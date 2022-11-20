Отличные гача-игры для Android, которые можно скачать в Google Play

Гача-игры можно отнести к самому противоречивому жанру. С одной стороны, они очень популярны, но с другой — многие о них просто не знают. Например, если человек не очень сильно увлекается компьютерными и/или мобильными играми, он сможет примерно представить, что такое гонки, стратегии, шутеры и даже платформеры. Но ему будет очень сложно понять, что такое гача. Хотя сейчас для нас это не так важно, ведь если вы читаете эти строки, то отлично понимаете, что это такое, и сможете оценить все достоинства жанра. Поэтому давайте просто еще раз переберем в памяти лучшие игры в нем. Вдруг вы что-то пропустили.

Another Eden — малоизвестная гача-игра для Андроид

Another Eden — не самая популярная гача-игра, но на самом деле она довольно хороша. В игре достаточно много отсылок к Chrono Trigger, включая путешествия во времени и некоторые другие небольшие элементы истории и дизайна. Не зря же тут те же композитор и сценарист. Элемент гачи в этой игре не такой существенный, но со временем он будет расти. Механика немного отличается от традиционной мобильной RPG. Вы перемещаетесь по карте и участвуете в сюжетных миссиях, таких как ранние консольные JRPG. Это заменило обычный игровой процесс в стиле миссий.

Игра на удивление неплохая, хотя и немного отличается от большинства гача-игр. Она довольно давно не получала обновлений, но последнее из них добавило много нового сюжетного контента и изменений игрового процесса.

Скачать Another Eden

Arknights — смесь гачи и стратегии

Arknights — это гибрид гача-ролевой игры и стратегической ролевой игры. Есть режим кампании, различные временные события и сотни персонажей. Тем не менее, сражений тут намного меньше, чем в JRPG, и больше, чем в SRPG. Можно даже сказать, что в некоторых местах это отчасти головоломка, отчасти — грубая сила.

В игре также есть режим автоматического развертывания и удивительно приличный саундтрек. Поэтому, если вам нравится что-то подобное и вы хотите сами это попробовать, обязательно сделайте это. Несмотря на противоречивые отзывы, многие скажут, что это лучшая игра для смартфона в стиле гача.

Скачать Arknights

Final Fantasy Brave Exvius — игра из серии

Final Fantasy Brave Exvius — одна из гача-игр серии. Большинство из них довольно хороши, но Brave Exvius все же чуть-чуть лучше. В ней есть длинная сюжетная линия, множество юнитов для вызова, огромное количество специальных событий и много других вещей, которые можно сделать. Бой представляет собой пошаговый стиль JRPG с обычным набором специальных способностей.

Разработчик игры также делает серию Brave Frontier. Функционально это идентично Brave Exvius, за исключением части Final Fantasy. Некоторые другие отличные гачи Final Fantasy включают Final Fantasy: Record Keeper и FFBE War of the Visions (стратегическая ролевая игра). Square Enix также очень конкурентоспособна. Поэтому пробуйте и выбирайте для себя лучшее.

Скачать Final Fantasy Brave Exvius

Fire Emblem Heroes — гача игра от Nintendo

Fire Emblem Heroes — это попытка Nintendo отметиться в мире гача-игр. К счастью, Nintendo проделала довольно хорошую работу. Эта игра доствточно интересная на фоне многих других представителей жанра. У нее красочная графика и много того, что можно сделать в самой игре. В серии Fire Emblem есть множество персонажей, которых можно призвать. Она использует механику стратегической ролевой игры, как и консольные игры.

А еще в ней много приятных мелочей. Например, Nintendo сообщает вам процентную вероятность призыва действительно хороших юнитов. Это довольно дружелюбно к F2P, и в нее просто весело играть. У Fire Emblem Heroes отличный сюжет и игровая механика, аналогичная версиям игры для Nintendo DS и Nintendo 3DS.

Скачать Fire Emblem Heroes

Genshin Impact — геншин для Андроид

Genshin Impact — это та игра, в которую если не игрла, то как минимум слышал почти каждый. Это также, возможно, одна из лучших игр жанра на сегодняшний день, хотя вышла она пару лет назад. По ощущениям игра немного отсылает нас Zelda: Breath of the Wild. Вы можете исследовать каждый пиксель ландшафта и даже получить планер, чтобы сделать путешествие по открытому миру проще. Здесь и достойный сюжет, и грамотный саундтрек, и качественный подбор персонажей.

Как и в большинстве других игр, вы зарабатываете персонажей с помощью квестов, а не извлекаете их из карт. Если разработчики не расслабятся, игра может стать чем-то действительно особенным. MiHoYo Limited также делает Honkai Impact 3rd.

Скачать Genshin Impact

Guardian Tales — необычная гача-игра

Guardian Tales — это нечто немного другое в пространстве гача-игр. В ней представлены приключенческие бои, в которых игроки бродят по игровому миру и подземельям, чтобы победить боссов, найти добычу и получить новые уровни. В ней относительно небольшая группа героев, не превышающая полусотни, но это помогает упростить игру.

Есть также гильдии, PvP, механика строительства домов и множество миссий для прохождения. В общем, как обычно есть из чего выбрать и на что потратить несколько часов своего времени. А может быть даже больше.

Скачать Guardian Tales

Revived Witch — игра от лучшей гача-студии

Revived Witch — последняя игра от Yostar, одного из самых сильных игроков в жанре гача-игр. В ней вы играете за молодую ведьму, которая путешествует по мирам, чтобы решать проблемы. Есть обычные элементы гачи, такие как вызов компаньонов и сюжетный игровой процесс. В игре также присутствует озвучка большинства персонажей, простая боевая механика и достойный саундтрек.

В ней есть те же подводные камни, что и в большинстве гача-игр, где вы можете вложить много ресурсов и не получить желаемого результата. Несмотря на жалобы игроков на некоторые ее элементы, можно сказать, что она только в начале своего пути, и у разработчиков есть все шансы сделать ее намного лучше.

Скачать Revived Witch