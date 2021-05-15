Лучшие мистические игры для Android

Нет ничего лучше хорошей тайны. Такие истории заставляют снова и снова прокручивать их в голове, давая просто неудержимую волю фантазии. Вы прокручиваете сюжет в голове, придумываете варианты развития событий и пути, которыми ситуация пришла к тому, что мы имеем. А еще лучше, когда в конце есть какое-то неожиданное открытие, которое окончательно расставляет точки над ”i”. Однако сложно найти хорошие подобные игры для Android. Хотя, если как следует поискать, вы точно что-нибудь найдете. Не хочется искать? Ничего страшного, мы нашли все за вас и сейчас расскажем о некоторых очень достойных вариантах.

Серия Ace Attorney — роман и головоломка

Ace Attorney — популярный визуальный роман-головоломка от Nintendo DS и 3DS. В магазине приложений можно найти четыре игры серии, в том числе Spirit of Justice, Ace Attorney: Dual Destinies, Apollo Justice: Ace Attorney и Ace Attorney: Investigations.

Все сделаны довольно неплохо и несмотря на некоторые отличия сделаны в одном стиле. Вы начинаете новое дело, собираете доказательства и используете их в суде для победы. У каждой игры своя механика. Например, Ace Attorney Investigations позволяет комбинировать подсказки для создания новых улик. Это чистые консольные порты с полной игрой, включенной в каждый тайтл. Они довольно дорогие, но внутри нет покупок или рекламы, которые испортит впечатление. И заставляют отвлекаться от игрового процесса.

Скачать игры серии Ace Attorney

Adventure Escape — детективные игры

Серия Adventure Escape от Haiku Games — популярная серия игр с таинственным сюжетом. В каждой игре серии есть своя основная линия, и игроки должны решать головоломки, чтобы продвигаться по сюжету.

Игра включает в себя тайны, головоломки и механику квестов. Это классические приключенческие игры пошагового типа, в которых вы находите что-нибудь и в нужный момент используете это для решения различных головоломок. В них можно играть совершенно бесплатно, но вы можете купить подсказки, если в какой-то момент не сможете пройти сюжетную линию.

Скачать Adventure Escape

Cluedo — настольная игра для Android

Cluedo — это мобильная версия классической одноименной настольной игры. Она очень похожа на своего аналогового прародителя и от этого становится только лучше.

Вам надо будет перемещаться по доске, чтобы собрать улики и узнать, кто убийца, где произошло убийство и с помощью какого орудия это было сделано. Игрокам придется испытать некоторые взлеты и падения, но в целом это довольно стабильная и, если можно так сказать, крепкая игра. Многие жалуются на проблемы со стабильностью, но разработчики активно работают над этим, и, возможно, когда вы ее скачаете, все уже будет нормально. Больше всего жалоб поступает на многопользовательский режим.

Скачать Cluedo

Life is Strange — головоломки для Android

Life is Strange — это приключенческие игры-головоломки от Square Enix. Вы будете играть за Макс Колфилд — девушку, способную перематывать время короткими очередями, чтобы изменить некоторые происходящие события.

Вы используете способность расследовать загадочное исчезновение однокурсника. Механика на самом деле довольно хороша, а сама игра предлагает отличную графику. И забавный сюжет. Диалоги иногда оказываются слишком подробными, но, как говорится, никто не идеален. В любой самой хорошей игре можно найти свои недочеты. Это игра премиум-класса, но играть в нее можно совершенно бесплатно.

Скачать Life is Strange

The Room — лучшие мистические игры

The Room была одной из первых по-настоящему хороших мистических игр для мобильных устройств. Ее суть в том, что игроки оказываются в ловушке в комнате, из которой можно выбраться, только разгадывая головоломки.

Первая игра серии была довольно простой, но разработчики добавили немного истории по мере выхода продолжений серии. В более поздних играх также были добавлены такие функции, как сохранение в облаке и достижения. Серия известна безумно хорошей графикой, умными головоломками и загадочной историей. Это одна из величайших мобильных франшиз всех времен. Все, кто играл в нее, однозначно рекомендуют ее к прохождению.

Скачать The Room

The Vigil Files: Case 1 — хорошая детективаная игра

The Vigil Files: Case 1 — интересная детективная игра, в основе которой лежит текст. Поэтому, если вам не нравятся подобные представители игрового мира, лучше пройти мимо. Если сказанное вас не пугает, The Vigil Files: Case 1 может стать для вас отличным способом потратить свободное время.

Игроки получают электронные письма и текстовые сообщения и на их основе совершают определенные действия. Вы также должны изучить реальные веб-сайты, чтобы найти подсказки, и в игре даже есть немного взлома. Это определенно что-то немного другое по жанру и сильно напоминает нам игры Lost Phone от Dear Villagers. И пусть это не игра, которая относится к тем, что хвастаются своей графикой, но определённый смысл в ней есть. А главное, в ней есть история. Именно поэтому она и попала в нашу подборку.

Скачать The Vigil Files: Case 1

Whispers of a Machine — игра в стиле нуар

Whispers of a Machine — это научно-фантастический нуар. В нем рассказывается история взаимодействия с некоторыми серьезными преступлениями в созданном игровом мире.

Игра прогрессирует по мере того, как игрок продвигается по ее сюжету и решает различные головоломки. В некотором роде ее можно назвать классическим представителем пошагового жанра, но что-то все же мешает полностью остановиться на этом определении.

Вам предложат много диалогов и много самых разных решений. Игра на самом деле неплохая, и пусть она стоит денег, зато внутри нее нет никаких покупок и вам не придется отвлекаться от сюжета.

Скачать Whispers of a Machine