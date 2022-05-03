Лучшие спортивные часы для серьезных дядек

Есть фитнес-трекеры, которые, несмотря на большое количество функций, могут по-большому счету только считать шаги и показывать время. Более серьезные устройства, вроде Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Huawei Watch и других, могут предложить уже более серьезные функции и качественную их реализацию. Но есть часы для тех, кто никак не может усидеть на месте и постоянно находится в движении. Тут надо покупать что-то более серьезное. Если вы из таких, то для вас подборка часов, которую мы подготовили для этой статьи.

Garmin Fenix ​​7 серии — лучшие часы для спортсменов

Компания Garmin всегда была лидером в области спортивных часов, и серия Fenix ​​представляет собой лучшее из того, что может предложить Garmin. Короче говоря, Fenix ​​7 серии продолжает поднимать планку благодаря новому сенсорному дисплею и впечатляющему времени автономной работы. А еще они предлагают много размеров и цветов.

В дополнение к солнечной зарядке и GPS, серия Fenix ​​7 предлагает точное отслеживание физической активности и надежный мониторинг состояния здоровья. Garmin также добавила возможность редактировать большинство функций часов из сопутствующего приложения Garmin Connect, упростив работу пользователей. Поклонники найдут все лучшие инструменты, которые предлагает компания, включая PacePro, выносливость в реальном времени, Health Snapshot, Body Battery и многое другое.

Эти часы стоят дорого, но если вы хотите купить лучшее устройство, то вы не ошибетесь с выбором.

Garmin Forerunner 945 — лучшие мультиспортивные часы

Для бегунов и триатлонистов Garmin Forerunner 945 — это лучшие часы. Как и Fenix ​​7, они предлагают такие функции, как Garmin PacePro и ClimbPro, акклиматизацию к жаре и высоте и, конечно же, отслеживание стресса в течение всего дня. А еще есть пульсоксиметр, датчик SpO2, хранилище музыки и многое другое.

Но эти часы работают не так долго, как линейка Fenix. Они не предлагают солнечную зарядку. Проще говоря, серия Fenix ​​7 сделаны для тех, кому нужно все, а если вы готовы на почти все, но за меньшие деньги, то для вас Garmin Forerunner.

Лучшие смарт-часы для плавания.