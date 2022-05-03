Лучшие спортивные часы для серьезных дядек

Есть фитнес-трекеры, которые, несмотря на большое количество функций, могут по-большому счету только считать шаги и показывать время. Более серьезные устройства, вроде Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Huawei Watch и других, могут предложить уже более серьезные функции и качественную их реализацию. Но есть часы для тех, кто никак не может усидеть на месте и постоянно находится в движении. Тут надо покупать что-то более серьезное. Если вы из таких, то для вас подборка часов, которую мы подготовили для этой статьи.
Содержание
- 1 Garmin Fenix 7 серии — лучшие часы для спортсменов
- 2 Garmin Forerunner 945 — лучшие мультиспортивные часы
- 3 Coros Vertix 2 — лучшие часы от Coros Другой альтернативой линейке Garmin Fenix является Coros Vertix 2. Дорогое устройство Vertix 2 предлагает автономные карты, двойную GNSS и впечатляющее двухмесячное время автономной работы. Часы также имеют функцию ЭКГ, мониторинг вариабельности сердечного ритма и новый оптический датчик пульса. Правда, некоторые пользователи жалуются на его сбои. Coros Vertix 2 Помимо множества инструментов для отслеживания фитнеса, Coros Vertix 2 могут похвастаться функциями умных часов, а также встроенным хранилищем музыки и поддержкой Wi-Fi для обновления программного обеспечения. Они также оснащены самым большим дисплеем среди устройств Coros. Но в отличие от Garmin Fenix 7, здесь нет вариантов размеров для запястий меньшего размера. Suunto 9 Baro — умные часы для спортсменов
- 4 Polar Vantage V2 — лучшие часы для бегунов
- 5 Polar Vantage M2 — недорогие спортивные часы для профессионалов
Garmin Fenix 7 серии — лучшие часы для спортсменов
Компания Garmin всегда была лидером в области спортивных часов, и серия Fenix представляет собой лучшее из того, что может предложить Garmin. Короче говоря, Fenix 7 серии продолжает поднимать планку благодаря новому сенсорному дисплею и впечатляющему времени автономной работы. А еще они предлагают много размеров и цветов.
В дополнение к солнечной зарядке и GPS, серия Fenix 7 предлагает точное отслеживание физической активности и надежный мониторинг состояния здоровья. Garmin также добавила возможность редактировать большинство функций часов из сопутствующего приложения Garmin Connect, упростив работу пользователей. Поклонники найдут все лучшие инструменты, которые предлагает компания, включая PacePro, выносливость в реальном времени, Health Snapshot, Body Battery и многое другое.
Эти часы стоят дорого, но если вы хотите купить лучшее устройство, то вы не ошибетесь с выбором.
Garmin Forerunner 945 — лучшие мультиспортивные часы
Для бегунов и триатлонистов Garmin Forerunner 945 — это лучшие часы. Как и Fenix 7, они предлагают такие функции, как Garmin PacePro и ClimbPro, акклиматизацию к жаре и высоте и, конечно же, отслеживание стресса в течение всего дня. А еще есть пульсоксиметр, датчик SpO2, хранилище музыки и многое другое.
Но эти часы работают не так долго, как линейка Fenix. Они не предлагают солнечную зарядку. Проще говоря, серия Fenix 7 сделаны для тех, кому нужно все, а если вы готовы на почти все, но за меньшие деньги, то для вас Garmin Forerunner.
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Coros Vertix 2 — лучшие часы от Coros
Другой альтернативой линейке Garmin Fenix является Coros Vertix 2. Дорогое устройство Vertix 2 предлагает автономные карты, двойную GNSS и впечатляющее двухмесячное время автономной работы. Часы также имеют функцию ЭКГ, мониторинг вариабельности сердечного ритма и новый оптический датчик пульса. Правда, некоторые пользователи жалуются на его сбои.
Помимо множества инструментов для отслеживания фитнеса, Coros Vertix 2 могут похвастаться функциями умных часов, а также встроенным хранилищем музыки и поддержкой Wi-Fi для обновления программного обеспечения. Они также оснащены самым большим дисплеем среди устройств Coros. Но в отличие от Garmin Fenix 7, здесь нет вариантов размеров для запястий меньшего размера.
Suunto 9 Baro — умные часы для спортсменов
Часы Suunto, известные качеством сборки и финским дизайном, пользуются популярностью среди любителей активного отдыха и профессиональных спортсменов. Suunto 9 Baro — это лучшие часы для мультиспорта, которые предлагает компания. Это прочное, громоздкое устройство с водонепроницаемостью до 100 метров. Оно включает в себя множество функций для фитнеса, в том числе более 80 режимов отслеживания активности.
Suunto 9 Baro также предлагают встроенные датчики высоты и давления. Последний используется для составления прогноза погоды. Есть также режимы экономии заряда батареи GPS, что очень пригодится в походах. Из минусов можно назвать отсутствие системы беспроводной оплаты, если для вас это важно. А еще, несмотря на наличие мониторинга сердечного ритма, в этих часах нет датчиков ЭКГ, SpO2 или BIA.
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Polar Vantage V2 — лучшие часы для бегунов
Polar Vantage V2 — это мультиспортивные смарт-часы премиального бренда. В них есть все основные функции, включая более 130 режимов тренировок, GPS, мониторинг сердечного ритма, элементы управления музыкой и уведомления. Кроме того, вы сможете настраивать внешний вид интерфейса и получите пошаговую навигацию.
Новые функции включают тестирование эффективности бега и езды на велосипеде, а также тест восстановления ног. Они позволяют настраивать тренировки и определять, насколько ваше тело готово к следующей.
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Polar Vantage M2 — недорогие спортивные часы для профессионалов
Для среднего человека часы Vantage M2 предлагают все необходимое по более низкой цене. Это особенно хороший выбор для бегунов. Невысокая цена с множеством функций для тренировок — то, что надо, если спорт для вас значит много, но не все. В часах есть мультиспортивный режим и внушительный список спортивных профилей. Кроме того, вам будут предложены различные виды анализа тренировок.
По сравнению с более дорогими вариантами от Polar, Vantage M2 оснащены кнопками управления, а не сенсорным экраном. Пусть в них и меньше функций, чем в топовых моделях, но эти часы точно заслуживают внимания.
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