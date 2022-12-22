Какие телефоны Oppo будут обновляться по 4 года

Как же здорово, что в последние пару лет производители смартфонов начали менять свой подход в работе с ними. Мы уже видели, как Samsung начала раздавать по три года обновлений после того, как мы все привыкли к двум. Позже обновлений и вовсе стало четыре. Google пока отстает и у нее только три года обновлений Android и четыре года обновлений безопасности (против пяти у Samsung). Казалось, что корейская компания будет единоличным лидером в этом направлении, если не считать Apple, которая варится в своем котле, но теперь многое изменилось. Oppo ворвалась на этот олимп и теперь для некоторых телефонов тоже будет предлагать много версий ПО и исправлений безопасности.

Как долго обновляются телефоны Oppo

Oppo исторически предоставляла обновления в течение достаточно продолжительного периода времени. Но китайская компания теперь планирует пойти дальше и обеспечить своих пользователей еще более приятным опытом взаимодействия со смартфоном. Она будет предоставлять до 4 новых версий своего пользовательского интерфейса на основе последнего обновления ОС Android для своих будущих смартфонов высокого класса. Бюджетные устройства пока не относятся к этой категории. С другой стороны, Samsung тоже не спешит так активно поддерживать бюджетники. Большой срок поддержки имеют только премиальные устройства и некоторые модели среднего сегмента.

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OnePlus только сейчас пообещала предоставлять обновления Android для своих смартфонов в течение 4 лет. Поэтому вполне логично, что материнская компания Oppo предложила аналогичную стратегию для своих продуктов. Они всегда были тесно связаны между собой и особенно заметно это стало в последнее время.

В чем теперь будут конкурировать производители

Такой шаг, естественно, не может не сказаться на настроении пользователей, которые точно будут чаще покупать устройства компании и будут обращать внимание на срок получения новых версий операционной системы. Когда на рынке представлено много отличных флагманов, которые не так сильно отличаются друг от друга, уступать по этому показателю значит самостоятельно отталкивать от себя потенциальных пользователей. Брать на себя бОльшие обязательства может быть и рано, но 4 года — самое то.

Что именно будет обновляться в телефоне

Фактически, Oppo предоставит пять лет обновлений безопасности, а также четыре обновления пользовательского интерфейса Color OS для своих будущих устройств. Это различие имеет решающее значение, поскольку обновления пользовательского интерфейса не всегда сопровождаются новой версией операционной системы Google Android.

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Какие телефоны Oppo обновляются дольше остальных

Если у вас еще остались надежды, то стоит их отбросить. Oppo ясно дает понять, что ее пересмотренная политика отслеживания обновлений будет применяться только к новым высококлассным смартфонам компании, которые будут представлены в 2023 году. Таким образом, Find X5 Pro должен по-прежнему получать только три значительных обновления Android. Это новое правило должно вступить в силу с грядущим Find X6, дизайн которого нам уже известен. Когда он дебютирует в начале 2023 года, неизвестно, повлияет ли это на Find N2 Flip.

Пользователи смогут пользоваться своими смартфонами еще несколько лет в результате стремления производителей смартфонов обновлять продукцию дольше. Мы надеемся, что другие компании, такие как Xiaomi, последуют этому примеру. С момента запуска Xiaomi 11T фирма пообещала выпускать обновления Android в течение трех лет. А это не только возможность не тратиться на новинки, но и существенное снижение воздействия на экологию. А заодно пинок под зад для производителей, которые будут вынуждены лучше работать над новыми устройствами и этим подталкивать пользователей к покупке свежего устройства, а не только тем, что теперь он не будет получать обновления. Теперь это так не работает.

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Вышла ли Color OS 13

Пока мы ждем дополнительной информации, хотим напомнить, что китайский производитель только что представил Color OS 13. Это самая последняя версия фирменного пользовательского интерфейса. Она основывается на Android 13 и уже распространена на некоторые продукты компании, включая новейшие смартфоны Find X и Reno в премиальном и среднем ценовых диапазонах.