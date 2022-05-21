Лучшие головоломки для Android: судоку

В нашей традиционной подборке игр мы уже много раз поднимали вопрос головоломок. Ведь они позволяют не просто расслабиться или отвлечься от всего остального, но и дают ощущение преимущества над машиной, когда побеждаешь ее, проходя очередной уровень. Но в этот раз мы не будем опять рассматривать головоломки в целом. Я вспомнил старую головоломку, которую очень любил в свое время и которая до сих пор пользуется большой популярностью. Это судоку — игра, которая не требует серьезных навыков, но позволяет как следует подумать.

Лучшие судоку для Android

AI Factory Sudoku- классическая судоку

AI Factory Sudoku — игра судоку выше среднего, а представляет ее довольно успешный разработчик. Игра включает в себя 1500 головоломок судоку на пяти уровнях сложности. Кроме того, она предлагает отслеживание статистики, счетчик времени и процент завершения, чтобы вы могли видеть свои улучшения с течением времени.

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Большинство приложений и игр судоку имеют довольно простой пользовательский интерфейс, и эта не стала исключением. Тем не менее, это ее только украшает. В бесплатной версии есть реклама, а в премиум-версии ее нет. В остальном они функционально идентичны и платить совсем не обязательно. Можно играть бесплатно.

Скачать AI Factory Sudoku

Brainium Studios — как научиться судоку

Brainium Studios — разработчик в Google Play с одним из самых удобных и приятных приложений судоку для мобильных устройств. Собственно, игра так и называется. Просто и незамысловато — Судоку. В игре есть множество головоломок и функций, как и в большинстве других. Тем не менее, именно эта игра позиционирует себя как средство обучения, а не как самостоятельную игру.

Приложение имеет темный режим, неограниченное количество отмен и повторов, режимы просмотра в альбомной и портретной ориентации, несколько тем и пять уровней сложности. Как и в большинстве случаев, бесплатная и премиальная версии идентичны за исключением рекламы.

Скачать Brainium Studios

Conceptis MultiSudoku — игра со сложным названием

У Conceptis MultiSudoku сложное название, но на самом деле это действительно хорошее приложение для судоку. Она специализируется на нескольких головоломках судоку в одной игре. Игра включает в себя до пяти сеток на одну головоломку, несколько уровней сложности и библиотеку, которая постоянно дополняется новым контентом.

Отличные бесплатные RPG-игры для Android.

Игроки получают набор бесплатных головоломок, а затем должны платить за остальные. Но вы можете попробовать и, может быть, вам этого даже хватит и не придется ничего платить. Тем более, сейчас с оплатой есть определенные и всем известные проблемы.

Скачать Conceptis MultiSudoku

Sudoku.com — самая популярная судоку

Sudoku.com — самая популярная игра судоку в списке с довольно большим отрывом. В ней есть масса головоломок, ежедневные задачи, сезонные события судоку, функция выделения чисел, система подсказок, неограниченное количество отмен и шесть уровней сложности.

Игра использует общепринятый подход к своим функциям и пользовательскому интерфейсу, поэтому очевидно, что она не для всех. Например, некоторым игрокам может потребоваться более одной подсказки для каждой головоломки, но они не хотят при этом смотреть рекламу. В любом случае, это универсальный инструмент Судоку, и он достаточно хорош для многих людей. Вы также можете получить ее бесплатно в Google Play Pass, если как-то используете его.

Скачать Sudoku.com

Super Sudoku — лучшая судоку для Android

Super Sudoku — своего рода бриллиант в этом списке. Она имеет некоторые достойные характеристики и функциональность. Например, она работает в автономном режиме, включает в себя различные цветовые темы и есть статистика игрока, чтобы увидеть ваш прогресс.

Лучшие игры на Android для тех, кто любит гонки.

Есть так же приятный пользовательский интерфейс, пять уровней сложности, система подсказок и некоторые функции настройки. Она относительно новая и иногда бывает трудно попасть в цифры. В остальном это довольно приличная и бесплатная (с рекламой) игра в судоку.

Скачать Super Sudoku

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