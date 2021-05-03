Что делать, если вылетают игры на телефоне

Игры для смартфонов уже давно перекочевали в отдельный вид бизнеса, искусства и увлечений. Это уже не та ”змейка”, которая, впрочем, тоже не мешала нам проводить часы напролет с кнопочным телефоном в руках. Каждую субботу мы начинам со статьи об играх для смартфонов, но сейчас стоит затронуть другой важный момент. Даже на самом топовом и производительном смартфоне может случиться ситуация, в которой игра просто вылетает. Кажется, что для этого нет никаких причин, но она делает это снова и снова, а пользователь каждый раз повышает свой уровень злости. Есть несколько причин такого поведения гаджета и так же несколько способов решения проблемы. Сейчас разберем основные из них.

Почему вылетают игры на телефоне

В начале как обычно стоит пригласить ”кэпа” с его рассуждениями. Ведь именно самые простые причины и решения чаще всего оказываются самыми точными. Так и тут — главная причина вылетов игр — плохая оптимизация.

Мир Android слишком ”разношерстный”, чтобы в нем все было четко и универсально. Чаще всего игры делаются под какие-то основные смартфоны, а когда выходят новые, разработчики просто не успевают (или не хотят) выпускать обновления, учитывающие особенности новых устройств.

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Из-за этого иногда возникают комичные ситуации, в которых игра отлично работает на стареньком недорогим смартфоне, но начисто отказывается работать на новом дорогом флагмане. Это как раз тот случай, когда разработчик где-то схалтурил.

Единственный способ решить эту проблему — связаться с разработчиком. Можно найти его контакты или просто оставить отзыв в Google Play. И не стоит думать, что и без вас уже написали. Чем больше людей обратится с проблемой, тем выше вероятность, что разработчик пошевелится в этом направлении.

Может быть и другая ситуация, в которой вашему смартфону просто не хватает производительности для нормальной работы игры, но это уже отдельная история, и как решать эту проблему всем понятно.

Плохая оптимизация игры

Иногда оптимизация бывает плохой не только для одного или нескольких смартфонов, а вообще для всех. Это говорит об ошибках, допущенных при создании игры. Такое может случиться с игрой от небольшой студии или частного разработчика. Иногда у них просто не хватает ресурсов и таланта для создания чего-то стоящего. Мало сделать красивую и продуманную игру. Надо еще хорошо написать код этой игры. Хотя и серьезные студии могут выпускать что-то подобное, если это новинка. Но они обычно очень быстро исправляют баги.

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В этом случае действия должны быть теми же самыми — обращаться к разработчику и давать ему понять, что недовольных пользователей много.

В редких случаях может получиться так, что игра будет написана только для определенных смартфонов. То есть для каких-то конкретных процессоров или других параметров. Такие случаи встречаются редко, но исключать их нельзя.

Версия Android

Иногда бывают случаи, когда игра вылетает из-за того, что она не совместима со смартфоном в принципе. То есть она не рассчитана на работу с вашей версией операционной системы.

Если у вас установлена слишком старая версия Android, то поиграть во что-то новое, скорее всего, не получится. В лучшем случае игра будет работать с багами. Тут уже ничего не сделаешь, так как обновить Android не всегда можно. Если у вас уже довольно старый аппарат, то решением может быть только покупка нового или выбор менее требовательной игры.

Скачивание игр APK

Я в целом против такого способа установки приложений, как и многие другие люди у нас в редакции, о чем мы не раз писали в прошлом. Но если вы все же установили такую игру или приложение, а оно вылетает, помните, что проблема может быть как раз в способе установки.

В этом случае стоит попробовать скачать APK повторно и еще раз произвести установку. Вдруг получится. Скорее всего, просто вы скачиваете поврежденный файл или сама игра сделана с ошибками, но попытаться стоит.

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Как сделать, чтобы игры работали лучше

Если вы столкнулись с тем, что какая-либо игра на вашем смартфоне работает плохо или не работает вообще, вам следует попробовать перезагрузить его. Не поленитесь это сделать, и так вы не только остановите все лишние приложения, но и освободите немного оперативной памяти. Возможно, этого хватит для работы. Если перезагружаться не хочется, хотя бы ”выбейте” из памяти неиспользуемые приложения. Это еще один способ освободить немного памяти.

Если не помогает, попробуйте переустановить приложение или проверьте, установлена ли у вас самая новая версия Android через настройки смартфона в разделе ”Система — обновление ПО”.

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Если и это не помогает, а не работает одна конкретная игра — пишите разработчику. Если проблемы есть со всеми играми, то стоит или сделать полный сброс смартфона, или обратиться в сервис за диагностикой на специальном оборудовании. Просто помните, что если смартфон включается и звонит, это не значит, что он исправен.