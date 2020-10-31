Новые игры для Android. Октябрь 2020

На Android всегда есть во что поиграть! Это факт и с этим нет смысла спорить. Но разве не интересно, когда выходит что-то новое? Именно поэтому сегодня поговорим о новых играх, которые можно скачать в Google Play. Они вышли в октябре и пока не набрали большой популярности, но внимания они заслуживают. Игры с открытом миром, онлайн PvP, приключенческие романы и многое другое. Все это будет в сегодняшней подборке крутых новых игр для Android. Будут даже игры про роботов и ролевые игры. В общем, заряжайте ваши гаджеты и давайте уже обсудим новинки, пока они не устарели.

Arcane Showdown — ожесточенная карточная игра

Arcane Showdown — это онлайн-игра PvP, построенная на карточных дуэлях. Игроки собирают колоду, повышают уровень своих войск и сражаются с другими игроками. Можно играть один на один или два на два. Для еще большего разнообразия есть и разные другие режимы.

Механика игры достаточно простая, но требует определенной стратегии для того, чтобы проходить более высокие уровни. Игра условно бесплатная, поэтому иногда для вас будут создаваться дополнительные трудности. Сами понимаете для чего. В остальном это достойный представитель своего жанра.

Скачать Arcane Showdown

9th Dawn III — ролевая игра с открытым миром

9th Dawn III сильно напомнила онлайн-версию Diablo II. У вас есть огромный мир, по которому вы можете перемещаться и встречаться другими игроками. Для того, чтобы было интереснее, есть подземелья, случайные появления врагов, а также большое количество снаряжения и куча всего, что можно подобрать.

Лучшие игры для Android с открытым миром

Игра также позволяет вам нанимать монстров, ловить рыбу, готовить еду и делать многие другие вещи, чтобы быть более полноценной и похожей на реальность. Игра платная и кому-то она покажется дорогой, но надо отдать ей должное, что плата разовая и вам не потребуется платить несколько раз внутри игры, как это часто бывает.

Скачать 9th Dawn III

BTS Universe Story — игра в игре

BTS Universe Story — это игра в стиле визуального романа с элементами приключений и гача. В ней есть основная история, однако, вы можете создавать свои собственные истории с помощью специального игрового инструмента.

Лучшие игры для Android в жанре RPG

Вы можете сами пользоваться тем, что создадите, или предложить другим игрокам пройти вашу историю. Это делает игру практически вечной с точки зрения прохождений. Прошли одну историю, создали другую или воспользовались чьей-то и можно играть дальше. При этом нельзя сказать, что механика поразит вас. Игра довольно простая, но она отлично подойдет для того, что называют визуальными новеллами.

Скачать BTS Universe Story

Final Order — стратегия для Android

Final Order является стратегией с некоторой механикой строительства королевства. Вы начинаете игру с создания базы, но также получаете монстра, с которым можно играть. Он использует традиционный стиль ”камень-ножницы-бумага”. И результат игры по сюжету будет вам что-то приносить.

Лучшие игры для Android с хорошей графикой

Вы также можете собирать различных монстров со всего мира и сражаться с ними. Жаль только, что нельзя играть за самих монстров. Если приглядеться, в этой игре можно найти что-то уникальное. Вот только не стоит ждать от нее слишком многого, но на несколько дней или даже недель она должна вас занять.

Скачать Final Order

Genshin Impact — игра в стиле Zelda

Genshin Impact является ролевой игрой с открытым миром. Ее можно сравнить с чем-то вроде Zelda: Breath of the Wild. Вы даже получите планер, который сможет преодолевать большие расстояния за меньшее время. Однако, не стоит ждать от игры слишком многого, так как она не относится к премиум-играм и является бесплатной.

Лучшие новые игры для Android конца лета 2020

Вам надо будет проходить квесты и тем самым открывать новых персонажей. Несмотря на уровень игры, надо отдать должное графике и игровому процессу. Они на самом деле довольно хороши. Игра хоть и бесплатная, но не полностью, так как система монетизации естественно присутствует и к ней надо привыкнуть.

Скачать Genshin Impact

Infinity Mechs — игра с роботами

Infinity Mechs является довольно простой игрой. Суть в том, что роботы должны бороться с ”плохими парнями”. Со временем вы получаете все больше ресурсов и повышаете свой уровень. В целом все просто и нет ничего нового.

В нашем Telegram-чате вы можете не только поделиться своими любимыми играми, но и спросить совета, во что поиграть.

Основным отличием от других подобных игр будут глобальная таблица лидеров, элемент PvP и сюжетный режим. Пусть в игру и не получится играть вечно, но на какое-то время ее точно хватит, а там уже что-то новое выйдет.

Скачать Infinity Mechs