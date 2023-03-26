Лучшие игры для Android, которые помогут расслабиться

Когда хочется просто отдохнуть и расслабиться, что приходит вам в голову? Почитать, погулять, посмотреть сериал? Вариантов может быть много, но отдельно среди них стоят видеоигры. При том такие игры, которые сделаны специально для того, чтобы игроки смогли расслабиться и окунуться в созданный авторами красивый безмятежный мир. Их не так много, но они есть, и лучшие из них, которые можно скачать в Google Play, мы бережно отобрали для этой подборки. Выбирайте, скачивайте и наслаждайтесь игровым процессом.

Alto’s Odyssey — бесконечный красивый раннер

Alto’s Odyssey и Alto’s Adventure — это бесконечные 2D-раннеры. Игроки спускаются с горы на лыжах, избегая препятствий и собирая различные предметы. В игре красивая минималистичная графика и приятный игровой стиль.

Основная игра, вероятно, не самая расслабляющая, потому что она требует принятия решений за доли секунды. Тем не менее, в обеих играх есть дзен-режим, в котором вы можете спускаться с горы на лыжах, делать трюки и наслаждаться видом без всех этих надоедливых препятствий на пути.

Скачать Alto’s Odyssey

Grand Mountain Adventure — игра про лыжи

Grand Mountain Adventure — еще одна расслабляющая лыжная игра. Здесь используется 3D-графика, а не 2D, как в играх Alto. В дополнение к графике выше среднего игра очень плавная и приятная. Есть цели, которых надо достигать, но вы можете полностью игнорировать их, если хотите.

Лучшие бесплатные игры для Андройд, которые можно скачать сейчас.

Нет никаких ограничений по времени или счетчиков энергии. Игра также включает в себя поддержку контроллера, элементарную систему трюков и несколько гор, с которых можно спускаться на лыжах. В игру можно играть бесплатно, но полная версия стоит денег.

Скачать Grand Mountain Adventure

I Love Hue — игры про смешивание цвета

I Love Hue и I Love Hue Too — две по-настоящему расслабляющие игры. В первой игре вы смешиваете цвета, чтобы создать целую цветовую палитру. Она содержит 900 уровней, и ни один из них не имеет временных ограничений или чего-то в этом роде.

Вторая игра добавляет к происходящему аспект геометрии, а также дополнительную систему испытаний. Обе игры премиум-класса, так что не стоит беспокоиться о микротранзакциях. Игры платные, но если вы можете заплатить, они того стоят.

Скачать I Love Hue

Monument Valley — лучшая головоломка

Monument Valley — самая культовая расслабляющая игра-головоломка для мобильных устройств. В игре используются головоломки в стиле Эшера и приятная графика, чтобы привлечь игрока. Оттуда вы перемещаетесь по уровням, деформируя их, пока не найдете выход. Нет никакой системы баллов или ограничения по времени, чтобы вы могли не торопиться.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Обе игры в основном одинаковые, и вы не ошибетесь ни с одной из них. Если любите красивые локации и расслабляющую музыку, то вам сюда.

Скачать Monument Valley

My Oasis — расслабляющая игра

My Oasis — это игра, ориентированная на расслабление. В процессе игры вы берете чистый остров и ”застраиваете” его различными вещами, такими как деревья, цветы, животные и тому подобным.

Собственно, это все. Вы просто развиваете и улучшаете свой остров. Даже саундтрек довольно спокойный, приятный и расслабляющий. Это бесплатная игра, поэтому в ней есть внутриигровые покупки. Но они не так важны и их можно игнорировать.

Скачать My Oasis

Sky: Children of Light — самая красивая игра

Sky: Children of Light — одна из самых красивых игр в этом списке, которая имеет миллионы фанатов по всему миру. Вы бродите по игровому миру, решая головоломки и раскрывая элементы истории.

Лучшие игры в жанре Tycoon. Построй свой город или транспортную империю.

Это спокойная игра, поэтому спешки нет, а ненавязчивый саундтрек помогает сделать атмосферу еще более расслабленной. Вы можете играть с друзьями, показывая друг другу окрестности. Это просто спокойная забавная игра.

Скачать Sky: Children of Light

Zenge — красивая головоломка

Zenge — еще одна атмосферная игра-головоломка, которая нравится многим людям. Разработчики не могут похвастаться наличием очков, статистики, обучающих программ, счетчиков ходов или каких-либо других игровых отвлекающих факторов, но все это и не нужно. Вы просто играете и получаете удовольствие.

Это довольно классическая игра-головоломка. Игроки начинают уровень с россыпью различных форм, и они должны правильно совместить их все вместе. В игре также предлагается восхитительный саундтрек. В общем, она должна понравиться многим, если не всем.

Скачать Zenge