Лучшие гоночные игры для Android 2021

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Артем Сутягин 0

Что может быть лучше хорошего гоночного симулятора? Даже не обязательно ему быть именно симулятором. Достаточно просто, чтобы игра была про гонки. Может быть я выдаю свои интересы за общественные, но именно гонки являются одним из самых универсальных жанров наряду с головоломками и ”три в ряд”. Благодаря тому, что в этом жанре постоянно выходит что-то интересное, нам всегда есть, о чем поговорить в нашей традиционной субботней игровой рубрике. Собрали лучшие игры на сегодняшний день и расскажем, во что поиграть, если вы так же, как и мы любите гонки во всех их проявлениях.

Дрифт

Представляем вашему вниманию гоночные игры.

GRID Autosport — лучшие гонки для Android

GRID Autosport приносит на Android гонки консольного качества без каких-либо компромиссов с точки зрения графики или игрового процесса. Игра предлагает одни из лучших визуализаций графики и текстур из всех мобильных играх. Вы сможете даже видеть повреждения автомобиля в реальном времени.


Вам предстоит управлять более чем 100 автомобилями на огромном количестве трасс. Есть множество дисциплин — от гонок с открытыми колесами до уличных гонок и безумных аркад. GRID Autosport также позволяет вам выбирать уровень сложности и реалистичности.

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Проще всего играть при помощи контроллера, но можно пользоваться и экранными органами управления. А вообще еще раз скажу, что, наверное, это лучшая игра для смартфонов в жанре гонок. Если вы любите их и еще не играли в GRID Autosport, быстрее попробуйте! Потом расскажете.

Скачать GRID Autosport

Mario Kart Tour — игра про Марио

Есть модное, есть то, что вышло из моды, а есть вечное. Именно так можно сказать про идею Марио. Nintendo сделала Mario Kart Tour бесплатной игрой, чтобы миллионы людей могли присоединиться к игре, не платя ни копейки. Но зарабатывать надо и большой упор в игре сделан на внутриигровые покупки. Иногда они могут немного раздражать, но выход только один — купить Gold Pass. Правда, сначала надо попробовать.


Сам игровой процесс такой же безумный и хаотичный, как и следовало ожидать от игры Mario Kart, и это, пожалуй, самое интересное. Надо собирать коробки и монеты, разбросанные по всей трассе. За пределы которой, кстати, уехать нельзя. Все должно происходить внутри нее.

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Для разблокировки некоторых персонажей надо будет немного заплатить, но это минусы условно бесплатных игр. Просто так играть вы сможете, но когда дело дойдет до сражения с другими игроками, вложившими много денег, могут возникнуть трудности.

Скачать Mario Kart Tour

Riptide GP: Renegade — гонки на гидроциклах

Riptide GP: Renegade — это новейшая серия футуристических гонок на гидроциклах для Android. Возвращаясь к воспоминаниям о таких играх, как Jet Moto или Wave Race 64, Riptide GP: Renegade предлагает сюжетный режим карьеры, а также варианты быстрой гонки или сражения с онлайн-противниками. Графика очень хорошая. Даже эффекты воды, которые обычно очень сложно отработать, сделаны хорошо. Все это очень полно раскрывает ощущение скорости.


Для управления надо наклонять устройство, но геймпады Bluetooth также поддерживаются и делают игру более плавной. Говоря об управлении, одним из ключевых аспектов игры является выполнение безумных трюков, которые легко сделать быстрыми движениями. По мере прохождения режима карьеры есть, что разблокировать и обновить, а умный ИИ сделает игру еще более интересной и привлекательной.

Скачать Riptide GP: Renegade

Thumb Drift — дрифт для одного пальца

Хотите участвовать в гонках, но второй рукой вы держитесь за поручень или держите банку с холодным напитком? Thumb Drift — идеальная игра для вас!

У нее приятная графика и очень незамысловатый сюжет — надо проехать боком по четырем сложным трассам. С более чем 100 автомобилями, которые можно купить или разблокировать случайным образом с помощью монет, собранных на трассе. Не собрали монеты? Не беда! Очки дают и за выполнение трюков.


Thumb Drift — это безумная игра без особого смысла. Если у вашей руки слишком много свободного времени, она сможет с легкостью убить не один час. Игру нельзя назвать лучшей в своем жанре. Тем более, что внутри много навязчивых покупок. Но сама по себе она довольно интересна и попробовать ее стоит.

Скачать Thumb Drift

CSR Racing — драг-рейсинг для Android

CSR Racing — это дрэг-рейсинг в чистом виде. Больше в игре ничего нет. Игрокам не нужно беспокоиться о поворотах. Надо только вовремя и правильно ускоряться. Проще говоря, надо просто вовремя переключать передачи. Если все сделано как надо, вы финишируете первым и получите награду.


Если вы хотите купить элитные автомобили, надо будет заплатить реальные деньги. В то же время на выигранные в гонках внутриигровые ”фантики” можно покупать обычные машины и тюнинговать их.

В этой франшизе есть еще несколько других гоночных игр, включая CSR Racing 2 и CSR Classics, но описанная выше все равно является лучшей.

Скачать CSR Racing

Motorsport Manager Mobile 3 — гоночный менеджер

Гонщик управляет машиной. А что, если вы захотите управлять гонщиками? Motorsport Manager Mobile 3 позволит вам сделать это. Вы создаете свою собственную гоночную команду с нуля и будете участвовать в международных соревнованиях, чтобы стать лучшим. Контролировать придется все — от заключения контрактов с гонщиками до улучшения машин.

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Главное в игре — стратегия. Надо будет думать даже над тем, как потратить меньше всего времени на пит-стопе. Это действительно сложно, но интересно, а заодно заставит вас увидеть полную картину того, что происходит за пределами кокпита машины.


Внимание этой игре стоит уделить хотя бы из-за того, что она необычная и таких больше нет. Если надоели симуляторы, но гонки нравятся, стоит попробовать Motorsport Manager Mobile 3.

Скачать Motorsport Manager Mobile 3

Beach Buggy Racing 2 — гонки на багги

Beach Buggy Racing 2 чем-то напоминает классический Mario Kart или Diddy Kong Racing. В целом игра довольно дурацкая, но в этом и есть ее какая-то самобытная прелесть.


Вы можете не только выбирать машины и гонщиков, но и повышать уровень своих бонусов. Есть много игровых режимов, в том числе многопользовательская онлайн-игра, так что у вас будет более чем достаточно дел.

Хотя это бесплатная игра, она не слишком агрессивна с точки зрения монетизации. В таких случаях действительно хочется поддержать разработчика. Тем более, играть можно и так, но прогресс будет существенно более медленным.

Скачать Beach Buggy Racing 2

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