Лучшие казуальные игры для Android

Не все хотят тратить часы своего времени на игры для смартфона. Особенно, если эти игры новые, непонятные и люди их просто не знают. Для них существует бессмертная классика, вроде Angry Birds и Candy Crush Saga. Они созданы для того, чтобы играть в них в свободное время, не напрягаться по поводу того, что надо обязательно пройти уровень до конца, и не тратить много сил на прохождение, просто получая удовольствие. Большинство подобных игр, которые еще называют казуальными, бесплатны. Иногда есть покупки внутри приложения, но чаще всего они не влияют на игровой процесс, просто добавляя некоторые косметические дополнения. В нашей традиционной субботней подборке вы найдете несколько крутых игр прошлого, которые оставили свой след в истории и до сих пор являются актуальными.

Super Mario Run — раннерМарио

Всеми любимый Марио, топчущий черепах, вернулся на Android в Super Mario Run. И пускай Super Mario Run может немного разочаровать тех, кто мечтает о полноценной игре про Марио на портативном устройстве, игра все равно получилась достойной. Хотя бы из-за того, что это официальное возвращение всем любимого героя.

Вам предстоит пробираться через восемь разных миров, состоящих из трех уровней, и битву с боссом. Как и положено, надо будет спасать принцессу Пич из лап короля Баузера. Вот только вы не получите полный контроль над Марио. Он просто будет автоматически бежать влево, а вам надо будет контролировать его прыжки. Это игра, в которую можно играть одной рукой, пока вы едете в метро. Именно это и является основной задачей большинства казуальных игр.

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Игру можно загрузить бесплатно и поиграть в первый мир, но затем вам нужно будет заплатить, чтобы разблокировать полную версию игры. По крайней мере вам дают попробовать. А если понравится, то не жалко и заплатить. Тем более, по меркам аппетитов Nintendo, не так уж и много.

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Alto’s Odyssey — бесконечный раннер

Alto’s Odyssey — это простая бесконечная игра в жанре ”раннер”, в которой вам предстоит мчаться по пустынным дюнам, скользить по стенам и исследовать древние руины. Однако тут есть великолепное звуковое сопровождение, успокаивающий саундтрек и меняющиеся цветовые палитры окружения. Все это заставит вас снова и снова запускать ее на своем смартфоне.

Фанаты Alto’s Adventure оценят, что Odyssey предлагает большое количество нового контента, который при этом не потерял основного стиля. Никуда не делось и огромное количество всего, что надо распаковать и открыть.

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В игре есть много функций и персонажей, которых надо разблокировать, и любимый фанатами режим дзен, про который тоже не забыли. Он придется по вкусу тем, кто хочет просто отдохнуть и расслабиться.

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The Battle of Polytopia — стратегическая игра для Android

Если вам нравятся глубокие стратегические игры, такие, как Civilization 5, но обычно у вас нет целого дня, чтобы пройти полную кампанию, вам стоит попробовать The Battle of Polytopia. Это казуальная стратегическая игра, которая в значительной степени похожа на игры из франшизы Civilization, но предлагает свежий взгляд на версию для Android.

Обновляйте свои технологии, исследуйте новые земли и уничтожайте своих врагов в одиночном и многопользовательском режимах, которые отлично подходят для быстрой игры. Но если захотите, игровой процесс можно будет и растянуть до более длительной сессии. А еще в игре хорошая графика и она бесплатная, хоть и с IAP.

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Reigns: Her Majesty — продолжение Reigns

Reigns: Her Majesty — это продолжение Reigns, первой игры, получившей награду Google за лучшую инди-игру в 2018 году. Вам снова предстоит управлять королевством, но на этот раз в качестве матриарха. Естественно, игра не обойдется и без некоторых мистических оборотов.

Цель — прожить как можно дольше. Когда вы умираете, вы берете на себя роль своего преемника, и начинается новый период правления. Эта игра, сочетающая в себе мистику и юмор (временами черный), полна забавных сюрпризов, которые вы откроете для себя по мере прохождения.

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Игровой процесс можно назвать упрощенным, но от этого он не становится менее увлекательным. А еще тут есть интересное повествование. Так что время вы потратите не зря.

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Two Dots — игра про две точки

Как и все лучшие головоломки, Two Dots проста в освоении, сложна в прохождении и вызывает сильное привыкание. Это продолжение очень популярной игры Dots, и вашей целью так же будет соединение как можно большего количества точек одного цвета.

В сиквеле появятся новые навыки, а также 900+ уровней, которые нужно проходить. Первые 10 уровней можно считать обучающими, а после них вам предложат своего рода линейное приключение в Treasure Hunt, а далее вы разблокируете новый режим под названием Expedition, когда достигнете 35 уровня.

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Smash Hit — игра, в которой надо разбивать стекло

Расслабьтесь в свободное время, разбивая виртуальное стекло в Smash Hit. Никаких последствий, только множество очков, когда вы разносите стеклянные препятствия на своем пути в красиво оформленных игровых уровнях.

Музыка и звуковые эффекты меняются по мере прохождения этапов игры, более 50 из которых доступны для бесплатного прохождения. Дополнительная покупка в приложении дает вам привилегии, такие, как возможность сохранять и получать доступ к контрольным точкам, новым игровым режимам и доступ к облачным хранилищам на всех ваших устройствах. Если у вас есть Samsung Gear VR, вы и там сможете попробовать игру. Я не пробовал, но многие говорят, что это очень круто.

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Candy Crush Saga — лучшая головоломка для телефона

Франшиза Candy Crush — самая популярная казуальная головоломка для телефонов. В последней версии вам надо собирать три одинаковых конфеты на игровом поле, чтобы создать, разложить или убрать желе. Ваш заклятый враг — Королева Желе, и вы можете сражаться с ней в одиночку или оттачивать навыки в сражениях с друзьями.

В игру добавлены новые конфеты, которые так и хочется съесть. Если вы залогинитесь через Facebook, у вас будет доступ к таблице лидеров, которая покажет вам, насколько хорошо вы справляетесь и кто является вашим самым большим конкурентом. Есть более 100 уровней сладкого веселья, а сама игра будет для вас такой, какой вы захотите ее видеть.

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Candy Crush Saga — одна из тех обманчиво простых игр, которые начинаются очень весело, но будьте осторожны. Это также одна из самых захватывающих мобильных игр из когда-либо созданных.

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Angry Birds 2 — игра, где надо кидаться птицами

Франшиза Angry Birds — одна из тех культовых игр для смартфонов, которая достигла настоящих высот. Уверен, что разработчики даже не могли себе представить такой уровень популярности, когда вышла первая часть игры.

Но сколько же времени было потрачено на то, чтобы разбить барьеры и уничтожить всех свиней. Да еще и сделать это с максимальными разрушениями.То, что начиналось, как простая игра, в которой расстроенные птицы сражаются с зелеными свиньями, укравшими их яйца, породило несколько сторонних проектов, кучу мерча и даже два полнометражных мультфильма.

Если вы никогда не играли в нее раньше, обязательно сделайте это! Особенно круто играть в нее на планшете. Помню, как до дыр затирал экран первого iPad, когда только купил его.

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Каждая птица обладает уникальным скилом, позволяющим ей уничтожить злых свиней. Вы бросаете птиц на препятствия, используя их навыки для усиления урона, и проходите уровни, набирая очки. Это увлекательное развлечение для игроков любого возраста и уровня подготовки. Angry Birds 2 — продолжение, которое добавляет больше птиц, больше бонусов и больше веселья.

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