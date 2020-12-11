Какие смартфоны Xiaomi не обновятся до Android 11

Несмотря на то что ежегодно в продажу выходят миллионы новых смартфонов, количество старых всё равно их превосходит. Поэтому нет ничего удивительного в том, что аппаратов на какой-нибудь Android 5.0 Lollipop больше, чем на Android 10 или 11. Ведь проходит в лучшем случае пара лет, и производитель прекращает поддерживать даже некогда флагманские смартфоны. Что и говорить о бюджетниках, для которых даже целый год поддержки может считаться достижением и даже рекордом. Впрочем, всему есть предел.

Это первые фото Xiaomi Mi 11. Выделяется, но вызывает сомнения

Xiaomi решила компенсировать свой порыв обновить до Android 11 как минимум 12 не самых популярных у потребителей смартфонов прекращением поддержки пары десятков других. Китайская компания не стала оглашать весь список – видимо, чтобы он не казался таким пугающим, — а опубликовала только несколько аппаратов из числа наиболее старых. В конце концов, кому захочется, чтобы его критиковали за невыполнение своих обязательств перед пользователями и преждевременное прекращение поддержки ещё не старых устройств?

Обновится ли мой смартфон Xiaomi до Android 11

В список смартфонов, не подлежащих обновлению, который предложила сама Xiaomi, выглядит следующим образом:

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Как видите, список не так уж и широк. Однако важнее, чем он сам, оговорка, которую даёт Xiaomi, и она состоит в том, что обновление до Android 11 не светит аппаратам, которые на момент своего релиза работали на базе MIUI 9. То есть это все аппараты, которые вышли до 2019 года. Несмотря на то что релиз MIUI 9 состоялся в конце 2017 года, большую часть 2018-го Xiaomi выпускала аппараты на базе девятой версии фирменной прошивки. Соответственно, все смартфоны возрастом от двух лет больше на обновления рассчитывать не смогут.

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Учитывая широкий ассортимент Xiaomi и любовь компании к перевыпуску одних и тех же смартфонов с небольшими изменениями, составить полный список моделей, которые не получат Android 11, довольно сложно. Где-нибудь, да собьёшься и не учтёшь несколько аппаратов, чем непременно вселишь ложную надежду в их владельцев. Поэтому я научу вас, как проверить самостоятельно, получит ли ваш смартфон Xiaomi, Redmi или Poco обновление до Android 11.

Как узнать, когда вышел смартфон

Перейдите в «Яндекс.Маркет» и в поиске введите название вашего смартфона;

Найдите вашу модификацию (они бывают разными и выходят в разное время) и откройте посвящённую ей страницу;

В открывшемся окне выберите вкладку «Все характеристики» и откройте её;

Пролистайте вниз и обратите внимание на строку «Дата анонсирования».

Если ваш смартфон вышел до 2019-го года, значит, обновление вам не светит, а если после – то на него ещё можно рассчитывать. Конечно, нет никаких гарантий, что Xiaomi не откажется от его поддержки, тем более что в прошлом она уже неоднократно так поступала. Но, чем новее ваш аппарат, тем больше шансов на Android 11.

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Ну, и напоследок очень важное уточнение: в случае с Xiaomi отказ от обновления до Android 11 не равен отказу от программной поддержки. Очень часто китайская компания, отказываясь обновлять какой-либо смартфон на новую версию Android, всё ещё продолжает адаптировать для него новые версии прошивки MIUI. Просто их строят на базе прежних версий операционной системы. Поэтому даже если ваш смартфон не получит Android 11, высока вероятность, что MIUI 12 до него всё-таки доберётся.