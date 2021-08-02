Почему иногда полезно играть

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Иван Герасимов 0

Мы живем в такое время, что СМИ не упускают возможности вставить свое экспертное мнение по поводу любой проблемы. Одна из этих «проблем» — это видеоигры, которые так любят хаять все подряд, особенно старшее поколение. Видеоигры — это отличный инфоповод для любых проблем в нашем обществе. Но мало, кто задумывается, что это и отличный способ расслабиться и узнать что-то новое. Рассказываем, почему иногда полезно залипнуть в смартфоне или компьютере в любимой видеоигре.

Чем полезны игры

Организация «Национальный фонд грамотности» проводила опрос среди британский детей в возрасте от 11 до 16 лет о влиянии видеоигр на их жизнь. Выяснилось, что 35% опрошенных стали более внимательными, а 62% время от времени пишут что-то об играх — считают, что это помогает с писательскими навыками. Не могу не согласиться — иногда и сам грешу этим в перерывах, чтобы хорошенько обдумать тему будущей статьи и немного перезагрузиться. Кроме того, игры влияют и на общение — 76% опрошенных обсуждают игры с друзьями и семьей. Жаль, что не всегда это находит понимание, но все же, высказаться о своем увлечении чертовски приятно.

Видеоигры помогают расслабиться

Представьте: вы пришли с работы и невероятно устали. Есть не хочется, спать рановато — самое время «катнуть» в условный Need For Speed. Конечно, можно выпить бокал вина, но зачем прибегать к алкоголю, когда можно запустить любимую игру на своем смартфоне? Во время прохождения игр у нас вырабатывается дофамин, который отвечает за чувство веселья. Тот же дофамин помогает выйти из стрессовой ситуации — в нашей жизни, полной стрессов и нервотрепки, это гораздо лучше, чем алкоголь или переедание. Во что поиграть после работы? Читайте в нашем Яндекс.Дзен.

Как игры влияют на отношения

Поиграть с любимым человеком — прекрасное занятие!

Мы с моей девушкой очень любим «активный» отдых: полежать на диване и поиграть каждый на своем смартфоне. Что в этом особенного? Например, то, что в процессе игр мы разговариваем гораздо больше, чем обычно: обсуждаем нюансы, шутки, смеемся и узнаем что-то о жизни друг друга. Я заметил, что именно во время прохождения игры хочется с кем-то поболтать.

Игры улучшают работу мозга

Моя мама работает управляющей в одной из торговых сетей. Зачастую ее досуг сводится к тому, чтобы вечерком выпить горячего чаю и поиграть в головоломку. Со стороны это кажется очень странным, это больше похоже на зависимость от смартфона, но на деле это очень помогает ей в решении различных рабочих задач — улучшается память, активируется мышление. Еще ей очень помогает то, что в это время она остается в покое наедине со своими мыслями — замечали за собой, что сидя в тишине и сосредоточиваясь на игре, в голове внезапно возникает решение какой-то закоренелой проблемы? То-то же.

Больше игр: Лучшие казуальные игры для Android

Почему полезно играть во время работы

Любые приставки нынче хороши — даже Денди

Нам в редакции AndroidInsider.ru приходится много работать и взаимодействовать друг с другом, делиться информацией, что уж греха таить — складывать слова в предложения! Подчас это дается с трудом, и мозгу нужна небольшая перезагрузка — отлично помогает получасовое «залипание» в какой-нибудь 2D игре на смартфоне или любимой Nintendo Switch. Закрываешь игру и снова готов к работе, чувствуешь себя свежим, а слова отлично ложатся на бумагу!

Как игры помогают развиваться

Если бы не Need For Speed, то я бы никогда не начал разбираться в автомобилях! Я начал играть еще в 2006 году и за это время узнал много нового — от конструктивных особенностей до гениальных дизайнерских решений. С тех пор автомобили — это часть моей жизни, а чтение автомобильных журналов и просмотр Top Gear — одно из любимых занятий. Если вдуматься, то любая игра способна дать много полезной информации и увлечь человека, например, историей или мифологией. А что вы узнаете нового из игр? Расскажите в нашем Telegram-чате!

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Наверняка у вас были ситуации, когда вы подумали: «Как хорошо, что я остался дома поиграть». Не останьтесь вы дома наедине с любимой приставкой, то могли бы попасть в ДТП, в драку возле дома, в общем, всякое могло бы произойти. Я не говорю о том, что игры лучше реальной жизни и прогулок, но иногда они действительно уберегают нас от опасности.

Остаться дома и поиграть? Почему бы и нет!

Хочется упомянуть и подростков, которых так часто ругают за любовь к видеоиграм. Игры часто помогают не попасть в плохую компанию. Осознаю, что могло бы быть, если бы я слишком много времени проводил на улице — и вправду лучше проводить время дома перед компьютером, чем вляпаться в неприятности или оказаться в дурной компании.

Наша жизнь без игр была бы нереально скучной. Только представьте: сколько различных историй связано с играми? У каждого есть история из категории «я много играл и родители отняли у меня провода от компьютера». А сколько интересного контента появилось благодаря играм? С одной стороны, очень странно смотреть соревнования по киберспорту. С другой стороны, тот же Кубок Фиферов у блогеров на YouTube настолько же увлекателен, как и реальный Чемпионат по футболу. Игры приносят много пользы, а не только ломают психику, как считают на федеральных каналах.

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