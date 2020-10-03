Лучшие игры для Android сентября 2020

Игры для смартфона являются такой темой, которая всегда позволяет о себе поговорить. Это логично, ведь когда есть смартфон, просто грех на нем не играть. Особенно, когда едешь в транспорте и просто не удобно или не хочется заниматься чтением, обучением или чем-то более полезным, чем игры. Хочется просто отдохнуть и расслабиться. Даже дома иногда очень приятно просто поиграть на смартфоне. Многие говорят, что не играют, так как это не серьезно, но они, мягко говоря, лукавят, так как играют почти все, кому позволяет его устройство. На этой неделе закончился очередной месяц этого непростого года, и это отличный повод поговорить о лучших играх сентября 2020. Вспомним, что мы могли пропустить, и выберем, во что будем играть в октябре.

Abyssrium World: Tap Tap Fish — расслабляющая игра

Abyssrium World: Tap Tap Fish — это игра-симулятор, которая может похвастаться расслабляющим сюжетом. Действие происходит под водой и игроки создают свою собственную небольшую экосистему. Вы строите колонии, чтобы производить пузырьки воздуха, которые сохраняют чистоту и здоровье рыб.

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Есть так же различные элементы антуража, такие, как водоросли и кораллы. Игра по большей части является именно способом расслабиться. Она даже рекламируется именно так. В игре есть встроенные покупки, но пользоваться ей можно и без них. Поэтому просто играйте и наслаждайтесь происходящем на экране вашего смартфона.

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Baseball Superstars 2020 — как играть в бейсбол

Про бейсбол слышали все, но мало кто знает, как в него играть. Тем не менее, это чуть ли не самый популярный вид спорта в Америке. В данном случае мы имеем дело с типичной мобильной ролевой игрой. Вы собираете разных тренеров по бейсболу, собираете команду и организуете ее работу.

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Существует функция управления командой, которая позволяет вам улучшать игроков вместе с множеством элементов настройки, чтобы сделать вашу команду уникальной. Элементы игрового процесса в порядке. Они не взорвут вам голову и не заставят вас слишком много думать, но это полезно для жанра игры. Как это часто бывает, есть встроенные покупки, но вы можете прогрессировать и без этого, если вы отдадите игре достаточно времени и усилий.

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Company of Heroes — стратегия для Android

Company of Heroes — игра, достойная подборки игр, которую мы публиковали на прошлой неделе, но попала она сюда. Это редкая мобильная стратегия премиум-класса в реальном времени. Это полноценная версия игры для ПК середины 2000-х годов, действие которой происходит во время Второй мировой войны.

Игроки направляют войска против нацистов. Всего будет 15 миссий, которые начинаются в день «Д» и проходят через Европейский театр военных действий. Некоторые битвы также созданы по мотивам реальных сражений войны. Игра немного дороговата, но это полнофункциональная стратегия в реальном времени без дополнительных покупок в приложении.

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Lord of Heroes — ролевая игра для Android

Lord of Heroes — мобильная ролевая игра, которая немного противоречит традициям жанра. Вы не берете персонажей из пула как обычно, а зарабатываете их, выполняя внутриигровые критерии. Сюжет немного приземленный, но он хорошо проработан, а персонажи не слишком похожи на тех, которые часто бывают в мобильных RPG.

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Элементы управления и механика также надежны, хотя некоторые люди сообщают о подтормаживаниях на устройствах более низкого уровня. Зато это бесплатная игра. Пусть некоторые из покупок в приложении до абсурда дороги, но чаще всего можно обойтись без них, и это самое главное.

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Mousebusters — ужастик

Mousebusters — это приключенческий ужастик о группе мышей, которые тренируют призраков из многоквартирного дома. Уже круто, да? Это игра с довольно линейной сюжетной линией. Вы просто перемещаетесь по карте, находите вещи и прогрессируете в соответствии с сюжетом.

Это не слишком сложная игра, и в ней гораздо больше внимания уделяется истории, чем механике. Пройти ее полностью бесплатно не получится и рано или поздно вас приведут к внутренним покупкам, чтобы закончить игру, но вы можете довольно далеко продвинуться, прежде чем вам придется что-либо платить. Считайте бесплатную версию расширенной бесплатной пробной версией. Так к ней будет относиться намного проще.

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Tom Clancy’s Elite Squad — многопользовательская стратегия

Tom Clancy’s Elite Squad — последняя игра Ubisoft. В чем-то она довольно стандартна для своего жанра. Игроки собирают персонажей из разных игр (как злодеев, так и главных героев), создают команду и сражаются с новыми плохими парнями.

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Есть кланы для многопользовательской игры, а также арена. К сожалению, элементы стратегии игры не слишком ярко выражены, и это немного разочаровывает. Кроме того, даже через несколько недель после выпуска игра все еще страдает некоторыми неприятными ошибками. Потенциал у нее большой, но немного подождать, возможно, стоит. Тогда вы сможете полнее ощутить все, что в нее заложено.

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Trivia Cars — автомобильная викторина

Trivia Cars — еще одна мобильная игра в жанре викторины. В ней более двух миллионов вопросов, еженедельные многопользовательские события, есть автомобили, которые можно обновлять и настраивать, а также множество социальных элементов, чтобы все было еще более интересно.

Игра в основном работает как большинство викторин. В ней надо отвечать на вопросы. Если не получится — вы проиграли. Правда, некоторые вопросы очень неточны. В итоге ответить на них можно по-разному, а правильный ответ только один. Это встречается не постоянно, но достаточно часто, чтобы вызывать раздражение. Если разработчики исправят проблему, это будет неплохая викторина.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.preguntados.trivia.cars

Zoo Guardians — как смотреть животных на Android

Zoo Guardians — это игра-симулятор, в котором игроки строят зоопарк и наблюдают за животными. Сначала вы строите зоопарк, затем заселяете в него животных и потом управляете тем, что из этого получилось. В обычной жизни так и бывает.

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Игроки несут ответственность за здоровье животных, а также за ”здоровье” самого зоопарка. Вам предстоит выполнить различные квесты, включая спасение животных в сложных ситуациях. Правда, игра пока достаточно новая и разработчикам надо исправить некоторые ошибки. Не все миссии работают корректно, а игра иногда зависает даже на топовых флагманах. Но у нее огромный потенциал, если разработчики все исправят.

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