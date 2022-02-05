Лучшие игры для Android с поддержкой Google Play Pass

Google Play Pass появилась относительно недавно. Но именно эта подписка позволяет экономить тысячи, если не десятки тысяч рублей, любителям мобильных игр. Вот только мало кто знает, какие именно крутые игры входят в эту подписку. Пусть они и отмечены специальным упоминанием в Google Play, но многие пользователи проходят мимо. Чтобы вы не пропустили ничего интересного и смогли в полной мере раскрыть все возможности имеющейся у вас подписки, мы подготовили для вас небольшую подборку лучших игр, которые вы можете найти в этом обзоре. Не благодарите! Просто скачивайте и играйте.

Bridge Constructor Portal — мосты и порталы

Bridge Constructor Portal переносит удовольствие от основной игры, основанное на физике, в хаотичный мир. Теперь вам предстоит не только строить конструкции, способные переправлять машины из точки А в точку Б, но и бороться с целым рядом дополнительных трудностей, включая порталы, движущие и отталкивающие силы и многое другое.

Это простая игра, которая очень затягивает. Просто не обращайте внимание, как падают и получают травмы игровые персонажи, на которых вы все проверяете. На них заживет быстро, а вам будет весело.

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Card Thief — игра в вора

Скрытность — вся суть игры в Card Thief. Вы играете за вора, который должен пробираться сквозь колоду карт, собирая сокровища и оставаясь не обнаруженным. Вы также можете использовать карты снаряжения, которые помогут вам, но не становитесь слишком дерзкими, иначе у вас закончатся точки скрытности, и вас поймают.

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Card Thief включает в себя ежедневные испытания и продуманные стратегии, а также хорошую систему прогресса, которая позволяет вам улучшать карты снаряжения по мере совершения ограблений. Это отличная игра для поклонников стратегических карточных игр.

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Chameleon Run — скоростной раннер

Ключевое здесь — скорость. Chameleon Run является раннером, в котором вы прыгаете и мчитесь по разноцветным платформам. У вас есть специальные навыки прыжка и способность менять цвета, чтобы помочь вам пройти каждый этап. Загвоздка в том, что вам разрешено касаться только предметов, которые соответствуют вашему цвету.

Кажется достаточно легким? Подумай еще раз! Каждый уровень спроектирован так, чтобы быть нелинейным, а это означает, что есть несколько путей, чтобы добраться до финиша. Есть также три специальные задачи, которые нужно выполнить для каждого уровня. Они заставят вас возвращаться снова и снова.

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Cytus II — быстрая игра для Android

Вы доведете свои пальцы до предела в этой исключительной ритм-игре, в которой есть сотни энергичных треков, доступных для воспроизведения. Суть игры освоить довольно просто. Линия прыгает вверх и вниз по экрану, когда на нем появляются метроном и ноты, которые вы должны вовремя нажимать в такт, чтобы зарабатывать очки.

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Но это еще не все. Геймплей дополняется захватывающей историей, разворачивающейся во внутриигровом пользовательском интерфейсе, очень похожем на Twitter, но в постапокалиптическом, технологически продвинутом мире. Вам придется следовать за тайной, но при этом быстро работать пальцами.

Если бы не Play Pass, за нее пришлось бы постоянно платить, но если у вас есть такая подписка, обязательно попробуйте эту игру со всеми ее треками. Наверное, это самое выгодное предложение с точки зрения того, сколько денег можно было бы потратить в игре, если бы пришлось покупать все самому.

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FRAMED — головоломка для Android

И FRAMED, и ее продолжение включены в Google Play Pass. Они представляют собой пару самых уникальных и увлекательных игр-головоломок, в которые вы когда-либо играли. История разворачивается перед вашими глазами, когда вы управляете вещами, переставляя панели комиксов, чтобы помочь вашему персонажу продвигаться вперед.

Тут есть отличный стиль и атмосфера. FRAMED существует уже некоторое время, но это не делает ее менее ценной игрой, чем остальные. Ее продолжение так же отлично сделано. Эти отмеченные наградами игры прекрасны и заслуживают внимания.

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Grimvalor — ролевая игра для телефона

Grimvalor — это ролевая игра с боковой прокруткой, отличающаяся четким управлением, отличными способностями к движению, интересным (хотя и не новым) сюжетом и красивой графикой. Вы должны тактично подходить к врагам и повышать уровень своего персонажа, потому что эта игра может быстро закончиться, если вы не будете осторожны.

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Тут тоже есть, что исследовать, а секреты спрятаны по всей карте. В общем, мир одержим тем, чтобы вы потерпели неудачу, но берите свой меч и продолжайте сражаться. В большинстве случаев все против вас, и только от вас зависит, сможете ли вы справиться с ситуацией. Звучит круто? Погнали проверять, правильно ли все сказано.

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LIMBO — платформер-головоломка

LIMBO — блестящий платформер-головоломка, который выглядит и играется как настоящее произведение искусства. Вы играете за силуэт молодого главного героя, который ищет свою пропавшую сестру в LIMBO, темном и опасном месте, полном ловушек и монстров.

Если вы ищете веселый, но невероятно жуткий платформер, то LIMBO — это то, что вам нужно. Эта теневая игра не раз вызовет у вас головокружение. Если вы играли в нее раньше, вы точно знаете, о чем я говорю. В игре есть хитроумные головоломки и отмеченная наградами эстетика, которая будет преследовать вас и останется с вами еще долго после того, как вы закроете игру.

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