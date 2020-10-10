Лучшие игры для Android в жанре RPG

Жанров игр для смартфонов стало очень много. Студии и просто самостоятельные разработчики постоянно придумывают что-то новое. Иногда получается годнота, а иногда что-то совершенно не интересное, но оно все равно попадает в магазин приложений по принципу ”не выбрасываться же”. Но есть и классические жанры, которые существовали много лет назад и будут существовать в будущем. Одним их таких жанров наравне с файтингами, гонками и стратегиями являются RPG. Именно им сегодня и будет посвящена подборка игр. Как обычно, они будут совершенно разными. Войдут в их число платные и бесплатные варианты. Будут также новые и зарекомендовавшие себя игры. Давайте просто познакомимся с ними.

AnimA — аналог Diablo II для Android

Если вам понравилось играть в Diablo II, то для вас есть ее клон на Android. AnimA действительно вызывает множество воспоминаний о Diablo, вплоть до шрифтов и элементов дизайна. В общем, это классический представитель темных фэнтези.

Это бесплатная игра с небольшими внутриигровыми покупками, но в первое время играть можно будет и без них. Продлится это ”первое время” долго. Больше особо рассказать про эту игру нечего, так как сказанное говорит о ней почти все. Если любите интересных персонажей, хороший сюжет и Diablo II — эта игра для вас.

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BattleChasers: NightWar — игра про спасение

BattleChasers: NightWar — это отмеченная наградами японская ролевая игра, в которой вам не нужно беспокоиться о покупках в приложении или других платных дополнениях.

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Игра выглядит по-настоящему целостной. В ней есть проработанный внешний мир, заполненный скрытыми подземельями, которые нужно исследовать, эпическими боссами, которых нужно уничтожить, и другими сюрпризами по пути.

Повествование сосредотачивается на истории молодой девушки, Галли, которая начинает поиски своего давно потерянного отца, Арамуса. Он был героем местной деревни, но пропал. Арамус оставил после себя набор магических перчаток, которые, по слухам, наделяли их обладателя неисчислимыми силами. Галли должна научиться пользоваться перчатками своего отца и спасти его.

Естественно, этот путь с ней пройдет верная команда. От этого игра становится еще более интересной.

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Death Road to Canada — игровое путешествие

Столкнувшись с зомби-апокалипсисом, вы должны возглавить отряд из довольно интересных персонажей в смертельной миссии. По пути вам нужно будет исследовать и грабить места для припасов, а также управлять здоровьем и моральным духом своей команды.

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Все в Death Road to Canada генерируется случайным образом, что делает каждое прохождение уникальным. Вы можете случайным образом сгенерировать своего персонажа и друга или индивидуально создать своих начальных персонажей так, чтобы помочь им остаться в живых.

К элементам управления нужно привыкнуть, но режим обучения должен в этом помочь. Правда, по началу ваш персонаж все равно будет часто умирать. Но не в этом ли вся суть замеса с зомби-апокалипсисами?

В игре есть 10 различных игровых режимов, которые нужно разблокировать. Цена может показаться немного завышенной, но если вы поклонник игр про зомби, скорее всего, она вам понравится!

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Evoland 1 и 2 — необычные игры

Обе игры Evoland хороши, и поэтому можно рассказать сразу про обе. В игре очень много всего и она проведет вас через определенную историю, расширяясь и развиваясь по мере того, как вы проходите через нее. Это, безусловно, уникальный способ представить приключенческий боевик.

Здесь много юмора, пасхалок и общих ссылок на великие игры прошлого, которые помогли создать этот мир. По мере продвижения вы перейдете от монохромного 2D к 3D-сражениям в реальном времени, открывая новые игровые технологии, которые изменят ваш стиль игры. В этом плане игра действительно уникальна.

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Evoland и Evoland 2 определенно должны быть частью вашей библиотеки, если вы хотите на что-то потратить уйму времени и любите видеоигры как форму искусства. То есть хотите играть во что-то, что ”ценит” свои корни и ”помнит” историю.

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SINoALICE — мрачная сказка

Из странного, но гениального ума Йоко Таро, прославившегося Drakengard и NieR, родилась SINoALICE, мобильная ролевая игра с элементами мрачной сказки. SINoALICE, изданная Square Enix, — это мобильная игра, похожая на Fire Emblem Heroes, с множеством крутых визуальных эффектов.

Музыка в игре на самом высоком уровне. Многие даже говорят, что им нравится открывать главное меню и просто слушать саундтрек.

Бои в игре очень быстрые и интенсивные — думать приходится на лету. Вы не можете просто так остановиться, подумать и выработать стратегию, но вы будете совершенствоваться по мере прохождения. Добавлю только, что в игре пригодятся хорошие рефлексы и скорость реакции.

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Каждый персонаж — это кто-то из сказок, например, Алиса, Белоснежка, Красная Шапочка и так далее. У каждого из этих персонажей есть свои истории, по которым вы продвигаетесь. Вот только игра не полностью бесплатная.

За скачивание с вас никто денег не возьмет, но дальше придется делать небольшие покупки внутри самой игры. Меня такая схема распространения отталкивает, но если вы не имеете ничего против, то вам, скорее всего, понравится.

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