — хорошая детская игра

Маша и Медведь: Мои друзья — новая детская игра для Android. В своей основе она имеет что-то похожее на старые игры Тамагочи. Игроки заботятся о своих питомцах, кормят, лечат и одевают их.

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Чтобы было интереснее, внутри есть несколько мини-игр и других занятий, таких как теннис, губная гармошка и тому подобное. Вопреки многим ожиданиям, графика довольно приличная. Благодаря этому все персонажи и текстуры выглядят очень хорошо. Игру можно скачать и запустить бесплатно, но для того, чтобы играть в нее полноценно, нужно оформлять подписку. Просто имейте это в виду.

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Match Puzzle House — три в ряд для Android

Match Puzzle House — это игра в жанре «три в ряд». С точки зрения игрового процесса она мало чем отличается от большинства подобных, но от этого она не становится менее привлекательной. Вам как и раньше надо соединить три фигуры вместе для того, чтобы они исчезли.

Очевидно, чем больше фигур вы соберете, тем более выигрышной будет такая комбинация. Кроме того, игроки будут собирать много разных вещей, которые будут иметь самое разное назначение. Но часть из них дается вам в самом начале. Существует также обычный набор улучшений, таких как бустеры, которые помогут вам пройти уровни. В этом нет ничего нового, но это даже хорошо. Перед нами просто хорошая игра этого жанра, и поэтому ей можно смело пользоваться.

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Railbound — головоломка для Android

Railbound — это игра-головоломка, в которой вы прокладываете железнодорожные пути. Идея состоит в том, чтобы соединить два вагона с двигателем. Это позволит привести поезд в движение. Механика не сложная и на ее ознакомление уйдет буквально несколько минут. Но сама игра не закончится довольно долго.

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Для того, чтобы вам всегда было во что поиграть, в игре есть более 150 уровней, различные препятствия и прочее. Чтобы вам не пришлось отвлекаться на таймеры и другие не самые хорошие вещи, вы сможете оплатить игру сразу, после этого можно будет играть в нее совершенно спокойно и получать удовольствие.

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Sigma Theory — стратегия для Android

Sigma Theory является удивительно глубокой стратегической игрой. В ней вы управляете подразделением Sigma, и ваша цель — заполучить теорию Sigma раньше конкурирующих стран.

Для этого вы нанимаете различных экспертов, чтобы шпионить за соперниками и предотвращать их успех. Это пошаговая система, поэтому всякий раз, когда вы что-то делаете, вам приходится ждать следующего хода, чтобы сделать что-то другое. Это игра премиум-класса, поэтому на вашем пути нет механики микротранзакций. Графику каждый оценит сам, а вот геймплей однозначно увлекательно хорош.

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T3 Arena — хороший шутер для Android

T3 Arena — многопользовательский онлайн-шутер от третьего лица. Он представляет из себя примерно то, что вы от него и ожидаете. Вы выбираете своего персонажа, вступаете в бой, используя свое оружие и способности для победы.

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В игре есть несколько различных многопользовательских режимов, приятная графика и приличное управление. Игровой процесс хаотичен, и вы не знаете, когда получатся самые лучшие сражение. Но играть в нее все равно велело. Главное, не относитесь к ней очень серьезно, и вы получите свою порцию удовольствия.

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