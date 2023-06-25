Лучшие игры для Android без внутренних покупок

Вы наверняка заметили, что сейчас многие производители игр выбрали модель бесплатного распространения с внутриигровыми покупками, которые и позволяют им зарабатывать. С одной стороны это хорошо, ведь мы сами выбираем, что покупать, но с другой многие разработчики злоупотребляют этим и через пару уровней прохождение таких игр становится невозможным, если не заплатить приличную сумму. Устав от этого мы решили собрать подборку, которая включает игры, избавленные от инапов. По крайней мере, на момент подготовки статьи в них не надо было покупать ничего, чтобы можно было играть и проходить их.

Alto’s Odyssey — красивая игра для Android

Alto’s Odyssey и Alto’s Adventure — две лучшие бесплатные мобильные игры для любителей раннеров. Игроки катаются на лыжах по великолепным ландшафтам, избегая препятствий, собирая монеты и выполняя ловкие трюки. Alto’s Adventure — более старая игра, и ее механика немного проще с точки зрения масштаба.

Alto’s Odyssey дополняет набор приключений и добавляет некоторые дополнительные функции. Технически у них есть встроенные покупки. Однако они чисто косметические. Всю игру и все в ней можно разблокировать в процессе игры, хотя это и занимает некоторое время.

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Antiyoy — стратегия для Android

Antiyoy — пошаговая стратегическая игра с простой графикой и простыми правилами. Вы перемещаете свои фишки по игровому полю, чтобы занять как можно больше территории. Победитель тот, у кого окажется вся земля в конце.

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Игра генерирует случайные карты, и вы можете контролировать ее продолжительность, контролируя размер карты. Поначалу ИИ сложен, но вы легко наберетесь навыков и сможете бороться с ним. Игра также имеет мультиплеер. Она работает хорошо и совершенно бесплатно, без рекламы или внутренних покупок.

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Crossy Road — перевод животных через дорогу

Crossy Road — еще одна чрезвычайно популярная бесплатная игра. По сути, это версия Frogger нового поколения. Вы перемещаете курицу (или других персонажей) по улицам, ручьям и другим местам, избегая препятствий. Если вы упадете в воду или попадете под грузовик, игра окончена.

В игре также есть множество разблокируемых персонажей, многопользовательские онлайн- и офлайн-режимы, поддержка Android TV и многое другое. Она также подходит для семейного отдыха. Как и в Alto’s Odyssey выше, в Crossy Road технически есть встроенные покупки. Однако они предназначены исключительно для косметических целей. Сама игра полностью бесплатна.

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Doom and Destiny Advanced — ролевая игра для Android

Doom and Destiny Advanced — это японская ролевая игра. Она также бесплатна. В игре присутствует 30-часовая сюжетная линия. Кроме того, есть побочные квесты и много других вещей, которые нужно сделать.

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Тут вы получите 100 скрытых секретов и много тайных областей. Игровой опыт довольно беззаботный и веселый. Найти полные ролевые игры бесплатно — непростая задача. Doom and Destiny однозначно лучшая. В бесплатной версии есть реклама и несколько ограничений. Тем не менее, он содержит всю базовую игру, и это самое главное.

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OpenTTD — аналог магната для смартфона

OpenTTD — это версия Transport Tycoon с открытым исходным кодом. Они также имеют много одинаковых функций. Игроки строят сложные системы транспорта от железных дорог до автобусных маршрутов. Цель состоит в том, чтобы перевезти все, что нужно.

Вы можете играть как в одиночку против компьютера, так и онлайн против реальных игроков. Это хороший симулятор и одна из немногих бесплатных игр в стиле магнатов в Google Play. Возможно, вам придется зайти на YouTube для получения учебных пособий, но в остальном это хорошая интересная игра. А еще она намного дольше, чем ногие другие игры в этом жанре и в ней нет встроенных покупок.

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Pathos — игра в стиле ретро

Pathos — это ретро-игра с удивительной глубиной. Это приключенческая игра, поэтому игроки будут проводить большую часть своего времени, бродя по игре и собирая добычу.

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Графика очень простая, но вы можете выбирать между 13 классами и играть в игру бесплатно. Это порт Nethack, существовавшей до появления мобильной игры. Механика хороша, но от вас потребуется некоторое время на обучение. В любом случае, это отличная бесплатная игра без каких-либо встроенных покупок.

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Spike — dолейбол для Android

Spike — симулятор игры в волейбол. В нем есть основная история о группе студентов, пытающихся добиться успеха. Игра длится 18 уровней, и пройти ее можно довольно быстро. Настоящая радость от этой игры заключается в более сложных режимах, где игра на самом деле становится довольно сложной. Мячи летят быстро, и со временем их становится все труднее принимать.

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Кроме того, ИИ также довольно хорош, что приводит к действительно конкурентоспособным матчам. Игра со временем разрослась и теперь включает встроенные покупки, но они, по большому счету, необязательны. Поэтому она заслуживает места в нашем списке.

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Vampire Survivors — RPG на выживание

Vampire Survivors позиционирует себя как RPG на выживание. Она предлагает вид сверху вниз, где вы перемещаетесь и убиваете плохих парней. Вы повышаете уровень своего персонажа, получаете лучшее снаряжение и возвращаетесь, чтобы убить еще больше плохих парней, чем в предыдущем раунде.

Хорошо тут то, что игра имеет минимальный игровой процесс, который легко освоить и можно весело проводить время. Она довольно быстро масштабируется, так что вы совсем скоро сможете сразиться с тысячами монстров. Есть необязательная внутриигровая покупка для удаления рекламы, но в остальном игра бесплатна.

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